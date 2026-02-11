V kinematografe prihaja nadnaravna grozljivka Piščal smrti (FOTO)

Od jutri bomo trepetali pred piščaljo, ki seje smrt. V kinematografe namreč prihaja nadnaravna grozljivka z naslovom Piščal smrti (Whistle), ki bo med nič hudega sluteče srednješolce, ki so pomotoma našli starodavni artefakt, prinesla zmedo, negotovost in … smrt. Na režiserski stolček grozljivke je sedel Corin Hardy (režiser filmov Nuna in Zlo v gozdu), scenarij je napisal Owen Egerton. Igrajo Dafne Keen, Sophie Nélisse, Percy Hynes White, Nick Frost, Ali Skovbye, Sky Yang, Stephen Kalyn in drugi.

Skupina neprilagojenih dijakov pomotoma naleti na starodavno azteško piščalko smrti. S pihanjem vanjo in grozljivim zvokom, ki ga oddaja, prikličejo svoje prezgodnje smrti. Ko število smrtnih žrtev narašča, začnejo obupani dijaki raziskovati zgodovino artefakta v upanju, da bodo ustavili zaporedje dogodkov, ki so jih sprožili. Veteran med pisci kratkih zgodb in scenarijev Owen Egerton črpa svoj navdih v raziskovanju tega, kar ga najbolj plaši. In to je smrt. »Ne le smrt na splošno, ampak moja lastna smrt. Zato sem si izmislil zgodbo o ljudeh, ki jih preganja njihova lastna smrt. Njihov lastni bodoči duh, ki pride po njih,« je povedal scenarist.

Skupina neprilagojenih dijakov pomotoma naleti na starodavno azteško piščalko smrti.

To je bil začetek kratke zgodbe Untimely, ki je pristala na mizi producenta Davida Grossa. Zgodba temelji na azteški piščalki smrti, ki se je znašla v krogu prijateljev iz srednje šole in povzročila kaos. Gross in njegova ekipa so kmalu odkrili, da obstaja več dokumentarcev National Geographica o mitologiji azteške piščalke. »Pomislili smo, da je to sveža ideja, da te bo smrt preganjala, če pihneš v piščalko. Zdel se nam je svež koncept grozljivke, ki je še nismo videli,« se spominja Gross. »Spomnilo nas je na franšizo filmov Brez povratka (Final Destination), ki je bila zelo uspešna.«

Znan po svojem širokem znanju in ljubezni do grozljivk

Egerton je dobil zeleno luč za scenarij za film Untimely in svoj osnutek predložil dva dni pred stavko scenaristov. Ker ni mogel nadaljevati dela, je Gross storil edino, kar je bilo v danih okoliščinah mogoče – scenarij je poslal naprej filmskim ustvarjalcem v upanju, da bodo tako navdušeni nad njegovim potencialom kot Gross in njegova ekipa.

Na režiserski stolček je sedel Corin Hardy.

Corin Hardy, znan po svojem širokem znanju in ljubezni do grozljivk, je bil režiser, ki so si ga Gross in njegova ekipa želeli za svoj film. Med branjem je postajal vse bolj navdušen nad idejo, da bi posnel grozljivko, ki bi bila hkrati čustveno ganljiva in strašljiva. Vedel je, da ima nekaj, v kar se lahko vključi kot režiser in scenarist ter ljubitelj grozljivk in filmov o pošastih. Njegov cilj je bilo ustvariti zgodbo, ki bi združila elemente klasičnega grozljivega filma z nečim, kar bi bilo čim bolj zabavno, strašljivo in ganljivo.

S pihanjem vanjo in grozljivim zvokom prikličejo svoje prezgodnje smrti.