V naše kinematografe prihaja srhljivka s Schwarzeneggerjevim blagoslovom (VIDEO)

Sredi novembra v naše kinematografe prihaja akcijska srhljivka z naslovom Tekač (The Running Man). Zgodba spremlja tekmovalca – upodobi ga Glen Powell – v istoimenski televizijski oddaji, v kateri morajo tekmovalci preživeti 30 dni, medtem pa bežijo pred morilci.

Distopično akcijsko srhljivko je režiral in produciral Edgar Wright, ki je skupaj z Michaelom Bacallom tudi napisal scenarij. Ta temelji na istoimenskem romanu Stephena Kinga iz leta 1982, ki ga je izdal pod psevdonimom Richard Bachman. Gre za drugo adaptacijo knjige po filmu iz leta 1987, ki naj bi bil bolj zvest izvornemu gradivu.

13. NOVEMBRA prihaja film na spored kinematografov.

V glavnih vlogah igrajo Glen Powell, William H. Macy, Lee Pace, Michael Cera, Emilia Jones, Daniel Ezra, Jayme Lawson, Sean Hayes, Katy O'Brian, Colman Domingo in Josh Brolin.

Tekači bežijo pred Lovci. FOTOGRAFIJE: Ross Ferguson

V bližnji prihodnosti je Tekač najbolj gledana televizijska oddaja – gre za smrtonosno tekmovanje, v katerem morajo tekmovalci, poimenovani Tekači, preživeti 30 dni, medtem ko jih lovijo profesionalni morilci, ki se imenujejo Lovci. Vsako njihovo potezo spremljajo krvoločni gledalci, vsak dan pa prinaša višjo denarno nagrado.

Delavec Ben Richards (Glen Powell), ki si obupano želi rešiti svojo bolno hčer, se pusti prepričati očarljivemu, a neusmiljenemu producentu oddaje Danu Killianu (Josh Brolin), da se kot zadnji vključi v igro. A Benovi kljubovalnost, nagon in pogum ga spremenijo v nepričakovanega ljubljenca občinstva – in grožnjo celotnemu sistemu. Ko se gledanost oddaje strmo dvigne, se poveča tudi nevarnost in Ben mora prelisičiti ne le Lovce, ampak tudi narod, ki si želi, da bi mu spodletelo.

Josh Brolin igra neusmiljenega producenta oddaje.

Powell je bil za glavno vlogo izbran aprila lani. Kot je povedal, se je obrnil na Arnolda Schwarzeneggerja, ki je zaigral v prvi različici pod režisersko taktirko Paula Michaela Glaserja, preliti na veliko platno leta 1987, in ki mu je, kot je povedal Powell, dal svoj blagoslov.

»Vedel sem, da bomo v tem filmu snemali veliko praktičnih kaskaderskih prizorov, in zagotovo sem se spravil v tisto, čemur pravim neprebojna oblika, saj sem vedel, da bom moral prestati nekaj udarcev. Toda mislim, da se nisem povsem pripravil na to, s čimer smo se spopadli v tem filmu,« je dejal Powell. »Res, res deluje za občinstvo,« je dodal. »Ker veš, kdaj padaš in kdaj udariš ob tla, ko to resnično počneš, občinstvo to občuti. Veste, ko so eksplozije resnične in skačeš skoznje, je to posebna izkušnja. Občinstvo se bolj vživi.«