  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LEP DOGODEK

Harmonika mnogim daje kruh (FOTO)

Na predtekmovanju Zlate harmonike Ljubečna bo igralo okoli 50 finalistov. Harmonika mnogim daje kruh.
Najboljši harmonikarji v Topolšici FOTOGRAFIJE: Arhiv Šaleške Harmonike

Najboljši harmonikarji v Topolšici FOTOGRAFIJE: Arhiv Šaleške Harmonike

Sinja Gračnar iz Šentjurja je zmagala.

Sinja Gračnar iz Šentjurja je zmagala.

Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.

Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem so čestitali tudi predstavniki vseh treh občin.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem so čestitali tudi predstavniki vseh treh občin.

Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar

Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar

Najboljši harmonikarji v Topolšici FOTOGRAFIJE: Arhiv Šaleške Harmonike
Sinja Gračnar iz Šentjurja je zmagala.
Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem so čestitali tudi predstavniki vseh treh občin.
Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar
Mojca Marot
 2. 6. 2026 | 08:45
3:24
A+A-

»Tekmovanje Šaleška harmonika je bilo letos v Topolšici že petič zapovrstjo, na njem se je zvrstilo 32 zares odličnih harmonikarjev in harmonikaric, kar pomeni, da bi lahko imeli tudi že kar finale, ki bo sicer letos 13. septembra na Ljubečni. Takrat se bo na Zlati harmoniki Ljubečne, najstarejšem in najbolj prestižnem tekmovanju, ki bo že 45. po vrsti, pomerilo med 40 in 50 finalistov iz dveh predtekmovanj. Eno je bilo aprila v Škocjanu, drugo pa maja v Šaleški dolini. In zares si lahko obetamo napet finalni nastop, saj gre za vrhunsko pripravljene harmonikarje, kar je zasluga tako njih samih kot tudi mentorjev oziroma učiteljev in ne nazadnje staršev, ki jih podpirajo in vozijo na vaje,« pravi Robert Goličnik, organizator Šaleške harmonike in že pet let predsednik organizacijskega odbora Zlate harmonike Ljubečna.

Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar
Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar

Kot pravi Goličnik, tudi sam dolgoletni glasbenik, učitelj harmonike in vodja ansambla Šepet, je zanimanja mladih, ki si želijo igrati harmoniko, iz leta v leto več. »A ne samo to, čedalje več je zares odličnih. V komisijah opažamo, da so razlike med točkami tako minimalne, da so marsikdaj o končnem zmagovalcu odločale nianse šele na revijalnem finalnem delu tekmovanja. Kar pomeni, da glasbeniki mladim dajemo dober zgled. Narodnozabavna glasba v Sloveniji je na tako visokem nivoju kot še nikoli. Mnogim daje kruh, zato se trudijo priti na sceno, bodisi kot solisti, učitelji ali kot člani ansamblov,« še pove Goličnik. In doda, da zato glasbeniki opozarjajo politike, da je treba vlagati denar tudi v kulturo in ji dati večji, tudi finančni pomen. Trenutno opažajo, da so narodnozabavno glasbo nekatere radijske postaje pa tudi televizije kar preveč zanemarile.

Narodnozabavna glasba v Sloveniji je na tako visokem nivoju kot še nikoli.

Tekmovalci izenačeni

V Topolšici, kjer se je tekmovanje Šaleške harmonike odvijalo v šotoru ob gasilskem domu, je 32 tekmovalcev iz vse Slovenije poslušala tričlanska komisija, v kateri so bili izkušeni harmonikarji, in sicer Žan Bregar, Anže Krevh in Stanko Mikola, vsi tudi učitelji. Kot so dejali, so imeli zelo zahtevno delo, saj so bili tekmovalci neverjetno izenačeni. V veliki finale Zlate harmonike Ljubečne se je uvrstilo kar 29 harmonikarjev in harmonikaric, zmago pa si je na 5. Šaleški harmoniki priigrala Sinja Gračnar iz Šentjurja. Pri komaj šestih letih si je na svojem prvem tekmovanju srebrno priznanje priigrala najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice.

Sinja Gračnar iz Šentjurja je zmagala.
Sinja Gračnar iz Šentjurja je zmagala.

32 tekmovalcev iz vse Slovenije je poslušala tričlanska komisija.

Tekmovanje je spremljalo tudi veliko obiskovalcev iz vseh krajev Slovenije, prisotni so bili predstavniki vseh treh občin Šaleške doline, župan gostujoče občine Šoštanj Boris Goličnik, podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević in podžupanja občine Šmartno ob Paki Marjanca Peršič, kar je dalo dogodku še večjo težo. Na pobudo šoštanjskega župana na Šaleški harmoniki vedno zaigra tudi eden od znanih ansamblov, letos je bil to ansambel Šepet.

Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.
Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem so čestitali tudi predstavniki vseh treh občin.
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem so čestitali tudi predstavniki vseh treh občin.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

harmonikaglasbanagradatekmovanjeTopolšica
ZADNJE NOVICE
10:05
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Bernarda Marovt: Največja moč ni v tem, kar sem dosegla, ampak kar sem morala prestati

"Sanje sem spremenila v dejanja, saj svoje življenjske izkušnje predajam naprej in jih delim z drugimi," pravi Bernarda Marovt.
Sabina Obolnar2. 6. 2026 | 10:05
09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:36
09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
09:15
Novice  |  Svet
PET POŠKODOVANIH

Drama nad Sarajevom, poškodovanih pet oseb: Airbus zašel v vrtinčno sled drugega letala, stevardeso odneslo do stropa kabine

Posadka Eurowingsa je nadaljevala let proti Kölnu, kjer so potnike po pristanku pričakale medicinske ekipe.
2. 6. 2026 | 09:15
09:03
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PROMETNA NESREČA

Po štajerski avtocesti vozil v napačno smer in umrl: poslavljajo se od 29-letnika

V trčenju sta na kraju nesreče umrla državljan BiH-a, ki je sicer bival na Štajerskem, in sopotnica v drugem vozilu, 39-letnica z območja Slovenske Bistrice.
2. 6. 2026 | 09:03
09:00
Lifestyle  |  Polet
ADIJO KRČI

Zelišče, ki pomaga proti mišičnim krčem in izboljšuje prebavo

Pogosto ga uporabljamo le kot začimbo, vendar skriva številne koristi za zdravje.
Miroslav Cvjetičanin2. 6. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Ste vedeli? To je druga plat umetne inteligence

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
Promo
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Beljakovine: hranilo, na katero pogosto pomislimo prepozno

Beljakovine pomagajo pri regeneraciji, ohranjanju moči in daljši sitosti, pomembne pa niso le za športnike, ampak za vsakogar.
1. 6. 2026 | 11:38
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KOLENO

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
1. 6. 2026 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Promo
Razno
LEPOTA

Keune predstavlja nove ključne izdelke za profesionalno oblikovanje las

Ustvarjeno v sodelovanju z vrhunskimi frizerskimi strokovnjaki in vodilnimi znanstveniki je linija Keune Style premišljeno zasnovana do popolnosti.
Promo Slovenske novice1. 6. 2026 | 14:46
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Slovenske novice2. 6. 2026 | 09:20
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Ste res izbrali najboljšega ponudnika zase?

Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki