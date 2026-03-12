V filmu slovenske režiserke Janje tudi Leonardo DiCaprio

O življenju in zapuščini enega največjih znanstvenih umov v zgodovini, Nikole Tesle, je nastal nov dokumentarni film z naslovom Nikola Tesla – Valovi prihodnosti. Film, ki bo premierno predstavljen danes, 12. marca, v ljubljanskem kinu Odiseja, želi gledalcem približati ne le genialnega izumitelja, temveč tudi človeka in vizionarja, ki je razmišljal desetletja pred svojim časom. Ustvarjalka filma Janja Glogovac poudarja, da jo je pri Tesli najbolj pritegnil prav paradoks njegove zapuščine. Čeprav njegove ideje in izume uporabljamo vsak dan, je o njem presenetljivo malo znanega.

Čista energija za vse

Teslova razmišljanja so bila usmerjena daleč v prihodnost – v svet, kjer bi bila energija dostopna vsem in bi jo lahko prenašali tudi brezžično. »Nikola Tesla ni razmišljal zgolj o novih napravah, ampak o tem, kako bi lahko znanost izboljšala življenje vseh ljudi,« pojasnjuje Janja Glogovac. »Že pred več kot 100 leti je govoril o svetu, v katerem bi se naše naprave polnile brez kablov in kjer bi bila energija čista in dostopna vsakomur.«

Pred začetkom snemanja je avtorica kar pet let posvetila raziskovanju Teslovega življenja, njegovih zapiskov in izumov. Celoten projekt, od začetne ideje do končne verzije filma, je trajal približno desetletje. »Zdelo se mi je pomembno, da njegovo zgodbo predstavimo premišljeno, poglobljeno in na način, ki bo razumljiv širšemu občinstvu.«

Film razkriva življenje in vizijo enega največjih znanstvenikov v zgodovini ter njegovo zapuščino v sodobni tehnologiji. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

Pojavi se tudi Leonardo DiCaprio. FOTO: AFP

Genialni izumitelj Nikola Tesla je s svojimi odkritji postavil temelje sodobne električne dobe. FOTO: WIKIPEDIA

Med ustvarjanjem se je nabralo toliko materiala, da ga ni bilo mogoče strniti v en sam film. Zato sta nastali kar dve filmski zgodbi. Prvi film z naslovom Teslafy Me je bil pred časom predstavljen v Severni Ameriki, novi film Nikola Tesla – Valovi prihodnosti pa je nastal iz dodatnega gradiva in ponuja še širši pogled na njegovo zapuščino.

V filmu tudi Slovenija

Film je nastajal na številnih lokacijah po svetu, kar odraža tudi Teslovo življenjsko pot. Snemanje je potekalo v Sloveniji, na Hrvaškem in Švedskem, v Združenih državah Amerike, v mestih, kot so New York, Pittsburgh, Washington, Los Angeles in Chicago, ter pri Niagarskih slapovih. Poseben poudarek film namenja tudi vprašanju energije prihodnosti. V njem se pojavi hollywoodski igralec Leonardo DiCaprio, znan zagovornik obnovljivih virov energije. »Ker je bil Tesla na neki način pionir razmišljanja o čisti in dostopni energiji, se mi je zdelo smiselno povezati njegove ideje z današnjimi prizadevanji za trajnostno prihodnost,« pojasnjuje avtorica.

Obiskovalci bodo na premieri doživeli tudi posebno predstavitev Teslove tehnologije – prikaz delovanja naprave tesla coil in prototipa brezžičnega prenosa električne energije. »Ko bodo obiskovalci v roki držali žarnico, bo ta zasvetila brez kabla. To je izkušnja, ki zelo neposredno pokaže, kako vizionarske so bile Teslove ideje,« pravi in dodaja: »Čeprav me je moja ustvarjalna pot vodila po svetu, sem bila v srcu vedno povezana s Slovenijo. Zato mi veliko pomeni, da lahko film predstavim tudi domačemu občinstvu.« Po premieri bo na sporedu v kinu še najmanj dva tedna.