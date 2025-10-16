V Portorožu zaživel 28. Festival slovenskega filma: v boj za vesne 69 filmov

Bliža se 28. Festival slovenskega filma Portorož. Med 21. in 26. oktobrom bo ponudil pregled nove slovenske avdiovizualne produkcije in se prihodnjo nedeljo sklenil s podelitvijo nagrad za najvidnejše dosežke in najbolj izstopajoče ustvarjalce. Portoroški filmski festival je kulturni in strokovni dogodek, na katerem se srečujejo filmski ustvarjalci, strokovna javnost, poslovni partnerji in ljubitelji filma.

»Če sprejmemo trditev, da je smisel Festivala slovenskega filma prikazovanje sodobne domače produkcije, ne glede na festivalske in distribucijske predzgodbe filmov, potem mora biti festival kar se da enakovreden pregled različnih ustvarjalnih in produkcijskih pristopov,« je ob predstavitvi dejal direktor festivala Bojan Labović.

V Piranu bodo odkrili obeležje Evropske filmske akademije, ki je Prvomajski trg uvrstila na seznam zakladov evropske filmske kulture.

Tudi dve seriji

»Slovenski filmski center (SFC) je edina filmska agencija v Evropi, ki ji je z zakonom naložena izvedba filmskega festivala, namenjenega predstavitvi slovenske filmske produkcije preteklega obdobja. Festival se krepi predvsem kot mesto dialoga o domači filmski krajini in veseli me, da bomo letos gostili direktorja Evropske filmske akademije Matthijsa Wouter Knola. Z našimi filmskimi ustvarjalci bo delil priložnosti, ki jih zanje ponuja akademija, ta pa postaja vse bolj pomembna platforma za evropske filme in njihove ustvarjalce,« je dejala direktorica SFC Nataša Bučar.

Vodja projekta Tjaša Smrekar, direktor festivala Bojan Labović, direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar in vodja strokovnega programa Veronika Zakonjšek. FOTO: KATJA GOLJAT

V skladu z evropskimi trendi je SFC v zadnjem obdobju začel tudi financiranje serij in pomembna obogatitev letošnjega festivala bosta projekciji prvih dveh igranih serij, nastalih s finančno podporo centra. Projekcijama bo sledil pogovor o prihodnosti igranih serij v Sloveniji, ki bo poskušal odgovoriti tudi na vprašanje, kakšna je pozicija SFC pri nadaljnji krepitvi dobrega okolja za nastanek kakovostnih igranih serij, je dodala.

101 FILM bodo zavrteli na festivalu.

Projekciji izbranih delov novih TV-serij bosta del posebnega festivalskega programa, sicer pa bodo na dogodku zavrteli 101 film. V letošnji tekmovalni program se jih je sicer uvrstilo 69, potegovali se bodo za nagrade vesna, še 28 filmov bo prikazanih v okviru preglednega programa, 4 pa v okviru posebnega programa. Festival se bo odvijal na dveh prizoriščih – v Avditoriju Portorož in v Magazinu Grando. Filme tekmovalnega programa bosta tudi letos ocenjevali dve strokovni žiriji, pojasnjuje SFC. »Posebej opozarjamo na bogat strokovni program in večerna festivalska druženja ob dobri glasbi,« sporočajo organizatorji.

Nagrada za življenjsko delo

»Na otvoritveni slovesnosti bomo podelili nagrado za življenjsko delo na področju filmske ustvarjalnosti, nagrado Milke in Metoda Badjure. Letošnji nagrajenec je montažer Janez Bricelj. Naziv prijateljice slovenskega filma, častne gostje, ki jo veže tesna vez s slovensko filmsko produkcijo, letos nosi Nicoletta Romeo. Italijanska filmska kuratorka in programska direktorica Tržaškega filmskega festivala je ena najvidnejših ambasadork slovenskega filma v tujini, saj ga redno vključuje v program tržaškega festivala,« smo izvedeli.

Odkrili ga bodo 24. oktobra. FOTO: KATJA GOLJAT

S projekcijama filmov Po isti poti se ne vračaj (Jože Babič, 1965) in Vikend (Jože Bevc, 1963) bodo zaznamovali tudi 120-letnico slovenskega filma, 24. oktobra pa bodo v Piranu slovesno odkrili obeležje Evropske filmske akademije, ki je Prvomajski trg v Piranu uvrstila na seznam zakladov evropske filmske kulture.