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FEKK

V Ljubljani se je končal 12. festival kratkega filma: nagrada občinstva Niki Jurman za film Hiška

Na mednarodnem festivalu kratkega filma so ob koncu podelili nagrade.
Letošnji nagrajenci FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Letošnji nagrajenci FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Občinstvo je najbolj prepričal film Nike Jurman Hiška. FOTO: Dokumentacija Dela

Občinstvo je najbolj prepričal film Nike Jurman Hiška. FOTO: Dokumentacija Dela

Bolj prijetno ne bi moglo biti ... FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Bolj prijetno ne bi moglo biti ... FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Eci, peci, pec Andree Szelesove FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Eci, peci, pec Andree Szelesove FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Letošnji nagrajenci FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona
Občinstvo je najbolj prepričal film Nike Jurman Hiška. FOTO: Dokumentacija Dela
Bolj prijetno ne bi moglo biti ... FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona
Eci, peci, pec Andree Szelesove FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona
STA, I. R.
 25. 8. 2026 | 10:15
3:35
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S podelitvijo nagrad se je končal 12. festival kratkega filma v Ljubljani FeKK. Nagrade sta podeljevali mednarodna žirija, v kateri so bili Laurent Crouzeix, Marina Gumzi in Niels Putman, ter kritiška žirija v sestavi Iva Katušin, Savina Petkova in Martyna Ratnik.

Selektorska ekipa je uvrstila 25 filmov v mednarodni tekmovalni program.

Veliko nagrado mednarodne žirije FeKK grand prix je prejel film Kar je skrito od začetka sveta avtorjev Kevina Walkerja in Irene Zahariadis. Kot je obrazložila žirija, se film odvija kot znana, že davno pozabljena plošča, nekoliko robata in nepopolna na vse tiste načine, zaradi katerih deluje živo, a hkrati prežeta s tiho toplino in skoraj nostalgičnim šarmom. »Meje se zabrišejo in krogi se sklenejo: fikcija neopazno prehaja v dokumentarno, življenje se dotika smrti, duhovi in mačke se potikajo po zapuščenih hišah, morje pa se raztaplja v nebo. In preden skupnost dokončno izgine, ena roka seže k drugi kot že desetletja – še vedno je čas za poslednjo pesem,« je zapisala žirija.

Občinstvo je najbolj prepričal film Nike Jurman Hiška. FOTO: Dokumentacija Dela
Občinstvo je najbolj prepričal film Nike Jurman Hiška. FOTO: Dokumentacija Dela
Nagrada FeKK SLO je šla v roke Niki Jurman za film Hiška, ki je prejel tudi nagrado občinstva. »Ta skrbno izdelana komedija o emancipaciji se pod budnim očesom vaške skupnosti odvija v lahkotnem tonu in igrivem vzdušju, medtem ko se v ozadju razpira kompleksnejše vprašanje dostopa do stanovanj,« je zapisala žirija. Film je prejel tudi nagrado občinstva. Glavna nagrada mednarodnega tekmovalnega programa je šla filmu Overnight Coup Marine Xenofontos s Cipra. Gre za čutno najstniško balado na meji dokumentarnega in igranega, ki po navedbah žirije čudovito sledi ritmu dekliškega večernega izhoda. »Skozi teksturirane podobe spremljamo skupino mladih deklet, ki iščejo svoj prostor v včasih sovražnem svetu, kjer se njihovo doživljanje nenehno giblje med opazovanjem sebe in drugih ter zavedanjem, da so tudi same ves čas predmet pogledov sveta okoli njih,« so zapisali v obrazložitvi.

12. FESTIVAL kratkega filma v Ljubljani se je končal.

Nagrado kritiške žirije je dobil film Naši zidovi Žive Divjak za nežno upodobitev neizrečenega in skrbno razpletanje ponavljajočih se vzorcev prepletenih medgeneracijskih odnosov. Letošnja novost sta bila tekmovalna programa kratkih filmov za otroke. Zmagovalni film v kategoriji 5+ je Eci, peci, pec Andree Szelesove (Češka, Slovaška), v kategoriji 8+ pa Animak – Živali na stranišču češkega avtorja Jaromira Plachyja.

Mednarodni program se je osredotočal na najnovejšo kratkometražno produkcijo jugovzhodne Evrope ter predstavljal filme z območja Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Hrvaške, Grčije, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Romunije in Srbije, letos pa se mu prvič pridružujeta tudi Ciper in Moldavija. FeKK SLO je predstavljal najnovejše slovenske kratke filme, nova tekmovalna programa kratkih filmov za otroke pa prinašata skrbno izbran mednarodni izbor kratkih filmov. Na letošnji poziv je po navedbah organizatorjev prispelo kar 497 prijav, od tega 287 za mednarodni tekmovalni program, 168 za FeKK SLO in 44 za FeKKids. Selektorska ekipa je uvrstila 25 filmov v mednarodni tekmovalni program, 18 v program FeKK SLO ter devet filmov v tekmovalna programa za otroke.

Bolj prijetno ne bi moglo biti ... FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona
Bolj prijetno ne bi moglo biti ... FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

Eci, peci, pec Andree Szelesove FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona
Eci, peci, pec Andree Szelesove FOTO: Fekk/Facebook Zajem Zaslona

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V Ljubljani se je končal 12. festival kratkega filma: nagrada občinstva Niki Jurman za film Hiška

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