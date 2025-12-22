Ansambel Saše Avsenika v Stožicah spisali zgodovino (FOTO)

»Nepozabno, slovensko in pravljično. To je bil eden najboljših in najlepših koncertov. Enkratna energija, lepa besedila in eno samo veselje. Kapo dol za glasbo, ki povezuje, mi bomo te trenutke v sebi ohranili še dolgo. Res je to največji oder pri nas, a hkrati je bil občutek zelo domač,« so najpogosteje zapisane besede v komentarjih, ki smo jih zasledili prve ure po koncertu Ansambla Saša Avsenika (ASA), ki ga je ta prvič v zgodovini priredil v ljubljanskih Stožicah. Več kot desettisočglava množica obiskovalcev od blizu in daleč je dve uri uživala v poslušanju edinstvenega koncerta, ki so ga poimenovali Zimska pravljica in ker je bil ta na zadnjo soboto pred božičem, so temu prilagodili repertoar. Tako smo slišali tudi Sankaško polko, pa instrumentalno polko Kraguljčki na saneh, ki je zazvenela ob godalni spremljavi, ves čas pa je bil na odru 16-članski zbor pevk in pevcev. A tokrat brez železnega repertoarja ni šlo. Slovenija, od kod lepote tvoje je pobožala vse, vsi v dvorani so jo peli z ASA, prav tako valček Tam, kjer murke cveto, ki ga je tokrat odpela Monika Avsenik, njen oče Gregor pa je na kitaro zaigral Kitare plešejo. Vedno znova preseneča pevec Luka Sešek, ki se je edini od nastopajočih enkrat samkrat med koncertom preoblekel in to v astronavtsko opravo, v kateri so ga na trapezu dvignili pod strop stožiške dvorane, in v polki Radovedni astronavt znova dokazal, da mu zelo »ležijo« polke, ki jih je z Avseniki nekoč prepeval Franc Košir.

V Stožicah bomo znova prihodnje leto 19. decembra.

Ansambel Saša Avsenika FOTO: ŽAN ZAJC

Seveda je blestela tudi pevka Lucija Selak v valčku Skozi leta ter polki Ena bolha za pomoč, ki je velika uspešnica tudi v tujini. Čudovit valček Otroške želje je z ASA tokrat odpel otroški pevski zbor iz Kranja, izkazali pa so se tudi trije klarinetisti, aktualni član ASA Tommy Budin, ki sta mu družbo v instrumentalni polki Veselje klarinetov na odru delala nekdanja klarinetista Mitja Skočaj in Tomaž Zevnik. Pred še eno polko Srebrne smučine pa je Sašo Avsenik, ki ima tri hčerkice, opisal svoje dogodivščine, kadar se odpravijo na kakšno smučanje ali sankanje. In izrazil razočaranje nad tem, da je zadnja leta vse manj snega oziroma ga sploh ni. Nepozaben je bil trenutek, ko so člani ASA odkorakali z odra na sredino dvorane in med publiko zaigrali legendarnega Pastirčka. In dosegli, da je takrat v dvorani vladala popolna tišina.

Luka Sešek je z višine odpel Avsenikovo polko Radovedni astronavt. FOTO: ŽAN ZAJC

»Vsi toni, tudi kakšni neplanirani, so bili zaigrani v živo, nobenega plejbeka ni bilo,« je poudaril Sašo Avsenik, čigar priimek ni zgolj glasbena znamka, temveč simbol tradicije, kakovosti in vrednot, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Kljub temu da se še vedno sooča z boleznijo, zaradi katere ima ob sebi na odru še enega harmonikarja, odličnega Robija Novaka, ostaja optimističen in upa, da bo nekoč premagal tudi to oviro. »Naš koncert Zimska pravljica v Stožicah je bil tako za naš ansambel kot narodnozabavno glasbo zgodovinski trenutek. A ne zadnji, saj bomo v Stožicah znova prihodnje leto 19. decembra,« je sporočil Sašo. ASA so najslajše, kot je navada, prihranili za konec. Ko so še drugič zaigrali legendarno polko Na Golici ter uspešnico Večer na Robleku, so vsi v areni Stožice vstali in z njimi peli, plesali in noreli. Ja, bila je pravljica, ki se še ni končala, temveč se bo nadaljevala.

Napovedali so drugi koncert v Stožicah. FOTO: ŽAN ZAJC