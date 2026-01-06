  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NARODNOZABAVNA GLASBA

V Dolenjskih Toplicah so razdelili termalčke (FOTO)

Dolenjci so dan po božiču izvedli tradicionalni festival. Sodelovalo je šest ansamblov in vsi so prejeli eno od nagrad.
Skupina Ekstaza je v Dolenjskih Toplicah prejela glavno nagrado in zlatega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Skupina Ekstaza je v Dolenjskih Toplicah prejela glavno nagrado in zlatega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Nemec je najbolj perspektiven mladi ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Nemec je najbolj perspektiven mladi ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Skupina Ekstaza je v Dolenjskih Toplicah prejela glavno nagrado in zlatega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Nemec je najbolj perspektiven mladi ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Mojca Marot
 6. 1. 2026 | 13:10
2:29
A+A-

Novoletni festival narodnozabavne glasbe Dolenjske Toplice je potekal zadnji petek v minulem letu, na dan samostojnosti, 26. decembra. Prvi festival so organizatorji, občina in tamkajšnji Turistično-informacijski center Dolenjske Toplice, pripravili leta 2005, v vseh teh letih je prerasel v tradicionalni glasbeni dogodek.

3 posebne nagrade so podelili.

Na tokratnem festivalu je sodelovalo šest ansamblov, a bi jih bilo še več, če ne bi vmes posegla bolezen. Sodelovali so ansambli Nemec, Dolenjska vigred, Mladi Frančiči, skupina Ekstaza, ansambel Yunick ter Ansambel Marka Krašne. Vsi so se predstavili s po dvema skladbama, eno avtorsko in eno iz zakladnice, festival je povezoval Sašo Dobnik. Med preštevanjem glasov je obiskovalce v tamkajšnjem kulturnem centru zabavala mlada pevka Mija, ki jo je na harmoniki spremljal brat Miha Pavlin.

Nihče praznih rok

Strokovna komisija je skrbno prisluhnila izvedbam vseh sodelujočih, na koncu pa odločila, da zlatega termalčka in s tem absolutno zmago letos podeli skupini Ekstaza, ki jo sestavlja šest članov iz Dolenjske in Posavja in jo bomo podrobneje predstavili v Nedeljskih novicah, ki izidejo v četrtek. Srebrnega termalčka so si priigrali Tija, Žiga, Luka in Jaka, ki sestavljajo ansambel Mladi Frančiči in so vnuki znanega šentjernejskega glasbenika Slavka Alojza Frančiča, ki s svojim ansamblom razveseljuje poslušalce že tri desetletja. Bronastega termalčka si je priigral Ansambel Marka Krašne iz Dobrepolja, ki je lani debitiral na festivalu v Števerjanu.

Organizatorji obljubljajo, da bo letošnji jubilejni festival nekaj posebnega.

V Dolenjskih Toplicah so podelili še tri posebne nagrade, in sicer ansambel Nemec je prejel nagrado kot najperspektivnejši ansambel, ansambel Dolenjska vigred za najboljšo instrumentalno izvedbo, ansambel Yunick pa plaketo Jožeta Skubica. To pomeni, da se noben sodelujoči ansambel domov ni vrnil praznih rok. Organizatorji že zdaj obljubljajo, da bo letošnji jubilejni, dvajseti festival, ki ga bodo pripravili konec leta, nekaj posebnega in pravi praznik narodnozabavne glasbe, kot si ga Dolenjske Toplice zaslužijo.

Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Mladi Frančiči so si priigrali srebrnega termalčka. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Marka Krašne je prejel bronastega. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Yunick s plaketo Jožeta Skubica FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Dolenjska vigred je najperspektivnejši ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Ansambel Nemec je najbolj perspektiven mladi ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice
Ansambel Nemec je najbolj perspektiven mladi ansambel. FOTO: Tic Dolenjske Toplice

Več iz teme

glasbanarodnozabavna glasbatermalčkiDolenjske Toplice
ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
SPOR

Donald Trump vulgarno nad Georga Clooneyja, prizanesel ni niti Amal

Igralec mu je hitro in jasno odgovoril.
6. 1. 2026 | 13:25
13:10
Bulvar  |  Glasba in film
NARODNOZABAVNA GLASBA

V Dolenjskih Toplicah so razdelili termalčke (FOTO)

Dolenjci so dan po božiču izvedli tradicionalni festival. Sodelovalo je šest ansamblov in vsi so prejeli eno od nagrad.
Mojca Marot6. 1. 2026 | 13:10
13:06
Novice  |  Slovenija
POLITIČNO KADROVANJE

Tašner Vatovec že pri Hanu, Asta Vrečko ogorčeno: »Izdal je stranko zaradi lastnih koristi«

Matej T. Vatovec verjame, da bo njegova odločitev za prestop v SD prispevala h krepitvi levice v Sloveniji. Asta Vrečko: Izdal je stranko zaradi osebnih interesov.
6. 1. 2026 | 13:06
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ROMANTIKA NA VRHUNCU

Poročna slavja naših zvezdnikov: lani jih res ni manjkalo (Suzy)

Lansko je bilo leto mnogih odmevnih svatb.
6. 1. 2026 | 13:00
12:47
Novice  |  Svet
TURISTI UJETI V JEMNU

Slovenska turistka obtičala na rajskem otoku po zaostritvi spopadov

Turisti bodo od srede lahko zapustili jemenski otok Sokotra.
6. 1. 2026 | 12:47
12:45
Lifestyle  |  Praznično
ČUDOVITE

Jaslice v slovenskih narodnih nošah (FOTO)

Postavljene so najmanj do današnjih sv. treh kraljev, najdlje pa do svečnice. V Selščku lahko vidite tudi Gasparijeve jaslice v človeški velikosti.
6. 1. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki