V Cankarjev dom prihaja eden najuglednejših evropskih orkestrov

Ljubljana Festival bo v ponedeljek, 7. septembra, v Cankarjevem domu gostil enega najuglednejših evropskih orkestrov – Državno kapelo iz Dresdna. Pod vodstvom italijanskega dirigenta Danieleja Gattija bo ob 20. uri izvedla Mahlerjevo Šesto simfonijo, eno najbolj pretresljivih del poznega romantizma.

Orkester, ustanovljen leta 1548, se ponaša s skoraj petstoletno tradicijo in velja za enega ključnih stebrov evropske glasbene kulture. Z njim so skozi zgodovino sodelovali Heinrich Schütz, Carl Maria von Weber, Richard Wagner in Richard Strauss, ki je z ansamblom premierno izvedel več svojih del. Leta 2007 je kapela kot edini orkester doslej prejela nagrado Evropske kulturne fundacije za ohranjanje svetovne glasbene dediščine. Daniele Gatti, ki je glavni dirigent orkestra od sezone 2024/25, z njim gradi tudi obsežen Mahlerjev cikel. Šesta simfonija, znana tudi kot Tragična, velja za eno skladateljevih najtemnejših stvaritev. Ljubljanski večer bo tako združil skoraj pet stoletij orkestrske tradicije in eno najmočnejših simfoničnih vizij Gustava Mahlerja ter ponudil koncert z izjemno zgodovinsko in umetniško težo.