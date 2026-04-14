V pričakovanju festivala v Cannesu: ti legendi bosta prejeli častni zlati palmi

Tekmovalni program združuje avtorska imena in igralsko prepoznavne projekte.
Generalni delegat Thierry Fremaux in predsednica festivala Iris Knobloch sta predstavila uradni izbor. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Častno zlato palmo bodo podelili novozelandskemu scenaristu, producentu in režiserju Petru Jacksonu ... FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Žiriji bo predsedoval južnokorejski režiser Park Čan Vuk. FOTO: Caroline Brehman/Reuters

... ter ameriški igralki in pevki Barbri Streisand. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

N. G., I. R.
 14. 4. 2026 | 10:16
Filmski festival v Cannesu napoveduje izrazit premik k avtorski in mednarodni kinematografiji, so poročali za Variety. V tekmovalnem programu bodo nova dela predstavili uveljavljeni režiserji, kot so Asgar Farhadi, Pedro Almodóvar, Paweł Pawlikowski, Hirokazu Koreeda, László Nemes in Rjusuke Hamaguči. Po lanskem letu, ko so festival zaznamovali hollywoodski projekti, bo tokrat v ospredju neodvisni film; edini ameriški režiser v konkurenci je Ira Sachs. Direktor festivala Thierry Frémaux je ob predstavitvi poudaril, da so prejeli 2541 prijav iz 141 držav, kar je tisoč več kot pred desetimi leti in kaže na rast globalne produkcije. Po njegovih besedah izbor odseva vitalnost svetovne kinematografije, ki presega tradicionalna produkcijska središča. Opozoril je, da ameriški studii trenutno producirajo manj filmov, ki bi ustrezali profilu festivala, vendar to ne pomeni dolgoročnega umika.

Opazno več je filmov v francoskem jeziku, tudi v režiji tujih avtorjev, ter razmeroma velika zastopanost režiserk.

Tekmovalni program združuje avtorska imena in igralsko prepoznavne projekte. Med izpostavljenimi so Cristian Mungiu z angleško govorečim prvencem Fjord, Paweł Pawlikowski z dramo Fatherland in Asgar Farhadi s filmom Parallel Tales, postavljenim v Pariz. V Cannes se vračata tudi festivalski stalnici, Pedro Almodóvar s tragikomedijo Bitter Christmas in Hirokazu Koreeda z znanstvenofantastično dramo o umetni inteligenci. Opazna je večja prisotnost filmov v francoskem jeziku, tudi v režiji tujih avtorjev, ter razmeroma velika zastopanost režiserk – v konkurenci je pet filmov avtoric, tri od teh so Francozinje. Kljub pričakovanjem v tekmovalnem programu ni filma Paper Tiger režiserja Jamesa Graya, je pa pred razgrnitvijo tega Frémaux namignil, da se bo v njem pojavil film, ki ga bodo sprva vsi pogrešali. Njegovega naslova ni povedal, je pa dodal, da je zamik nastal zaradi nedokončanih pogodb in produkcijskih zamikov. Poudaril je, da je za zdaj razgrnjenega 95 odstotkov programa, zaradi zamud in urejanja nekaterih podrobnosti bo preostanek znan v prihodnjih nekaj tednih.

Ameriška produkcija ostaja prisotna v spremljevalnih sekcijah. V programu Posebni pogled sta dva ameriška filma, v posebnih projekcijah bosta dokumentarca predstavila Steven Soderbergh in Ron Howard. Festival se bo začel 12. maja s filmom The Electric Kiss, žiriji bo predsedoval južnokorejski režiser Park Čan Vuk, čigar zadnji film Ni druge izbire je bil prikazan na zadnjem Liffu, pozneje je doživel še distribucijo po slovenskih kinodvoranah. Triinšestdesetletni Čan Vuk je v domači Koreji eden najbolj cenjenih in priljubljenih režiserjev z izrazitim avtorskim pečatom (režiral je filme Stari, Žeja, Krvne skrivnosti, Služkinja, Dvojna prevara). Častno zlato palmo bodo podelili ameriški igralki in pevki Barbri Streisand ter novozelandskemu scenaristu, producentu in režiserju Petru Jacksonu, ki je najbolj znan po režiji fantazijske filmske trilogije Gospodar prstanov, prirejene po istoimenskih romanih pisatelja J. R. R. Tolkiena, ter trilogiji Hobit po literarni predlogi istega avtorja.

