  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SAN REMO

V evrovizijski boj Maraaya, Luka Basi, PolarAce ...

V San Marinu bodo za Pesem Evrovizije nastopili vsaj trije slovenski glasbeniki.
Maraaya. FOTO: Kren

Maraaya. FOTO: Kren

Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu

Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu

Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv

Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv

Maraaya. FOTO: Kren
Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu
Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv
N. Č.
 27. 1. 2026 | 09:00
 27. 1. 2026 | 10:20
2:27
A+A-

Kot da bi San Marino čez noč postal novo slovensko glasbeno upanje. Naši izvajalci so v tej italijanski žepni državici, kot kaže, zaznali priložnost, da bi se jim le odprla vrata v evrovizijski svet. San Marino je namreč za Pesem Evrovizije 2026 na široko odprl razpis za Dreaming San Marino Song Contest 2026, na katerega se lahko prijavijo glasbeniki z vsega sveta. Le nekaj dni pred iztekom roka so organizatorji sporočili prve številke: prejeli so več kot 800 prijav iz več kot 40 držav, med njimi tudi iz Slovenije, piše Evrovizija.com.

Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu
Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu

Med slovenskimi imeni izstopa mladi glasbenik Aleksej Ivačič KolarPolarAce, ki smo ga s skladbo Kind spoznali že na izboru Ema 2025. Ob njem pa se v San Marinu znova pojavlja tudi dvojec Raay in Marjetka VovkMaraaya, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopal leta 2015 na Dunaju s pesmijo Here For You. Na razpis se je uradno prijavil tudi Luka Basi, eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas.

Tudi njega po trenutno znanih informacijah 31. januarja čaka prvi kasting, kar pomeni, da bo slovenski pečat v San Marinu letos še posebno močan.

Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv
Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv

Kako sploh poteka sanmarinski izbor?

Prva faza so avdicije, ki so se že začele in se bodo zaključile 1. februarja 2026. Tam produkcijska ekipa izbira izvajalce, ki napredujejo v naslednji krog, imenovan Stage & Live Academy. Ta bo potekal 13., 14. in 15. februarja 2026 in bo sestavljen iz osmih oddaj, v vsaki pa bo nastopilo 30 pevcev. Udeleženci morajo plačati 150 evrov participacije, izvajalci iz San Marina 50 evrov, v tej fazi pa lahko tekmujejo z le eno pesmijo, piše Evrovizija.com.

Iz vsake oddaje bo izborna komisija izbrala pet umetnikov, ki napredujejo v polfinale. Skupno bo tako izbranih 40 polfinalistov, ki se bodo pomerili v dveh predizborih 2. in 3. marca – v vsakem predizboru bo nastopilo 20 tekmovalcev. V veliki finale se nato uvrsti le pet najboljših iz vsakega predizbora, skupaj torej deset.

Več iz teme

San MarinoEvrovizijaPesem EvrovizijeMaraaya
ZADNJE NOVICE
11:49
Novice  |  Slovenija
BURNO

Izvršbe nad socialno pomočjo delijo Slovenijo: »Prenehajte z izsiljevanjem« Tahiroviću sporoča Mesojedec

Predsednik Romske zveze Slovenije Umbrella o odvzemu socialne varnosti, Ljudska iniciativa Dolenjske vrača z odprtim pismom.
27. 1. 2026 | 11:49
11:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Krompirjeva juha s kisom: preprosta, nasitna in presenetljivo dobra

Spominja na krompirjevo solato in fish & chips. Nasitna, topla in presenetljivo lahka.
Odprta kuhinja27. 1. 2026 | 11:30
11:15
Šport  |  Tekme
ROKOMET

Dan D za slovenski šport! Hrvatom gori pod nogami, Srbi udarili: »Nekaterih stvari se ne da natrenirati«

Hrvati govorijo o ključni tekmi, o zadnji priložnosti, o tem, da morajo premagati Slovenijo ...
27. 1. 2026 | 11:15
11:02
Novice  |  Svet
NAPETO ZARADI TAJVANA

Sredi diplomatskega spora sta se znašli nič krivi pandi, takšna usoda ju čaka

Da bi ju še zadnjič videli, so obiskovalci kitajskega živalskega vrta čakali več ur.
27. 1. 2026 | 11:02
11:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL NA URGENCI

Savsko naselje v šoku: perspektivni nogometaš zaradi dekleta brutalno pretepel najstnika in ga z glavo butal v fasado

Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje, a je bilo v nadaljnjem postopku na podlagi usmeritev tožilstva odpravljeno, so sporočili s PU Ljubljana.
27. 1. 2026 | 11:01
11:00
Lifestyle  |  Polet
ŠPORTANJE S HOLESTEROLOM

Imate holesterol pod nadzorom? Kako lahko s športom zmagate na najpomembnejši zdravstveni tekmi

Čeprav je raziskav o vplivu vadbe na holesterol manj kot tistih o zdravilih, so rezultati enotni: telesna aktivnost vedno deluje v prid zdravju. Ne glede na izhodišče.
Žiga Hladnik27. 1. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki