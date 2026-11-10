V Mirni Peči so zvenele Slakove: igralo rekordnih 124 harmonikarjev iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške

Na osnovni šoli Toneta Pavčka v Mirni Peči je bilo pretekli konec tedna glasno, saj je tam potekalo tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka. Meh je raztegnilo kar 124 harmonikarjev, ki so igrali Slakove viže, ki so med ljudmi še danes zelo priljubljene in prisotne na številnih dogodkih, tako zasebnih kot javnih. »V veliko veselje mi je, da nam je tudi organizacija letošnjega, že 5. tekmovanja za nagrado Lojzeta Slaka povsem uspela. Rekordno število prijavljenih harmonikarjev in obiskovalcev dogodka je potrditev, da projekt peljemo v pravo smer. In res hvala operativni ekipi Zveze diatonične harmonike Slovenije (ZDHS) Danaji Grebenc in Tjaši Lesjak, predsedniku strokovnega sveta Janezu Fabijanu ter podpredsedniku Nejcu Pačniku za vso pomoč, Leopoldu Poldetu Pungerčarju, nečaku Lojzeta Slaka, pa za izkazano podporo v imenu družine Slak, ki je skupaj z občino soorganizator tekmovanja,« je ob koncu letošnjega tekmovanja strnil misli Klemen Rošer, predsednik ZDHS.

56 ZLATIH PRIZNANJ so podelili.

Letošnjega tekmovanja se je udeležilo rekordnih 124 harmonikarjev, ki igrajo diatonično harmoniko, bili so iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Vsi so Slakove viže igrali pred dvema komisijama, vsaka je ocenila polovico tekmovalcev. V komisijah so bili priznani glasbeniki in poznavalci diatonične harmonike Igor Podpečan, Jože Burnik, Peter Fink, Jože Umek, Janez Fabijan in Robert Zupan.

Ohranjajo Slakov način igranja

»Žirija je ocenjevala osnovne glasbene prvine: ritem, točnost melodije in dinamiko. Poseben vtis so naredili tisti, ki so se znali najbolj približati načinu interpretacije Lojzeta Slaka,« razloži Rošer, ki je zadovoljen, da se prireditev razvija in vsako leto pritegne več ljubiteljev Slakove glasbe. »Ravno omenjeno tekmovanje je eden najpomembnejših projektov naše zveze. Z njim želimo ohranjati Slakov način igranja diatonične harmonike in ga približati tudi mlajšim generacijam,« je še dejal Rošer.

Absolutni zmagovalec letošnjega tekmovanja je postal Domen Trofenik iz Mislinje, ki je zbral 99,67 točke in v kategoriji IV zmagal ter osvojil zlato priznanje. Zlata priznanja je poleg njega zbralo še 56 drugih tekmovalcev, 49 jih je prejelo srebrna, 14 pa bronasta.

Tekmovalci so Slakove viže igrali pred dvema komisijama.

Prva tri mesta po posameznih kategorijah so osvojili: v skupini junior Vid Maček, Vita Vrlinič in Jan Pečjak, v kategoriji 1A Vesna Žefran, Manuel Ceglar in Anže Kmetič, v skupini 1B Nejc Težak, Nina Kobetič in Gašper Pesel, v skupini 1C pa Manca Tkalec, Andraž Vesel in Rene Strnad. V kategoriji II so prva tri mesta osvojili Mia Ovčjak, Filip Pintar in Matej Hartman, v kategoriji III Alina Mrak, Jernej Jehart in Fabrice Knappitsch, v kategoriji IV Domen Trofenik, Breda Detmar in Milena Praznik Moličnik, v kategoriji V pa Eduard Pable in Silvo Smrekar, ki sta bila tudi edina tekmovalca v tej kategoriji.

Absolutni zmagovalec Domen Trofenik s Klemnom Rošerjem FOTO: Robert Kokol

Dva zlata mentorja Martina Težaka: Nina Kobetič in Nejc Težak FOTO: Robert Kokol

Nejc Pačnik s svojimi učenci FOTO: Robert Kokol

Da je vse potekalo brezhibno, so skrbeli (z leve) Nejc Pačnik, Klemen Rošer, Danaja Grebenc in Tjaša Lesjak. FOTO: Robert Kokol