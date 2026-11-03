V boj za zvezdo leta tega planeta

Petkovi večeri so vse od septembra na Planet TV rezervirani za zabavnoglasbeno oddajo Pa brez zamere, katere idejni oče je Jože Potrebuješ. Oddaja si je hitro pridobila zaupanje, vsaj del, ki je na sporedu ob petkih zvečer, si ogleda okoli 200.000 gledalcev. Voditelja Lucija Vrankar in Dejan Vunjak, ki se jima občasno pridruži sovoditelj Dino Kapetanović oziroma Ta pameten Dino, so dobro utečena trojica, ki poskrbi za pravšnjo mero dobre volje, smeh, sproščeno vzdušje, rdeča nit oddaj, v katerih sta v ospredju tako narodnozabavna kot zabavna slovenska glasba, pa je predstavitev mlajših in še neuveljavljenih ansamblov, ki tekmujejo za naziv zvezda tega planeta.

Osmina finala je za nami, znanih je osem četrtfinalistov, ki se bodo v prihodnjih oddajah borili za napredovanje v polfinale. »V četrtfinalu tekmovalce čakajo novi izzivi. Med drugim bodo morali svoj glasbeni venček, ki so ga sami sestavili iz slovenskih pesmi, tudi sami napovedati. Poleg glasbenih nastopov se bodo preizkusili še v zabavnih igrah in kvizih, ki jih naši gledalci že dobro poznajo,« nam je razkrila Petra Potrebuješ, ki skrbi za promocijo in spletne objave.

V četrtfinalu tekmovalce čakajo novi izzivi.

Že ta petek, 6. novembra, se bosta v četrtfinalu pomerila ansambla Mladi Frančiči in Horjulski kvintet, 13. novembra ansambla Raztur in Bas, 20. novembra ansambla Za hec in Izbira, 27. novembra pa še Odbiti muzikanti in skupina Kažin. Pomembno vlogo bodo tudi tokrat imeli gledalci, ki bodo lahko s svojim glasovanjem vplivali na končni rezultat posameznega dvoboja. »V vsaki oddaji bodo lahko glasovali za svojega favorita in tako pomagali odločiti, kdo si zasluži napredovanje v polfinale. Po štirih četrtfinalnih oddajah bomo dobili štiri polfinaliste, ki se bodo pomerili v dveh polfinalnih oddajah 4. in 11. decembra. Veliki finale nas čaka v petek, 18. decembra, ko bomo dobili zmagovalca našega tekmovanja Zvezda leta tega planeta,« še pove Potrebuješeva.

Horjulski kvintet se prav tako poteguje za četrtfinale. FOTO: Arhiv Oddaje

Zmagovalec na Prazniku harmonike

Prav tako že ni več skrivnost, kje bo nastopil zmagovalec tekmovanja Zvezda leta tega planeta. To je razkril posebni gost oddaje, Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju na diatonično harmoniko Robert Goter, ki je povedal, da bo zmagovalni ansambel 12. junija prihodnje leto nastopil na Prazniku harmonike na Visti v Velenju, kjer bo stopil na veliki oder pred več kot deset tisoč ljudi in pokazal, zakaj si je zaslužil naziv zvezda leta tega planeta. A to še ni vse, saj bo Spar Slovenija zmagovalcu omogočil snemanje videospota, s katerim bo lahko svojo glasbo predstavil še širšemu občinstvu.

Zmagovalni ansambel bo 12. junija prihodnje leto nastopil na Prazniku harmonike na Visti v Velenju.

Z velikim finalom se oddaja Pa brez zamere v tej sezoni še ne bo poslovila, saj pripravljajo še dve posebni. »V petek, 25. decembra, bo božična oddaja, ki bo praznično obarvana, polna topline, glasbe in posebnih gostov, da bo glasbeni božič res popoln. Prvi dan novega leta, 1. januarja prihodnje leto, ki bo ravno tako petek, pa bo na sporedu (po)novoletna oddaja, v katero bomo vstopili skupaj z gledalci in leto začeli tako, kot se spodobi, z najboljšo slovensko glasbo in legendami slovenske glasbene scene. Verjamemo, da bo to čudovit začetek novega leta, a vsega še ne smemo izdati,« je ekskluzivno za Slovenske novice povedala Petra Potrebuješ.