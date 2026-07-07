V tekmi za kristalni globus 12 filmov

V zdraviliškem mestu na zahodu Češke Karlovi Vari se je v petek začel 60. mednarodni filmski festival. Za kristalni globus se bo do 11. julija potegovalo 12 filmov, letos prvič med njimi kak švicarski ter iz Mjanmara in Kolumbije. Vseh dvanajst bo imelo na festivalu svetovno premiero. Med kandidati za kristalni globus so švicarska A Happy Family režiserja Jan-Erica Macka, mjanmarska koprodukcija Fruit Gathering režiserja Aunga Phyoeja in kolumbijska koprodukcija Cinco anos, cuatro meses režiserskega dvojca Esteban Hoyos Garcia in Juan Miguel Gelacio. Med njimi so še češki film Chica Checa v režiji Šimona Holyja, libanonska koprodukcija Pipes v režiji Karima Kasema ter 3 nedelje posle Miroslava Terzića, ki je koprodukcija Srbije, Bolgarije, Italije Hrvaške in Luksemburga, je razvidno s spletne strani festivala.

11. julija se bo končal mednarodni festival.

V tekmi za kristalni globus so še čilski Detrss de la lluvia režiserke Valerie Sarmiento, bolgarska koprodukcija Černi pari za beli noši v režiji Kristine Grozeve in Petra Valchanova, danski Gaesten Madsa Mengla, nemški Hijamat iranskega režiserja Naderja Saeivarja, ciprska koprodukcija The Lion at My Back režiserke Tonie Mishiali in slovaška koprodukcija Only Beautiful Things to Look At Ivana Ostrochovskega. Eden najstarejših filmskih festivalov letos praznuje dva jubileja – 60. izdajo in hkrati 80 let obstoja. Filmski festival v Karlovih Varih je bil namreč ustanovljen leta 1946, v prvih letih pa je potekal izmenično z moskovskim filmskim festivalom. Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji bodo letos v Karlovih Varih prejeli dvakratni oskarjevec, ameriški igralec Dustin Hoffman, francoska igralka Juliette Binoche in trikratni oskarjevec, ameriški direktor fotografije Robert Richardson.

Kristalni globus za izjemen umetniški prispevek k svetovni kinematografiji gre Dustinu Hoffmanu, Juliette Binoche in Robertu Richardsonu.

Nagrado predsednika festivala so letos namenili ameriškemu igralcu Jeffreyju Wrightu, ameriškemu igralcu in filmskemu ustvarjalcu Jesseju Eisenbergu ter ameriški igralki in filmski ustvarjalki Maggie Gyllenhaal. Festival v Karlovih Varih niti letos ne bo minil brez udeležbe slovenskih filmskih ustvarjalcev. Med desetimi mladimi režiserji, diplomanti evropskih filmskih šol, je bil v program Future Frames: Generation Next izbran slovensko-ameriški režiser David Champaigne, študent Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT). Nominiral ga je Slovenski filmski center (SFC). Mladi slovensko-ameriški režiser je programsko ekipo festivala prepričal s svojim magistrskim delom Samorastnik.

V festivalski program Talents, ki podpira razvoj in mednarodno uveljavljanje perspektivnih režiserjev ter projektov iz regije srednje in vzhodne Evrope, se je med letošnje udeležence uvrstil tudi projekt Nera, celovečerni prvenec v nastajanju slovenske ustvarjalke Ivane Vogrinc Vidali, ki je soscenaristka in režiserka Nere, so še sporočili iz SFC. V strokovni program Central Stage, ki je namenjen že uveljavljenim ustvarjalcem, se je uvrstila filmska priredba romana Jugoslavija, moja dežela, ki jo je po svojem literarnem delu ustvaril slovenski pisatelj in režiser Goran Vojnović.