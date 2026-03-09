V Odiseji ob dnevu žena glasbeni spektakel She Rocks pod vodstvom Roka Goloba (FOTO)

Ljubljanska Odiseja je v soboto zvečer gostila glasbeni spektakel, kakršnega domača koncertna scena ne doživi pogosto. Projekt She Rocks je na istem odru združil dvanajst izjemnih slovenskih pevk, vrhunsko spremljevalno skupino ter 60-članski simfonični orkester in tako ustvaril več kot dve uri trajajoč glasbeni poklon največjim rock uspešnicam zadnjih desetletij. Dogodek je bil zasnovan kot darilo ob dnevu žena, občinstvo pa je dobilo energičen, čustven in produkcijsko razkošen koncertni večer.

Pod umetniškim vodstvom skladatelja in dirigenta Roka Goloba so na odru nastopile Jana Šušteršič, Alya, Astrid, Neisha, Leyre, Gaja Prestor, Nuša Derenda, Tinkara Kovač, Anja Rupel, Tina Marinšek, Katarina Samobor in Aleksandra Josić. Vsaka izmed njih je prinesla svoj glasbeni izraz, skupaj pa so ustvarile mozaik rockovske energije, ki je navdušil ljubitelje klasike osemdesetih in devetdesetih let.

Astrid Kljun je odpela legendarno pesem Bohemian Rhapsody.

Večer se je začel silovito – z znamenito skladbo The Final Countdown, ki je takoj dvignila občinstvo na noge. V nadaljevanju so se zvrstile številne brezčasne uspešnice, med njimi Purple Rain, Zombie, Here I Go Again, I Feel Good in Bohemian Rhapsody, ki jo je Astrid interpretirala kot enega najzahtevnejših vrhuncev večera. Posebne odzive je sprožila tudi Anja Rupel, ko je zapela legendarno skladbo Mama iz obdobja skupine Videosex – takrat je množica prvič glasno zapela skupaj z nastopajočimi.

Čustven trenutek je sledil, ko sta se na odru srečali nekdanja in aktualna pevka skupine Tabu, Tina Marinšek in Katarina Samobor. Njuna skupna točka je ganila občinstvo in dokazala, kako močno mesto imajo domači glasbeni hiti v kolektivnem spominu. Kot je povedal basist Tabujev Iztok Melanšek, je prav združevanje ženskih glasov ena izmed posebnosti projekta: »Naša želja je, da bi jih nekoč na istem odru zbrali še več.«

Ivo Boscarol, lastnik Odiseje, Urša Zupan, izvršna direktorica, Maša Čertalič, prokuristka, ter Maja Monrue, vodja programa

Veliko zanimanje občinstva

Spektakel je zaokrožila tudi nova skupna skladba z naslovom Pot v čas, ki je zazvenela kot himna projekta. Tik pred bisom so jo zapela vsa nastopajoča imena, nato pa večer zaključila še z energičnim venčkom uspešnic skupine Guns N' Roses. Občinstvo ni skrivalo navdušenja nad produkcijo, ki je združila 77 glasbenikov ter vizualno bogato odrsko postavitev. Lastnik Odiseje Ivo Boscarol je ob koncu večera poudaril, da takšni projekti dokazujejo, kako pomembna je kakovostna koncertna produkcija: »V šovbiznisu sem preživel veliko let, zato dobro vem, koliko dela stoji za takšnim dogodkom.«

Dogodek sta si ogledala tudi Tomi Meglič in njegova partnerica Cassie Kagen.

Veliko zanimanje občinstva je odprlo tudi vprašanje ponovitve. Maja Monrue in Gregor Zalokar sta namignila, da bi lahko spektakel v prihodnosti doživel še kakšno izvedbo drugje po Sloveniji. Sobotni večer v Odiseji je dokazal, da ima slovenska glasbena scena izjemno moč – še posebno ko se na enem odru združijo vrhunski glasovi, rock klasike in simfonična veličina.