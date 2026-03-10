V Sloveniji nameravajo podreti nov rekord s harmoniko. Z Avsenikovo Golico želijo nad kitajskega

IMPRESIVNO

Vsakdo, ki igra harmoniko, se lahko 17. maja pridruži prazniku na velenjski Visti. Ta sprejme okoli 30 tisoč ljudi, zato bo dogodek za občino velik logistični izziv.

»Ni pomembno, ali igrate diatonično, klavirsko ali kromatično harmoniko, niti od kod prihajate. Cilj je, da se nas zbere vsaj 5283, a želimo si jih vsaj 5500, da se bomo ljudje vseh generacij povezali v enotno reprezentanco in bomo svetovni rekord v najbolj množičnem igranju harmonike, s katerim se trenutno ponašajo Kitajci, vrnili domov,« pove idejni vodja podiranja Guinnessovega rekorda Robert Goter, ki se od lani ponaša z nazivom Ambasador Velenja. Goter je svetovni prvak v igranju diatonične harmonike lastne blagovne znamke ter učitelj številnih mladih, ki si je želijo naučiti v šoli. Ni ...