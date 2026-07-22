V Laškem niso obiskali le festivalskega odra: pred koncertom še v muzej

Štajerski rockerji MI2 so tudi letos stopili na oder Zlatorog, kjer so z največjimi uspešnicami poskrbeli za odlično vzdušje. Obiskovalci so jih nagradili z glasnim prepevanjem in dokazali, da njihove pesmi že desetletja povezujejo različne generacije.

Pred večernim koncertom so si člani skupine vzeli čas še za nekoliko drugačen obisk. Odpravili so se v Muzej Laško, kjer so si ogledali razstavo Pivo – pijača kraljev, pijača revežev, pijača bogov. Na njej je na ogled okoli 200 starih pivovarskih steklenic Pivovarne Laško, razstavo pa dopolnjujejo tudi izbrane steklenice z vsega sveta iz bogate zasebne zbirke Igorja Janžovnika. Da je bil obisk muzeja skoraj samoumeven, ni presenetljivo. Pevec skupine Tone Kregar je namreč tudi direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, člani skupine pa so že vrsto let dobri prijatelji kustosa Muzeja Laško Tomaža Majcna. Pred koncertom so zato z veseljem združili prijetno s koristnim in si ogledali razstavo, Majcen pa je obisk glasbenih prijateljev pospremil z nasmehom: »Fantje k meni pač vedno radi pridejo.«