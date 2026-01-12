V kina prihaja romantična drama, priredba nove knjižne uspešnice

Marca v kina prihaja priredba nove knjižne uspešnice avtorice Colleen Hoover z naslovom Za vedno del tebe (Reminders of Him). Zgodba spremlja žensko, ki po več letih zapora poskuša na novo zaživeti in vzpostaviti stik s svojo hčerko, ki je nikoli ni poznala. Romantično dramo je režirala Vanessa Caswill, posneta je po uspešnem istoimenskem romanu Colleen Hoover iz leta 2022, avtorica pa je skupaj z Lauren Levine priredila scenarij. Knjižni fenomen avtorice številnih uspešnic Hooverjeve je postal celovečerni film o materinstvu, odpuščanju in moči ljubezni, ki premaga celo najhujšo napako.

V glavnih vlogah igrajo Maika Monroe, Tyriq Withers, Rudy Pankow, Lainey Wilson, Lauren Graham in Bradley Whitford. Kenna (Maika Monroe; Roka, ki ziblje zibko, Zbiralec duš) po popolnem zmenku s fantom naredi hudo napako, zaradi katere konča v zaporu. Sedem let pozneje se vrne v svoj domači kraj v Wyomingu v upanju, da bi ponovno zgradila svoje življenje in dobila priložnost, da se sreča s svojo mlado hčerko Diem, ki je nikoli ni poznala. Ko dekličini stari starši odločno zavrnejo njene poskuse, da bi videla hčerko, je Kenna deležna nepričakovanega sočutja nekdanjega igralca lige NFL in lastnika lokalnega bara Ledgerja (Tyriq Withers; En in edini, Vem, kaj ste storili lansko poletje). Kasneje pa se odnos razvije v še nekaj bolj resničnega in globljega. Hkrati njuna skrivna romanca zanju pomeni nevarnost, zato Kenno čaka zlomljeno srce in navsezadnje upanje na drugo priložnost.

12. marca bomo film lahko videli v kinematografih.

Igralska zasedba

Za vedno del tebe FOTO: Karantanija Cinemas

V glavni zasedbi igrajo filmski legendi Lauren Graham (Midve z mamo, Zoey's Extraordinary Playlist) in trikratni dobitnik nagrade emmy Bradley Whitford (Zbeži!, Deklina zgodba) kot Diemini stari starši Grace in Patrick; Rudy Pankow (Outer Banks, Neraziskano) kot Diemin oče Scotty ter dobitnica nagrade grammy in senzacija country glasbe Lainey Wilson (Yellowstone) kot Kennina prijateljica in sodelavka Amy. V stranskih vlogah igrajo Jennifer Robertson (Schitt's Creek) kot Kennina najemodajalka; Zoe Kosovic (The Smashing Machine) kot Kennina hči; Hilary Jardine (Holidazed) in Nicholas Duvernay (Beli lotos) kot Ledgerjeva barska ekipa; in v svojem filmskem prvencu Monika Myers kot Kennina soseda Lady Diana.

Na režiserski stolček je sedla Vanessa Caswill (miniseriji Love at First Sight in Little Women), ki vodi ekipo, v kateri sodelujejo le ženske. Film sta producirali Colleen Hoover (izvršna producentka filmov Konča se z nama in Obžalovanje), Lauren Levine (Bridge to Terabithia, izvršna producentka serije Confess) s svojo produkcijsko hišo Heartbones Entertainment in Gina Matthews (Isn't it Romantic, Od deklice do bejbe) s svojo produkcijsko hišo Little Engine Productions, izvršna producentka pa je Robin Mulcahy Fisichella. Hooverjeva je avtorica številnih uspešnic, vključno z romani Začne se z nama, Konča se z nama, Layla, Srčne kosti, Resnica o Verity. Knjiga Za vedno del tebe je bila leta 2022 v ZDA prodana v več kot šestih milijonih izvodov in je prevedena v 45 jezikov. Konec lanskega leta je na redni spored kinematografov prišel film Obžalovanje, prav tako posnet po knjižni uspešnici Hooverjeve.

Colleen Hoover je avtorica številnih uspešnic. FOTO: Getty Images