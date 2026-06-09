V srce Pohorja po reggae: festival, ki zavestno ostaja butičen

Med 20. in 22. avgustom 2026 bo RTC Trije Kralji na Pohorju ponovno gostil festival Roots in the Woods, mednarodni butični festival reggaeja, duba in sound system kulture. Butični, saj ena njegovih največjih prednosti ostaja omejena kapaciteta. Organizatorji bodo tudi letos ponudili le 300 festivalskih vstopnic, skupna kapaciteta dogodka pa bo omejena na približno 500 obiskovalcev. To omogoča bolj osebno izkušnjo, neposreden stik z izvajalci in organizatorji ter večjo povezanost med obiskovalci, so prepričani.

Festival bo doživel že svojo osmo izvedbo in bo tudi tokrat v osrčje pohorskih gozdov privabil obiskovalce iz Slovenije ter številnih evropskih držav. Roots in the Woods se je v zadnjih letih razvil v prepoznaven mednarodni festival, ki združuje ljubitelje reggae in dub kulture, sound system navdušence, družine, ustvarjalce ter vse, ki iščejo drugačno festivalsko izkušnjo v naravi. Približno 70 odstotkov obiskovalcev prihaja iz tujine, med drugim iz Nizozemske, Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške in drugih evropskih držav, dogajanje redno obiskujejo tudi gostje iz Združenih držav Amerike. »Kljub vse večji mednarodni prepoznavnosti festival ostaja zvest svoji osnovni ideji – ustvariti sproščeno, povezano in vključujočo skupnost v objemu pohorskih gozdov, kjer imajo glasba, narava in medsebojno spoštovanje enako pomembno vlogo,« sporočajo organizatorji.

70 ODSTOTKOV obiskovalcev prihaja iz tujine.

Mikey General je eden najbolj cenjenih glasov zavednega (conscious) reggaeja. FOTO: Promocijski material

Prijazni do družin

Festival je zasnovan kot do družin prijazen dogodek, kjer se dobro počutijo tako posamezniki kot družine z otroki. Poleg glasbenega programa obiskovalcem ponuja varen in sproščen prostor za druženje, raziskovanje narave in sodelovanje v različnih dejavnostih. »Lokacija RTC Trije Kralji ostaja eden najbolj prepoznavnih elementov festivala. Na več kot 1200 metrih nadmorske višine, sredi pohorskih gozdov, obiskovalcem ponuja redko kombinacijo vrhunske glasbe, svežega gorskega zraka in neokrnjene narave. V neposredni bližini so številne pohodniške in kolesarske poti ter druge naravne in turistične znamenitosti Pohorja, zaradi česar mnogi obiskovalci festival združijo z aktivnim oddihom,« smo še izvedeli.

Glavni nastopajoči Med glavnimi nastopajočimi so Ranking Joe & Irie Ites, Mikey General & DJ Afghan, Imperial Sound Army, The Liquidators, Ondubground, Salomon Heritage, Ganja Tree, Zion Garden Soundsystem, Tadiman, Forelock, The Konektors, Haris Pilton, Conscious Way Outernational Hi-Powa, JahMoodOnJe Collective in Lion D.

»Roots in the Woods je skozi leta postal veliko več kot glasbeni festival. Ustvarili smo skupnost ljudi iz različnih držav, ki jih povezuje ljubezen do reggae in sound system kulture ter spoštovanje narave. Ponosni smo, da se obiskovalci vračajo iz leta v leto in da festival kljub mednarodni rasti ostaja butičen, povezan in pristen. Prav ta občutek skupnosti je tisto, kar ga dela posebnega,« pravi Andraž Skerbinek, organizator festivala.