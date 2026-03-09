V našo bližino prihaja David Byrne: obljublja glasbeno-plesni spektakel

David Byrne, legendarni ameriški kantavtor in nekdanji frontman kultne skupine Talking Heads, bo 28. junija prvič nastopil v puljski Areni. Koncert v organizaciji agencije Mars Music koncerti obeta pravo praznovanje glasbe, plesa in vizualne umetnosti.

Byrne je nedavno navdušil obiskovalce v Milanu, kjer je koncert začel z mistično pesmijo Heaven in ga sklenil z nepozabnim hitom Talking Heads Burning Down the House. Podoben program lahko pričakujemo tudi v Pulju, kjer bodo odmevali največji hiti iz zlate dobe skupine ter sveže uspešnice z albuma Who is the Sky?. Na odru ga bo spremljala 13-članska ekipa pevcev, glasbenikov in plesalcev, vključno z bendom z njegove pretekle turneje American Utopia.

Na turneji David Byrne nastopa s 13 glasbeniki, pevci ter plesalci. FOTO: Christine Mitchell Christine Mitchell

David Byrne. FOTO: Press

Recenzije milanskega nastopa opisujejo koncert kot mešanico rocka in broadwayskega šova, polno energije, človečnosti in pozitivnosti. Člani zasedbe so ves čas v gibanju, pogosto v koreografijah, ki spominjajo na koračnice, medtem ko občinstvo skoraj nenehno pleše in sodeluje. LED zasloni in projekcije obkrožajo oder ter ustvarjajo filmske prizore – od motivov našega planeta do živahnih mestnih sekvenc, ki se usklajujejo z ritmom pesmi in dodajajo dodatno plast zgodbe.

Na turneji David Byrne nastopa s 13 glasbeniki, pevci ter plesalci. FOTO: Christine Mitchell Christine Mitchell

Byrne je najbolj poznan po svojem revolucionarnem obdobju s skupino Talking Heads, a se je izkazal tudi v solo karieri, raziskoval različna glasbena področja, performans in filmsko ustvarjanje. Po razpadu skupine leta 1991 je ustvaril solo albume, ustanovil založbo Luaka Bop in predstavil inovativne afriške in južnoameriške umetnike zahodnemu občinstvu. Med nagradami se ponaša z oskarjem, zlatim globusom, grammyjem in posebno nagrado Tony, vpisan je tudi v Rock and Roll Hall of Fame.

David Byrne bo nastopil četrtič na Hrvaškem – prvič s Talking Heads leta 1982, v Sloveniji pa nazadnje leta 2009 v Križankah, kjer je ustvaril nepozaben glasbeno-plesni spektakel.