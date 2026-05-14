EVROVIZIJA 2026

V finalu Evrovizije Albanija, ne pa tudi naša Eva Marija (VIDEO in FOTO)

Daleč najbolj izkušena izvajalka na letošnjem tekmovanju je Avstralka Delta Goodrem, ki bo letos izdala že svoj osmi samostojni album.
Avstralki Delti Goodrem mnogi napovedujejo končno zmago. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Danec Soeren Torpegaard Lund je s svojim nastopom dvignil precej prahu. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Albanec Alis se bo ponovno predstvail v sobotnem finalu. FOTO: Helmut Fohringer/Afp

Bolgarijo je zastopala Dara in mnogim dvignila srčni utrip. FOTO: Helmut Fohringer/Afp

Alexandra Capitanescu je na stavnicah kotirala zelo visoko. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Norveški predstavnik Jonas Lovv FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Ciper je zastopala vroča Antigoni FOTO: Tobias Schwarz/Afp

Daniel Zizka je Češki priboril mesto v finalu. FOTO: Lisa Leutner Reuters

Malto je v finale popeljal Aidan. FOTO: Tobias Schwarz/Afp

 14. 5. 2026 | 23:20
Čeprav Slovenija na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije ne nastopa, pa to ne pomeni, da na velikem odru dunajske Stadthalle ni bilo Slovencev. Eva Marija Kavaš Puc, ki je zastopala Luksemburg z igrivo skladbo Mother Nature (Mati Narava), je namreč prav naše gore list. Žal mladi rjavolaski ni uspelo prebiti v sobotni veliki finale (tudi tega bomo v živo prenašali na Slovenskih novicah z začetkom ob 21. uri), kar so sicer napovedovale že stavnice pred začetkom nocojšnjega drugega polfinala.

Tudi tokrat se je za uvrstitev v veliki finale potegovalo 15 držav, a le desetim je to tudi uspelo. In sicer Danski, Avstraliji, Romuniji, Ukrajini, Bolgariji, Albaniji, Norveški, Malti, Cipru in Češki.

Na stavnicah je sicer med današnjimi nastopajočimi ves čas najvišje kotirala Danska, njen predstavnik Søren Torpegaard Lund pa je dvignil precej prahu z vročim nastopom, ki je spremljal njegov energičen nastop.

Med nastopajočimi na drugem polfinalnem večeru, najbrž pa tudi na celotnem tekmovanju, je sicer daleč najbolj izkušena avstralska predstavnica Delta Goodrem, ki bo novembra izdala že svoj osmi studijski album, svetovno slavo pa je svetlolasa kantavtorica dosegla v začetku 21. stoletja s svojim prvim albumom Innocemt Eyes. Seveda tudi njej stavnice kažejo zelo dobro, da se bo uvrstila v veliki finale, se je uresničilo, mnogi pa ji napovedujejo tudi končno zmago.

Ponovno bomo v soboto lahko slišali tudi predstavnico Romunije Alexandra Căpitănescu, ki je nocoj navdušila z močnim rock komadom, ki je na trenutke močno spominjal na nekdanje hite finskih metalcev Nightwish.

Ukrajinska predstavnica Leleka je ubrala drugačen pristop in s svojo nežno balado, ki jo je odpela delno v ukrajinščini in delno v angleščini, prepričala tako člane strokovne žirije kot gledalce največjega glasbenega tekmovanja v Evropi.

Bolgarska predstavnica Dara je gledalcem in poslušalcem pognala kri po žilah tako s svojim energičnim dance komadom kot privlačnim videzom in mnogi so si zaželeli, da bi jo ponovno videli v soboto, kar se bo tudi zgodilo.

Nam najbližja udeleženka, ki si je zagotovila mesto v velikem finalu in tako ostaja v boju za veliki evrovizijski pokal, pa je Albanija. Izvajalec Alis je presenetil z močnim in mogočnim, globoko osebnim komadom s čudovito vokalno spremljavo. Naslov Nân v gegijskem dialektu pomeni »mama«. Pesem govori o globoki bolečini ločitve, tiste, ki je posledica migracij, in poudarja materino trajno ljubezen, žrtvovanje in hrepenenje po otrocih, ki zapustijo dom v iskanju boljšega življenja.

V prvem finalnem večeru so si mesto v sobotnem finalu že priborili predstavniki Finske, Grčije, Hrvaške, Izraela, Srbije, Belgije, Švedske, Moldavije, Litve in Poljske. Poleg njih bodo na velikem odru nastopile še države, ki so bile v finale uvrščene avtomatsko, in jim ni bilo treba zbirati glasov v polfinalnih nastopih. To so poleg gostiteljice Avstrije še Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija.

Evrovizija 2026tekmovanjeglasbapolfinale
