V Ljubljano prihaja glasbena legenda, a pozor! Obiskovalce čakajo stroga pravila

Ljubljanske Stožice bodo 9. novembra gostile enega največjih in najvplivnejših glasbenikov v zgodovini, nobelovca Boba Dylana. Avtor večnih uspešnic, kot sta »Blowin' in the Wind« in »Like a Rolling Stone«, ki je s svojo poezijo in glasbo zaznamoval več generacij ter preoblikoval sodobno popularno kulturo, se v okviru svoje turneje pred slovensko publiko vrača po 11 letih. V celotni svoji karieri je pri nas nastopil štirikrat, prvič leta 1991, tik pred osamosvojitvijo. A organizatorji tokrat oboževalce opozarjajo, da bo večer potekal v precej specifičnem vzdušju in ob strogih pravilih.

Največja posebnost dogodka je popolna prepoved uporabe mobilnih telefonov, pametnih ur, fotoaparatov in kakršnih koli snemalnih naprav v koncertni dvorani. Izvajalec namreč vztraja, da se obiskovalci popolnoma posvetijo glasbi, brez digitalnih motenj. Ob vstopu bo osebje vsakemu obiskovalcu telefon shranilo v posebno varnostno torbico. Ta bo ves čas ostala pri vas, vendar bo zaklenjena. Če boste tekom večera nujno morali opraviti klic ali preveriti sporočilo, boste morali obiskati posebej označena območja na prizorišču, kjer vam bo osebje torbico začasno odklenilo, pred vrnitvijo v dvorano pa znova zaklenilo. Vse torbice bodo dokončno odklenili ob izhodu po koncu nastopa. Zloraba naprav v dvorani se bo kaznovala s takojšnjo odstranitvijo s prizorišča.

V torek je Bob Dylan obiskal papeža v Vatikanu. FOTO: Simone Risoluti Via Reuters

Obvezno tiskanje vstopnic doma in fizične kartice

Ker bodo telefoni spravljeni v zaklenjenih torbicah, veljata še dve izjemno pomembni opozorili: vsi, ki so vstopnice kupili prek spleta, jih morajo obvezno natisniti doma in jih s seboj prinesti v fizični obliki. Vstopnice na zaslonih telefonov ne bodo uporabne, papirna različica pa je nujna tudi za orientacijo in iskanje sedeža v dvorani. Ker mobilne denarnice (kot sta Apple Pay ali Google Pay) zaradi zaklenjenih telefonov ne bodo dostopne, morajo obiskovalci s seboj prinesti fizične plačilne kartice ali gotovino za nakup pijače ali hrane na gostinskih stojnicah.

Znana je tudi njegova ljubezenska zgodba z Joan Baez. FOTO: Arhiv Delo

Vrata Stožic se bodo odprla ob 18.00, koncert pa se bo začel točno ob 20.00, brez kakršnih koli zamud ali predskupin. Organizatorji pozivajo k zgodnjemu prihodu, saj bodo varnostni pregledi ter postopek zaklepanja telefonov vzeli nekaj dodatnega časa.