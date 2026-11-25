Tomorrowland je spektakel, ki ga vsako leto težko pričakujejo vsi oboževalci elektronskih ritmov, zdaj pa njihov orkester, ki ga sestavlja kar 50 članov, prihaja v ljubljanske Stožice. Tomorrowland's Symphony of Unity bo himne elektronske glasbe, ob katerih so plesale cele generacije, v Ljubljani preigravali 6. marca, vstopnice za edinstveni dogodek pa bodo na voljo že ta četrtek, 26. novembra, na spletni strani Eventima.

Po nastopih na Tomorrowlandu, v sloviti dvorani Sphere v Las Vegasu in v Areni v Veroni bo projekt navdušil tudi ljubljansko občinstvo in vse, ki bodo v slovensko prestolnico pripeljali od drugod. In teh zagotovo ne bo malo. Arena Stožice bo namreč gostila eno redkih evropskih predstav, na kateri bodo 50-članski orkester in izjemni vokalisti velike klasike elektronske glasbe predstavili v povsem novi razsežnosti.

»Symphony of Unity so zasnovali ustvarjalci Tomorrowlanda, enega najbolj prepoznavnih glasbenih festivalov na svetu. Projekt je občinstvo prvič navdušil leta 2015 na festivalski ediciji Secret Kingdom of Melodia. Od takrat se je razvil v priljubljeno glasbeno doživetje, ki poleg Tomorrowlandovih odrov osvaja tudi druge festivale in prizorišča po svetu. V Areni Stožice bodo skladbe izvajalcev, kot so Avicii, Tiësto, David Guetta in Swedish House Mafia, dobile novo razsežnost, obenem pa ohranile prepoznavne melodije in čustveno intenzivnost, s katerimi so osvojile svet. Na odru bodo zvoke godal, pihal, trobil in tolkal dopolnili izjemni vokalisti. Elektronske uspešnice bodo zaživele skozi akustična glasbila in simfonične aranžmaje: godala bodo stopnjevala napetost, trobila poudarjala moč melodij, ritem pa bo postal skupni utrip občinstva. Orkester bo vodil dirigent Kevin Houben. Glasbeno izvedbo bo dopolnila spektakularna produkcija z lučmi in vizualnimi podobami, ki bo vzdušje Tomorrowlanda prenesla v Areno Stožice,« so ob napovedi spektakla sporočili organizatorji.

Cene vstopnic se bodo gibale od 123,90 evra za VIP lože do 44,90 evra za rdeči ring 3. Za fan pit vstopnice bo treba odšteti 113,90 evra, za zeleni ring premium 80,90 evra, za splošne oziroma GA vstopnice pa 75.90 evra. Še nekoliko cenejše bodo vstopnice za zeleni Ring Gold, in sicer 72.90 evra, za zeleni ring 1 bo treba odšteti 64,90 evra, za zeleni ring 2 pa 58,90 evra. Rdeči ring 1 bo vaš bančni račun olajšal za 56,90 evra, rdeči ring 2 pa za 47.90.