V Dolenjskih Toplicah so razdelili termalčke (FOTO)

Novoletni festival narodnozabavne glasbe Dolenjske Toplice je potekal zadnji petek v minulem letu, na dan samostojnosti, 26. decembra. Prvi festival so organizatorji, občina in tamkajšnji Turistično-informacijski center Dolenjske Toplice, pripravili leta 2005, v vseh teh letih je prerasel v tradicionalni glasbeni dogodek.

3 posebne nagrade so podelili.

Na tokratnem festivalu je sodelovalo šest ansamblov, a bi jih bilo še več, če ne bi vmes posegla bolezen. Sodelovali so ansambli Nemec, Dolenjska vigred, Mladi Frančiči, skupina Ekstaza, ansambel Yunick ter Ansambel Marka Krašne. Vsi so se predstavili s po dvema skladbama, eno avtorsko in eno iz zakladnice, festival je povezoval Sašo Dobnik. Med preštevanjem glasov je obiskovalce v tamkajšnjem kulturnem centru zabavala mlada pevka Mija, ki jo je na harmoniki spremljal brat Miha Pavlin.

Nihče praznih rok

Strokovna komisija je skrbno prisluhnila izvedbam vseh sodelujočih, na koncu pa odločila, da zlatega termalčka in s tem absolutno zmago letos podeli skupini Ekstaza, ki jo sestavlja šest članov iz Dolenjske in Posavja in jo bomo podrobneje predstavili v Nedeljskih novicah, ki izidejo v četrtek. Srebrnega termalčka so si priigrali Tija, Žiga, Luka in Jaka, ki sestavljajo ansambel Mladi Frančiči in so vnuki znanega šentjernejskega glasbenika Slavka Alojza Frančiča, ki s svojim ansamblom razveseljuje poslušalce že tri desetletja. Bronastega termalčka si je priigral Ansambel Marka Krašne iz Dobrepolja, ki je lani debitiral na festivalu v Števerjanu.

Organizatorji obljubljajo, da bo letošnji jubilejni festival nekaj posebnega.

V Dolenjskih Toplicah so podelili še tri posebne nagrade, in sicer ansambel Nemec je prejel nagrado kot najperspektivnejši ansambel, ansambel Dolenjska vigred za najboljšo instrumentalno izvedbo, ansambel Yunick pa plaketo Jožeta Skubica. To pomeni, da se noben sodelujoči ansambel domov ni vrnil praznih rok. Organizatorji že zdaj obljubljajo, da bo letošnji jubilejni, dvajseti festival, ki ga bodo pripravili konec leta, nekaj posebnega in pravi praznik narodnozabavne glasbe, kot si ga Dolenjske Toplice zaslužijo.

Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice