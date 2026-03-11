  • Delo d.o.o.
DOKUMENTAREC

V ljubljanski Odiseji premierno dokumentarni film Nikola Tesla

Dokumentarec o Nikoli Tesli ni le film o znanstveniku. Režiserka Janja Glogovac ga je ustvarjala kar 10 let.
V filmu nastopajo različni sogovorniki, med njimi umetnica Marina Abramović. FOTO: Jože Suhadolnik
V filmu nastopajo različni sogovorniki, med njimi umetnica Marina Abramović. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, I. R.
 11. 3. 2026 | 08:33
3:11
V ljubljanski Odiseji bodo v četrtek premierno prikazali dokumentarni film Nikola Tesla – valovi prihodnosti Janje Glogovac. Gledalci lahko pričakujejo vpogled v zasebno in ustvarjalno življenje enega največjih izumiteljev vseh časov, njegove vzpone in padce ter njegove dosežke, ki v tehničnem smislu oblikujejo naše vsakdanje življenje.

Režiserka je dokumentarec ustvarjala 10 let, in kot je povedala za STA, to ni le zgodba o znanstveniku. »Je zgodba o človeku, ki je sanjal o prihodnosti, in o tem, kako njegove ideje še vedno oblikujejo naš svet. Film, ki vas spomni, da so največje spremembe pogosto najprej le drzne ideje.«

Dokumentarec skozi intervjuje z znanstveniki, raziskovalci, umetniki in inovatorji osvetljuje njegovo delo, ideje in vizije prihodnosti. V filmu nastopajo različni sogovorniki, med njimi umetnica Marina Abramović, podjetnik Ivo Boscarol, igralka Mira Furlan in raziskovalec Eric Dollard. Film vsebuje arhivske posnetke, animacije in sodobne vizualne elemente, ki pomagajo prikazati tudi kompleksne ideje, kot je Teslov koncept brezžičnega prenosa energije. Poseben del dokumentarca je posvečen manj znanemu obdobju Teslovega življenja v Mariboru.

1879. LETA je živel tudi v Mariboru.

Kot je pojasnila režiserka, je ideja za film o Tesli v njej zorela več let. Prvič se je z njegovim imenom bolj resno srečala med študijem v Pragi, ko je v eni od knjig zasledila omembo njegovih izjemnih dosežkov. »Takrat me je začelo zanimati, kdo je bil ta človek, čigar ideje so tako močno vplivale na razvoj sodobne tehnologije. Navdih sem črpala predvsem iz Teslovih spisov, pisem in patentov. Velik del raziskovanja je potekal v ZDA, predvsem v New Yorku, kjer je živel in ustvarjal, ter v krajih, povezanih z njegovim življenjem,« je povedala Glogovčeva.

Ideja za film o Tesli je zorela več let, pravi Janja Glogovac. FOTO: Blaž Samec
Ideja za film o Tesli je zorela več let, pravi Janja Glogovac. FOTO: Blaž Samec

Film raziskuje ključno vlogo Teslovih izumov pri oblikovanju današnje družbe ter preučuje vpliv močnih tekmecev, ki so zelo ovirali njegovo delo. Posebej prikaže njegovo rivalstvo s Thomasom Edisonom in posledice t. i. vojne tokov, ki je spremenila potek tehnološkega razvoja. Del filma je namenjen kratkemu, a pomembnemu obdobju v Mariboru, kjer je leta 1879 znanstvenik srbskega rodu, rojen v Liki leta 1891, razvijal ključne ideje, preden je bil iz mesta izgnan.

Intervjuji z znanstveniki, raziskovalci, umetniki in inovatorji osvetljujejo njegovo delo, ideje in vizije prihodnosti.

Janja Glogovac je diplomirala in magistrirala na akademiji FAMU v Pragi. Njena poklicna pot jo je vodila od sodelovanja s Češko nacionalno televizijo do večletnega življenja in ustvarjanja v Hollywoodu. V tem času je posnela več dokumentarnih filmov in tudi celovečerni igrani film L... kot ljubezen.

