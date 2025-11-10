Obnorel evrovizijsko občinstvo, sedaj bo nastopil v Sloveniji

Naši evrovizijski predstavniki Joker Out še naprej razkrivajo presenečenja za svoj največji koncert v karieri – Karneval, ki bo 20. junija 2026 na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani. Celodnevni dogodek, s katerim bodo obeležili 10-letnico delovanja, bo v živo zelene barve odel finski evrovizijski zvezdnik Käärijä, ki je svet osvojil z neponovljivo energijo in uspešnico Cha Cha Cha. Na Karnevalu bo nastopil kot gost, prav tako pa bo ogrel občinstvo pred glavnim nastopom skupine Joker Out.

Ljubezen se je začela na Evroviziji

»Od zdaj naprej se ne bo imenoval več samo Karneval, ampak Käärneval,« se pošali Käärijä, ki je nedavno drugič obiskal Slovenijo, nad katero je zelo navdušen. »To bo moj prvi nastop v Sloveniji in tudi prvič, da bomo skupaj z Joker Out nastopili pred njihovimi najbolj zvestimi oboževalci,« se veseli nastopa na naših tleh. Prijateljstvo med glasbeniki se je začelo spletati na Evroviziji in se od takrat le še poglobilo. »Naša ljubezen se je začela na Evroviziji in od takrat se imamo radi kot družina. Jokerji me vedno spravijo v smeh – so ljudje, ob katerih se počutim srečnega in sprejetega,« še pove Käärijä.

Finski zvezdnik je Slovenijo obiskal drugič, z Bojanom pa sta postala odlična prijatelja.

»Käärijä je del naše glasbene družine in si boljšega uvoda v praznovanje desetletnice ne bi mogli želeti. Naš skupni oder je vedno poln energije, spontanosti in iskrenega prijateljstva – in to je točno tisto, kar želimo prenesti tudi na Karneval,« pa dodajo fantje iz skupine Joker Out. Pravijo, da bo Karneval več kot koncert – to bo celodnevni glasbeni praznik prijateljstva, energije in skupne strasti do glasbe. Dogodek bo osrednji del praznovanja desetletnice Joker Out, skupina pa bo v prihodnjih mesecih razkrila še druge podrobnosti programa.