ALOHA ELVIS

V Domžalah se bodo spomnili na kralja rock'n'rolla

Projekt Aloha Elvis je bil 2018. nagrajen na evropskem festivalu Elvisove glasbe.
V klub Blunout prihaja edinstven poklon kralju rock'n'rolla – Aloha Elvis! FOTO: Arhiv Blunouta
V klub Blunout prihaja edinstven poklon kralju rock'n'rolla – Aloha Elvis! FOTO: Arhiv Blunouta
P. H.
 8. 1. 2026 | 05:29
1:25
V domžalskem klubu Blunout so za januar oblikovali privlačen program glasbe in humorja. V klub prihaja edinstven poklon kralju rock'n'rolla – Aloha Elvis! Gre za energični tribute projekt, kjer Elvisove klasike zaživijo na nov, svež in samosvoj način – s pravo mero spoštovanja do originala ter kančkom ustvarjalne svobode. Koncert zasedbe Smooth band bo ta petek ob 21. uri. Dan prej, 8. januarja, bi Elvis Presley praznoval 91. rojstni dan.

Elvisov duh še vedno živi.

Aloha Elvis ni le še en tribute projekt – leta 2018 je bil na evropskem festivalu Elvisove glasbe v Nemčiji nagrajen s prvim mestom in s tem potrjuje, da Elvisov duh še vedno živi. Tudi na naših odrih! Tokrat bo koncert še posebno vroč, saj se bo bendu pridružil izjemen gost – Miha Erič, virtuoz na blues orglicah, ki bo s svojo surovo energijo in občutkom za groove dogodku dodal prizvok Nashvilla in vročega bluesa. »Pridite po odmerek rock'n'rolla, nostalgije in pozitivnega razpoloženja – Aloha Elvis vas bo odpeljal naravnost v srce 50. let z zvokom, ki še danes trese boke!« sporočajo iz Blunouta.

BlunoutElvis PresleykoncertDomžale
