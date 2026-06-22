V Grižah citre doživele preporod, na jubilejni prireditvi sama zveneča imena in uspešnice (FOTO)

Letno gledališče Limberk v Grižah je bilo znova prizorišče glasbene revije Zlate citre. Tokratno srečanje je bilo še toliko bolj slovesno zaradi 40-letnega jubileja, pri organizaciji pa so moči združili KUD Svoboda Griže, Turistično društvo Griže in Citrarsko društvo Slovenije. Prvo takšno revialno srečanje citrarjev pod imenom Zlate citre je bilo v Letnem gledališču Limberk 12. julija 1986. Pobudnik je bil takratni predsednik Izvršnega sveta Občine Žalec Jože Jan, zamisel za dogodek pa se mu je takrat porodila ob zelo uveljavljenih srečanjih oziroma tekmovanjih Zlata harmonika Ljubečne.

Tokratne Zlate citre je začel trio Glasbene šole Nazarje, tega sestavljajo sestri Pika in Zoja Prepadnik, ki obiskujeta pouk solo petja pri profesorici Kristini Šuster Uršič, in Neža Kladnik, ki že peto leto igra citre pri Karmen Kos Zidar. Ta je tudi nagovorila občinstvo kot povezovalka dogodka in predstavila zgodovino Letnega gledališča Limberk, ki je uradno odprt od leta 1954. V njem so vseskozi potekale različne prireditve. Izvajali so gledališke igre domačih in gostujočih dramskih skupin, pevska srečanja, celo operne predstave. Nekje je zapisano, da je bilo to eno najlepših letnih gledališč ne samo v Sloveniji, ampak celo v Jugoslaviji. Tako so se številnim prireditvam pred 40 leti pridružile tudi Zlate citre. Kot nam je povedal prof. Peter Napret, akademski violinist in citrar, ki je bil 20 let tudi predsednik Društva citrarjev Slovenije, zdaj pa je podpredsednik, se je s prvo revijo leta 1986 začela nekakšna renesansa tega glasbila v naši državi.

Tanja Zajc Zupan in Teja Saksida

Nastop skupine iz Dobrovnika, ki je zaigrala na madžarske orgle in tudi zapela v madžarščini.

Mojstri na odru

Peter Napret je bil 20 let tudi predsednik Društva citrarjev Slovenije.

Na oder je stopila tudi izjemna citrarka Tanja Zajc Zupan iz Domžal, ki je nastopila že na prvem srečanju leta 1986. Tokrat se ji je pridružila uveljavljena pevka Teja Saksida. V nadaljevanju se je predstavila učenka Glasbene šole Risto Savin Žalec Staša Čulk, ki se igranja na citre uči že osem let pri učiteljici Ireni Tepej. Skupaj s sošolko Lucijo Topovšek sta zaigrali in zapeli Cohenovo Alelujo ter Zrejlo je žito. Po njunem nastopu je na oder stopil Klemen Matk iz Solčave, z gorske kmetije nad znamenitim Matkovim kotom. Po njegovem nastopu je občinstvo prisluhnilo Aleksandru Primcu iz Gorenjske, ki je na citrarski sceni že od prvih srečanj v Grižah, ob tem pa je tudi eden od dobitnikov naziva mojster s citrami.

Sledil je nastop Citrarske skupine iz Dobrovnika. Njihovi predhodniki so v Grižah zaigrali pred 40 leti. Igrajo na tako imenovane bordunske madžarske citre. Tokrat so zaigrali venček prekmurskih madžarskih pesmi in zraven tudi zapeli. Ko so izzvenele njihove citre, je na oder stopil Zvone Horvat. Zaigral je skladbo Caffe Mozartu Antona Karasa in Domu veselja Viktorja Planinca. Občinstvo je nato prisluhnilo milozvočnemu zvoku citer izpod prstov učitelja citer na Glasbeni šoli Kamnik in profesorja glasbene pedagogike Tomaža Plahutnika, revijo je nato obogatil še Vokalni kvintet Ajda s Prevalj na Koroškem, z njimi pa Andreja Grosek, ki je zadnja leta prepoznavna citrarka in pevka.

1986. se je začela čudovita zgodba.

Tudi razstava

Prireditev je vodila in na njej tudi nastopala Karmen Kos Zidar.

V sklepnem delu revije sta skupaj zaigrali sestri Neli in Karmen Kos Zidar, ki sta že od mladih nog povezani z glasbo, v duetu namreč igrata citre, orgle in klavir. Obe predajata znanje naprej, Neli na Glasbeni šoli Domžale, Karmen v Nazarjah in Slovenj Gradcu. Obe sta tudi nadvse aktivni in predani članici Citrarskega društva Slovenije. Neli kot predsednica, Karmen pa kot članica upravnega odbora. Za njima je nastopila Cita Galič, ki je leta 1990 izdala priročnik za poučevanje citer in kasneje še več poučnih zbirk. Je častna članica Citrarskega društva Slovenije in prejemnica najvišjega odličja društva, Korunovega naprstnika, bila je tudi članica ustanovnega odbora Zlatih citer pred 40 leti. Ob zaključku jubilejne revije sta v duetu nastopila še Janja Brlec in Peter Napret. Prireditev je sklenil domači ansambel, trio Ubrane strune, ki je igral tako na prvih Zlatih citrah kot vseh naslednjih. Njihova gonilna sila je Božo Trnovšek, nepogrešljiv pa je tudi kitarist in pevec Januš Grobelnik.

Z občinstvom je podelil spomine Vladimir Brlek, ki je bil v času, ko se je rojevala revija, strokovni sodelavec za instrumentalno dejavnost pri takratni Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. V imenu Radia Slovenija, ki je posnel skoraj vse citrarske revije v Grižah, je zbrane nagovorila dolgoletna urednica za ljudsko glasbo Jasna Vidakovič, ki je tudi poskrbela, da so posneto citrarsko glasbo predvajali v znameniti oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Jubilej je že nekaj dni prej obogatila tudi razstava.