Harmonika mnogim daje kruh (FOTO)

»Tekmovanje Šaleška harmonika je bilo letos v Topolšici že petič zapovrstjo, na njem se je zvrstilo 32 zares odličnih harmonikarjev in harmonikaric, kar pomeni, da bi lahko imeli tudi že kar finale, ki bo sicer letos 13. septembra na Ljubečni. Takrat se bo na Zlati harmoniki Ljubečne, najstarejšem in najbolj prestižnem tekmovanju, ki bo že 45. po vrsti, pomerilo med 40 in 50 finalistov iz dveh predtekmovanj. Eno je bilo aprila v Škocjanu, drugo pa maja v Šaleški dolini. In zares si lahko obetamo napet finalni nastop, saj gre za vrhunsko pripravljene harmonikarje, kar je zasluga tako njih samih kot tudi mentorjev oziroma učiteljev in ne nazadnje staršev, ki jih podpirajo in vozijo na vaje,« pravi Robert Goličnik, organizator Šaleške harmonike in že pet let predsednik organizacijskega odbora Zlate harmonike Ljubečna.

Predsednik Zlate harmonike Ljubečna Robert Goličnik in zmagovalka Sinja Gračnar

Kot pravi Goličnik, tudi sam dolgoletni glasbenik, učitelj harmonike in vodja ansambla Šepet, je zanimanja mladih, ki si želijo igrati harmoniko, iz leta v leto več. »A ne samo to, čedalje več je zares odličnih. V komisijah opažamo, da so razlike med točkami tako minimalne, da so marsikdaj o končnem zmagovalcu odločale nianse šele na revijalnem finalnem delu tekmovanja. Kar pomeni, da glasbeniki mladim dajemo dober zgled. Narodnozabavna glasba v Sloveniji je na tako visokem nivoju kot še nikoli. Mnogim daje kruh, zato se trudijo priti na sceno, bodisi kot solisti, učitelji ali kot člani ansamblov,« še pove Goličnik. In doda, da zato glasbeniki opozarjajo politike, da je treba vlagati denar tudi v kulturo in ji dati večji, tudi finančni pomen. Trenutno opažajo, da so narodnozabavno glasbo nekatere radijske postaje pa tudi televizije kar preveč zanemarile.

Tekmovalci izenačeni

V Topolšici, kjer se je tekmovanje Šaleške harmonike odvijalo v šotoru ob gasilskem domu, je 32 tekmovalcev iz vse Slovenije poslušala tričlanska komisija, v kateri so bili izkušeni harmonikarji, in sicer Žan Bregar, Anže Krevh in Stanko Mikola, vsi tudi učitelji. Kot so dejali, so imeli zelo zahtevno delo, saj so bili tekmovalci neverjetno izenačeni. V veliki finale Zlate harmonike Ljubečne se je uvrstilo kar 29 harmonikarjev in harmonikaric, zmago pa si je na 5. Šaleški harmoniki priigrala Sinja Gračnar iz Šentjurja. Pri komaj šestih letih si je na svojem prvem tekmovanju srebrno priznanje priigrala najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice.

Tekmovanje je spremljalo tudi veliko obiskovalcev iz vseh krajev Slovenije, prisotni so bili predstavniki vseh treh občin Šaleške doline, župan gostujoče občine Šoštanj Boris Goličnik, podžupanja Mestne občine Velenje Aleksandra Vasiljević in podžupanja občine Šmartno ob Paki Marjanca Peršič, kar je dalo dogodku še večjo težo. Na pobudo šoštanjskega župana na Šaleški harmoniki vedno zaigra tudi eden od znanih ansamblov, letos je bil to ansambel Šepet.

Najmlajša udeleženka Doroteja Drev iz Zabukovice je bila na tekmovanju prvič.