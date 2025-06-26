Leila v pesmi prepleta naravne motive (VIDEO)

V začetku letošnjega leta je Leila Aleksandra, glasbena ustvarjalka, televizijska voditeljica in pesnica, ki premore veliko ustvarjalne energije, izdala pesem z naslovom Kje smo mi, te dni pa je glasbenica s prefinjenim umetniškim izrazom, ki je bila spremljevalna pevka Jadranke Juras, izdala novo glasbeno stvaritev z naslovom Zlatna. Pesem, s katero slavi življenje oziroma je nekakšna oda življenju, je napisana v srbskem jeziku. Skladba se ne opira na iskanje odgovorov, temveč odpira prostor čudenja in kontemplacije. Glasbeni izraz je subtilen, zračen in izčiščen, kar poslušalca nežno vodi v svet notranjega ravnovesja in spominov brez začetka ali konca.

»To ni ljubezenska pesem v klasičnem smislu. Želela sem, da poslušalca potegne vase – kot reka, ki ne sodi, temveč le teče,« pravi Leila. V verzih, kot so »jaz sem voda, a ta svet je most« ali »to je hiša ljubezni, jaz sem gost,« se prepletajo naravni motivi, duhovna simbolika in poetična metaforika, ki gradijo brezčasen prostor onkraj merjenja in sodbe.

Za vizualno podobo je poskrbel njen sopotnik Matic Jelčič Kürner, ki je z videospotom subtilno podčrtal notranjo dinamiko skladbe. Vizualna pripoved ne razlaga – a hkrati vse pove.