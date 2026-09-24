V Ljubljano prihaja razvpiti bosanski raperski duo: le obiskovalci nad 14 let

Tudi na glasbeni sceni nekdanje Jugoslavije ni kar tako postati zvezdnik celotne regije. Med tistimi, ki jim je to uspelo, je bosanski raperski dvojec Jala Brat in Buba Corelli. Kot za šalo polnita dvorane: v Skopju sta na dveh razprodanih koncertih zbrala 15.000 ljudi, za nastop v zagrebški Areni so vstopnice pošle v manj kot eni uri, na beograjskem Ušću ju je pričakalo 50.000 obiskovalcev. Tudi slovenske glasbene lestvice kažejo, da Ljubljana v zgodbo vstopa v pravem času. Tretjega oktobra bosta v sklopu turneje GOAT Tour nastopila tudi v ljubljanskih Stožicah.

Po navedbah organizatorjev sta postala prva izvajalca, ki sta Areno Jane Sandanski v Skopju razprodala dvakrat zapored. V Zagrebu je bil naval na vstopnice tolikšen, da je prodajni sistem začasno odpovedal, organizatorji pa so dodali še drugi koncert. Julija sta podrla še rekord obiskanosti kluba La Playa v Vodicah.

Tudi v Sloveniji je zaznati evforijo: na tedenski lestvici Apple Music Slovenija je med prvimi 20 kar 12 skladb, pri katerih sodeluje Jala Brat, Buba Corelli ali oba. Njuna glasba potuje precej drugače, kot so nekoč potovale uspešnice. Če je bilo treba pred desetletji počakati na izid gramofonskih plošč in kaset ter kasneje CD, danes večino dela opravi internet. Glasba skoraj takoj pride na YouTube, Spotify, TikTok in Instagram, kjer jo je mogoče poslušati od povsod. Z računalnikov, telefonov …

Brat in Corelli sta iz tega procesa naredila skoraj svojo disciplino. GOAT Tour je njun največji koncertni izraz doslej: velika produkcija, aktualni album Godzilla, največje uspešnice in navdušeno občinstvo, ki dodobra pozna njune skladbe. Med postajami turneje so tudi Zürich, Stuttgart, Düsseldorf in Dunaj.

V Zagrebu sta gostila Severino, ki je nastopila z njima na odru in med drugim povedala anekdoto o tem, kako je nastala skladba, ki so jo zapeli skupaj. Prav tako sta dodatne oboževalce dobila med nogometnimi navijači. Zagrebški koncert je bil namreč prav v času svetovnega nogometnega prvenstva in tekme Hrvaške z Anglijo. Hrvaški reprezentanci sta zaželela srečo na tekmi.

Podarjamo vstopnice Če bi radi obiskali njun koncert, imate priložnost to storiti s Slovenskimi novicami. Med naše bralce bomo podelili šest vstopnic za (razprodani) parter, ki jih sicer ne morete nikjer več dobiti. Nagradili bomo tri bralce, vsak bo prejel po dve vstopnici. Nagradna igra traja do ponedeljka, 28. septembra, do 12. ure. Za sodelovanje izpolnite prijavnico na slovenskenovice.delo.si.

Tudi v slovensko prestolnico prihajata z veliko koncertno produkcijo, avdio-vizualnim šovom in scenografijo, ki je postala prepoznaven del turneje. Oboževalci bodo med drugim lahko slišali uspešnice Ona'e, Klinka, Bez koda in 99, ob tem pa tudi nove skladbe z albuma Godzilla z milijoni predvajanj na streaming platformah. Po navedbah organizatorjev je koncert že skoraj razprodani. Pri tem je zanimivo, da je vstop dovoljen samo obiskovalcem nad 14. letom.