V ljubljanskih Črnučah so nedavno gostili legendarno Gradevizijo (FOTO)

V ljubljanskih Črnučah so nedavno gostili legendarno Gradevizijo, dogodek, ki že skoraj tri desetletja navdušuje vse, ki jim po žilah teče evrovizijska kri. Prireditev, ki združuje ljubezen do glasbe, bleščic, humorja in parodijo, je letos znova poskrbela za razprodano dvorano in nepozabno vzdušje.

Klub ljubiteljev evrovizijske popevke OGAE Slovenija je letos poskrbel za res bogat program, saj se je na odru predstavilo več kot 15 nastopajočih, ki so s svojimi domiselnimi interpretacijami evrovizijskih uspešnic in duhovitimi točkami navdušili vse v polni dvorani.

Dogodek so povezovali štirje izjemni voditelji – pisateljica in novinarka Mojca Vakselj, kraljica preobleke Vera Vulva, pevec in plesalec Jakob Kapus in radijski voditelj Jan Vehar, ki so duhovito, sproščeno in profesionalno ohranjali ritem večera in skrbeli, da se je publika od začetka do konca smejala, pela in ploskala, studio Solograf pa je poskrbel za pravo evrovizijsko noto – vsak od nastopajočih je posnel videorazglednico, ki se je zavrtela pred vsakim od nastopov. »Gradevizija ni le parodija na Evrovizijo, temveč predvsem praznik glasbe, humorja in skupnosti. To, da dvorano napolnimo že skoraj tri desetletja zapored, dokazuje, da Evrovizija v Sloveniji ni le enkrat v letu, temveč traja vse leto,« je ob koncu dogodka povedal Jan Vehar, voditelj tega glamuroznega večera in predsednik OGAE Slovenija, ki je s ponosom opazoval razprodano dvorano in navdušeno občinstvo.

Letošnji zmagovalci

Barvitost je večeru dodal Crystal Queer Choir, mešani pevski zbor, ki je s svojo energijo, vokalno močjo in karizmo poskrbel, da je dvorano preplavila prava evrovizijska evforija, še posebno med njihovo vrhunsko izvedbo avstrijske zmagovalne skladbe iz leta 2014 Rise like a Phoenix. Letošnja strokovna žirija je dogodek oplemenitila s svojo prisotnostjo in karizmo, v njej pa so sedeli znani obrazi slovenske glasbene scene David Amaro (udeleženec Eme 2022), Manu (slovenska predstavnica na Evroviziji 2016), Regina (predstavnica iz leta 1996), Saša Lendero (drugouvrščena na Emi 2005 in 2006) ter Klemen Slakonja, letošnji slovenski evrovizijski predstavnik.

Žirija ni bila le v vlogi ocenjevalcev, temveč tudi glasbenih gostov. Saša Lendero je publiko popolnoma navdušila z izjemno izvedbo svojega brezčasnega hita Mandoline, Klemen Slakonja pa je poskrbel za pravo evrovizijsko ekstazo z izvedbo letošnje slovenske evrovizijske pesmi How Much Time Do We Have Left ter dodal piko na i z ganljivo interpretacijo letošnje zmagovalne evrovizijske pesmi Wasted Love, ki jo je v Baslu odpel avstrijski predstavnik JJ.

Letošnji zmagovalci so bili člani zasedbe Grupa BaNaNa, ki so se predstavili z Bana Bana, skladbo, ki je leta 1989 na Evroviziji predstavljala Turčijo. Z iskrivo, humoristično in do podrobnosti domišljeno točko so nasmejali celotno dvorano ter z 29 točkami prepričljivo osvojili zlato jedlo – veliko nagrado, ki jo vsako leto pripravi Simon Klešnik. »Vsako leto znova sem hvaležen vsem nastopajočim, prostovoljcem, žirantom in publiki, ki z entuziazmom ustvarjate to čarobno energijo. Brez vas Gradevizije ne bi bilo,« je še dodal Vehar, ki obljublja, da se bo spektakel vrnil tudi prihodnje leto – še bolj bleščeč, še bolj evrovizijski in še bolj srčen.