V dolenjskem ansamblu Petan so težki frajerji

Skladba Težki frajer opisuje nepričakovano srečanje med dvema mladima, romantiko in dokazovanje, hkrati ponuja odgovor, da največ še vedno štejejo iskrena dejanja. Ali so fantje stare šole danes res še med nami? Takšni, ki dekletu najprej pomagajo, potem pa jo povabijo na zmenek in ji še vedno prinesejo rože.

Gre za romantično gesto, v mislih imam rože, ki danes niso več tako samoumevne.

Prav okoli te misli svojo novo polko Težki frajer gradi dolenjski ansambel Petan, v katerem so moči združili trije člani iste družine, brata Denis in Primož Petan, njun oče Ivan Petan ter Gašper Kralj. Nova skladba prinaša svežo poletno zgodbo, polno humorja, romantike in nekoliko nostalgičnega pogleda na ljubezen. Naslov pesmi bi marsikoga lahko zavedel. Težki frajer namreč ni zgodba o samozavestnem zapeljivcu, ki osvaja vse po vrsti. Nasprotno. Gre za fanta, ki deluje samozavestno, pod širokim nasmehom pa skriva srce pravega džentelmena. Takšnega, ki verjame, da je največ mogoče povedati z dejanji.

Stara duša v mladem telesu

Zgodba, ki je zavita v videospotu, je v samo enem dnevu dosegla več kot 10.000 ogledov na YouTubu, v treh tednih pa se bliža 100.000 ogledom. Začne se na precej neobičajnem kraju, na bencinski črpalki. Pokvarjen legendarni volkswagen hrošč, v njem pa dekle, ki ji avto ne vžge. Na drugi strani fant z nekaj tehničnega znanja. Njuno naključno srečanje preraste v simpatično ljubezensko zgodbo, servis motorja se hitro spremeni v povabilo na zmenek, med njima se začne iskriti. A dekle je nekoliko previdno, saj jo izkušnje z modernimi fanti učijo, da lepe besede pogosto ne pomenijo veliko. A ta fant je drugačen in jo poskuša prepričati, da je prav on »stara duša v mladem telesu«.

Glasbena družina

Avtor melodije in besedila, v katerem se skriva najbolj hudomušna misel celotne skladbe oziroma vprašanje, ali bi za dekle kradel rože opolnoči, je Primož Petan, oba z bratom Denisom sta poskrbela tudi za aranžma. »Gre za romantično gesto, v mislih imam rože, ki danes niso več tako samoumevne,« pravi Primož. Skladbo so fantje posneli v studiu Hribar, za dodatne zvočne učinke je poskrbel Gašper Kralj iz Studia King, spremljevalni vokal pa je odpela Primoževa in Denisova sestra Katja Petan. Dokaz, da gre zares za glasbeno družino. Petani so za zgodbo ustvarili tudi videospot, ki ga je posnel Matic Padaršič, glavni vlogi v njem pa sta odigrala Neja Prosenjak in Anej Albreht, ki sta skupaj s preostalo igralsko ekipo na zabaven način oživila zgodbo pesmi in pokazala, da se najlepše ljubezenske zgodbe včasih res začnejo tam, kjer jih najmanj pričakuješ, ob pokvarjenem avtomobilu. Preostali igralci v videospotu so Patricija Luzar, Aljaž Zadravec, Katja Petan in Blaž Gorše ter Zvezdana Rožanec.

Letošnje leto je za Ansambel Petan, ki je na glasbeni sceni že od leta 2009, zelo ustvarjalno. »Po izdaji pesmi Noro, noro, ki smo jo posneli spomladi, zdaj predstavljamo že drugo, ob tem pa smo prenovili tudi spletno stran, kjer so zdaj zabeleženi vsi naši nastopi, ostale novice in predstavitve našega ansambla. Imamo pa tudi Petanovo tržnico s promocijskimi izdelki, za vse, ki želijo del naše zgodbe odnesti domov,« pravijo Petani, ki ostajajo zvesti glasbi in preprostim zgodbam, ki jih prinaša vsakdanje življenje.

»Če bo ob poslušanju pesmi Težki frajer kdo ob naslednjem zmenku namesto telefona v roke vzel šopek rož, bomo vedeli, da je pesem dosegla svoj namen,« še pravijo Petani, ki so se uspešno predstavili tudi na številnih festivalih po Sloveniji, doslej pa so posneli več kot 30 avtorskih skladb, s katerimi ohranjajo in bogatijo zakladnico slovenske glasbe in tradicijo prenašajo v sodoben čas. Še posebno so ponosni, da se je njihova polka z naslovom Taboljša tamlada presegla dva milijona ogledov na portalu YouTube in postala njihov zaščitni znak, saj jo pojejo mladi na veselicah po vsej Sloveniji. Petani verjamejo, da dobra glasba povezuje ljudi: »To je naše vodilo že vse od začetka.«

Videospot za polko Težki frajer FOTO: Osebni arhiv