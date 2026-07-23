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PIHALNA GODBA

V Hrastniku so se poslovili od legendarnega dirigenta: »Počivaj v miru, maestro Jože«

Umrl je Jože Rus, ki je več kot pol stoletja soustvarjal zgodbo pihalnih orkestrov, med drugim tudi Steklarske godbe Hrastnik.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 23. 7. 2026 | 09:48
 23. 7. 2026 | 09:48
2:23
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Steklarska godba Hrastnik je sporočila žalostno vest, da jih je zapustil Jože Rus, dolgoletni dirigent, glasbeni pedagog in eden najvidnejših ustvarjalcev slovenskega godbeništva. S svojim delom je zaznamoval številne generacije glasbenikov in pustil močan pečat v številnih slovenskih pihalnih orkestrih.

Jože Rus bi letos dopolnil 55 let neprekinjenega dirigentskega delovanja. Glasbeno izobrazbo je pridobil na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani, dirigentsko znanje pa je izpopolnjeval tudi pri legendarnem Bojanu Adamiču. Za svoje delo je prejel tudi najvišje priznanje Zveze slovenskih godb – odličje Bojana Adamiča. V svoji bogati karieri je vodil več godb, med njimi Rudarsko godbo Hrastnik, kar 32 let Godbo Radeče, deloval pa je tudi v Sevnici, Ločah in Hrastniku. Prav v Steklarski godbi Hrastnik pravijo, da je njihovo društvo prevzel v zahtevnem obdobju ter z disciplino, vztrajnostjo in visokimi merili orkester znova postavil na visoko raven.

Poseben pečat je pustil tudi z božično-novoletnimi koncerti, na katerih ni navduševal le z glasbo, temveč tudi z duhovitostjo. Večkrat je občinstvo presenetil s kostumi in sproščenim nastopom ter dokazoval, da je lahko vrhunska glasba hkrati tudi zabavna, so še zapisali prijatelji.

Steklarska godba obstaja že skoraj stoletje

Steklarska godba Hrastnik sicer velja za eno najstarejših in najprepoznavnejših slovenskih godb na pihala. Njeni začetki segajo v drugo polovico 19. stoletja, tesno pa je povezana s steklarsko tradicijo Hrastnika. Danes orkester redno nastopa na koncertih, proslavah, festivalih in tekmovanjih ter ostaja pomemben del kulturnega življenja Zasavja.

»Za mnoge ni bil le dirigent, temveč učitelj, mentor in prijatelj. S svojim znanjem je oblikoval generacije glasbenikov, s svojo predanostjo pa pustil neizbrisen pečat v slovenskem kulturnem prostoru,« so zapisali ob slovesu. Objavo so sklenili z besedami: »Počivaj v miru, maestro. Tvoja glasba bo živela naprej v vseh nas.«

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