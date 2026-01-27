V evrovizijski boj Maraaya, Luka Basi, PolarAce ...

Kot da bi San Marino čez noč postal novo slovensko glasbeno upanje. Naši izvajalci so v tej italijanski žepni državici, kot kaže, zaznali priložnost, da bi se jim le odprla vrata v evrovizijski svet. San Marino je namreč za Pesem Evrovizije 2026 na široko odprl razpis za Dreaming San Marino Song Contest 2026, na katerega se lahko prijavijo glasbeniki z vsega sveta. Le nekaj dni pred iztekom roka so organizatorji sporočili prve številke: prejeli so več kot 800 prijav iz več kot 40 držav, med njimi tudi iz Slovenije, piše Evrovizija.com.

Luka Basi. FOTO: Darja Štravs Tisu

Med slovenskimi imeni izstopa mladi glasbenik Aleksej Ivačič Kolar - PolarAce, ki smo ga s skladbo Kind spoznali že na izboru Ema 2025. Ob njem pa se v San Marinu znova pojavlja tudi dvojec Raay in Marjetka Vovk - Maraaya, ki je Slovenijo na Evroviziji zastopal leta 2015 na Dunaju s pesmijo Here For You. Na razpis se je uradno prijavil tudi Luka Basi, eden najbolj priljubljenih glasbenikov pri nas.

Tudi njega po trenutno znanih informacijah 31. januarja čaka prvi kasting, kar pomeni, da bo slovenski pečat v San Marinu letos še posebno močan.

Aleksej Ivačič Kolar ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce. FOTO: Osebni Arhiv

Kako sploh poteka sanmarinski izbor?

Prva faza so avdicije, ki so se že začele in se bodo zaključile 1. februarja 2026. Tam produkcijska ekipa izbira izvajalce, ki napredujejo v naslednji krog, imenovan Stage & Live Academy. Ta bo potekal 13., 14. in 15. februarja 2026 in bo sestavljen iz osmih oddaj, v vsaki pa bo nastopilo 30 pevcev. Udeleženci morajo plačati 150 evrov participacije, izvajalci iz San Marina 50 evrov, v tej fazi pa lahko tekmujejo z le eno pesmijo, piše Evrovizija.com.

Iz vsake oddaje bo izborna komisija izbrala pet umetnikov, ki napredujejo v polfinale. Skupno bo tako izbranih 40 polfinalistov, ki se bodo pomerili v dveh predizborih 2. in 3. marca – v vsakem predizboru bo nastopilo 20 tekmovalcev. V veliki finale se nato uvrsti le pet najboljših iz vsakega predizbora, skupaj torej deset.