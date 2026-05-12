V finalu letošnje Evrovizije tudi Hrvaška in Srbija (VIDEO)

V današnjem prvem polfinalnem večeru tekmovanja za pesem Evrovizije se je predstavilo skupno 17 držav, poleg 15, ki so se borile za nastop v finalu, tudi Italija in Nemčija, ki pa sta že avtomatsko uvrščeni v sobotni finale. Sicer pa je glasbeni spektakel, ki ste ga lahko v živo ekskluzivno spremljali na Slovenskih novicah (v živo bomo prav tako prenašali drugi polfinalni večer, ki bo v četrtek ob 21. uri ter sobotni veliki finale), postregel s pisano mešanico glasbenih slogov, prevladovali pa so elektronski zvoki, ki so se ponekod mešali s tradicionalnimi folk melodijami, drugod z bolj rockovskimi napevi ali rapom. Manjkati seveda ni smelo spektakularnih svetlobnih efektov in čudovitih kostumov.

V finale so se uvrstili predstavniki Finske, Grčije, Hrvaške, Izraela, Srbije, Belgije, Švedske, Moldavije, Litve in Poljske.

Na stavnicah je pred prvim finalnim večerom sicer najbolje kazalo Finskima predstavnikoma Lindi Lampenius in Petu Parkkonenu, ki sta na polfinalnem večeru nastopila z močno skladbo, ki združuje nežne tone violine z energičnim tehnom in mogočnim, a spevnim rockom. Stavnice so jima še pred današnjim nastopom napovedovale celo zmago v finalu. Ali se bo to uresničilo, bomo izvedeli čez nekaj dni.

Veliko možnosti za končno zmago poznavalci in oboževalci pripisujejo tudi Akylasu, predstavniku Grčije, ki pa se je predstavil s povsem drugačnim slogom, ki bi ga lahko še najbolje opisali kot mešanico tradicionalnih grških folk tonov in rapa z elektronsko podlago, in navdušil polno dvorano dunajske Stadthalle. Poseben je bil tudi njegov videz, saj se je oblekel v risanega junaka tigra.

Danes smo lahko slišali tudi hrvaške predstavnice Lelek, ki so se prav tako uvrstile med deseterico, ki bo še enkrat nastopila v soboto ter se potegovala za veliki Eurosongov pokal, ki je vsako leto nekaj posebnega. Lelek so se predstavile z močno mešanico etno-popa in temačnega folka, skladbo z naslovom Andromeda so odpele v Hrvaščini, navdušile pa tudi s scenografijo in svetlobnimi efekti.

Veliko prahu je dvignil nastop izraelskega predstavnika Noama Bettana, ki pa se je na koncu celo prebil v finale. S svojo Michelle, kot je bil naslov skladbe, je navdušil polno dvorano na Dunaju, čeprav so se zaradi njega pred začetkom tekmovanja pred dvorano zbrale množice protestnikov, ki so glasno izražali svoje nestrinjanje s sodelovanjem Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije. A njegov močan glas, ki so ga spremljali ritmični bobni ter godala, je na koncu prepričal strokovno žirijo in gledalce, ki so simpatičnemu Bettanu namenili dovolj glasov, da ga bomo v soboto poslušali ponovno.

Uspelo je tudi srbskemu predstavniku Lavina s skladbo Kraj mene, ki mu mnogi sicer niso napovedovali vidnejšega uspeha, a je metalec, ki je temačne kitarske rife združil z elementi, značilnimi za Balkan, osvojil srca ljubiteljev močnejših ritmov, ki jih na Evrosongu ne slišimo prav pogosto.