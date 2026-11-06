V Hollywoodu so ta film poskušali posneti kar 33 let, glavno vlogo bo prevzel Keanu Reeves

Keanu Reeves bo v Netflixovem akcijskem filmu Maelstrom zamenjal Alana Ritchsona, ki se je odločil, da ne bo sodeloval. Točen razlog, zakaj je odstopil od projekta, ni znan. Film bo režiral španski režiser Jaume Collet-Serra.

Zgodba bo pripovedovala o zveznem agentu, zadolženem za zaščito zaročenke trgovca z orožjem, ki želi pričati proti svojemu partnerju. Dogajanje bo postavljeno v en sam večer, ki ga dodatno zaplete še naravna katastrofa, poroča portal Variety.

Alan Ritchson je odstopil od projekta. FOTO: Craig Barritt/getty Images

V Hollywoodu so ta film poskušali posneti kar 33 let. Po pisanju portala bo Netflix s tem obudil projekt, ki ga je leta 1993, takrat še kot agent, studiu Warner Bros. prodal producent Jeff Robinov, in sicer z mislijo na akcijske ikone, kot so Clint Eastwood, Sylvester Stallone ali Steven Seagal. Izvirni scenarij je napisal zdaj pokojni Gregory Fitzpatrick.

Revija Variety je takrat poročala, da so projekt z naslovom Maelstrom opisovali kot Umri pokončno sredi orkana, njegova vrednost pa je bila ocenjena med 225.000 in 625.000 dolarji oziroma od 196.000 do 547.000 evrov, kar preračunano v današnje zneske ustreza med pol milijona in 1,4 milijona dolarjev. Netflix je projekt zdaj dokončno obudil pod okriljem producenta Robinova, končni scenarij izpopolnjuje Mark Bianculli.

S franšizo John Wick je ustvaril enega najbolj priljubljenih akcijskih likov sodobnega časa. FOTO: Monica Schipper Getty Images/Afp

To je prvi projekt v okviru novega sodelovanja med Robinovom in Netflixom. Robinov, nekdanji predsednik studia Warner Bros. Pictures, je stal za filmskimi franšizami, ki so prinesle milijardne zaslužke, denimo trilogiji Vitez teme in Prekrokana noč.

Keanu Reeves, ki je zaslovel s komedijo Čudovita pustolovščina Billa in Teda (Bill & Ted's Excellent Adventure,1989), se je hitro uveljavil kot akcijski zvezdnik v filmih Peklenski val (Point Break, 1991) in Hitrost (Speed, 1994). Z vlogo Nea v znanstvenofantastični klasiki Matrica (The Matrix) je postal svetovni fenomen. Ko so mnogi mislili, da je njegova kariera na vrhu preteklost, je s franšizo John Wick ustvaril enega najbolj priljubljenih akcijskih likov sodobnega časa.

Lani je Reeves na Broadwayu debitiral v igri Čakajoč Godota, trenutno pa se pogaja za glavno vlogo v filmu z naslovom The Gangster, The Cop, The Devil, ki nastaja pod okriljem studia Paramount. Prihodnje leto ga bo mogoče znova slišati v filmu Ježek Sonic 4.