Andre Rieu bo 21. novembra znova nastopil v ljubljanskih Stožicah. Oboževalci že nestrpno odštevajo ure do spektakla, ko bo sloviti Nizozemec pričaral zimsko pravljično vzdušje. Na odru je lastnik Orkestra Johanna Straussa perfekcionistični maestro in srce ter duša ekipe. V Sloveniji ne gostuje prvič, z našo državo pa je povezan posredno prek žene Marjorie. Ta ima v Ljubljani sošolko s fakultete, s katero sta skupaj študirali in ostali prijateljici vse do danes. Eden od njegovih zaščitnih znakov je zanimiva pričeska, ki ji nekateri rečejo tudi Baltazarjeva. Nosi jo že zelo dolgo, natančneje od mladih let, in očitno se je ne naveliča. Po dobi nošenja mu lahko konkurira bržkone le slovita francoska kraljica šansonov Mireille Mathieu s svojo večno paževsko frizuro.

Kljub desetletja dolgi karieri do lani ni nikoli zbolel ali zaradi bolezni odpovedal nastopa. Ker se ga ni lotilo prav nič, tudi ko so bolehali vsi okoli njega, je že pomislil, da je nekaj narobe z njim.

Nastopil bo v Stožicah. FOTO: Marcel Van Hoorn

Rieu ima osebnega trenerja in pravi, da je svoj zdravi življenjski slog razširil v ekipo. Na turnejah med drugim redno vadijo zumbo in obiskujejo fitnes. Na koncertu v Latviji si je zlomil prst na nogi, a je kljub nevšečnosti in žuljenju brez mavca ali povoja odigral celoten koncert. Dopolnil je 77 let, a je čilega zdravja in poln energije. Pravi, da si želi dočakati, reci in piši, 140 let.

Na turnejah kot turist nikoli ne obišče mest, v katerih gostujejo. Pravi, da bo to nadoknadil, ko bo dopolnil 120 let. Nekateri njegovo glasbo, kot pravi sam, označujejo za kič in mu očitajo, da je preveč priljubljena. Sam pravi, da tega ne razume. Je eden zelo redkih svetovnih zvezdnikov, ki novinarje za intervjuje sprejema tudi na svojem domu. Odkriva mlade talente in jim daje priložnost tudi na svojih koncertih. To niso le mladi glasbeniki, ampak tudi pevci in podobno. Nekajkrat je denimo na prizorišču koncerta organiziral tečaj prve pomoči in uporabe defibrilatorja. Njegova največja želja je koncert na severnem tečaju in na Luni.