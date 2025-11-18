  • Delo d.o.o.
DOGODEK LETA

V Velenju bodo podirali rekord: 5500 harmonikarjev, Avsenikova Na Golici in še več

Prihodnje leto bo Robert Goter spet podiral rekord v najdaljšem igranju harmonike. Harmonikarji iz vse Slovenije pa v najbolj množičnem igranju.
Anže Zavrl, letošnji Guinnessov rekorder, se bo prihodnje leto na Visti pridružil Robertu Goterju in drugim harmonikarjem pri podiranju rekorda. FOTO: Osebni Arhiv

Robert Goter je hotel aprila letos postaviti rekord v najdaljšem igranju harmonike, podviga se bo spet lotil prihodnje leto. FOTO: Osebni Arhiv

Tudi Robi Novak, vodja ansambla Mladi korenjaki, se je prijavil. FOTO: Žan Zajc

harmonika igranje skupinsko

Mojca Marot
 18. 11. 2025 | 15:10
A+A-

»Prihodnje leto, 17. maja, se v Velenju obeta mega dogodek leta. Na Visti bomo podirali Guinnessov skupinski rekord, ko bo na harmoniko hkrati zaigralo več kot 5000 Slovencev. Najprej sem imel v mislih, da bi zaigralo več kot dva tisoč harmonikarjev, a 17. avgusta se jih je v Tachengu na Kitajskem zbralo 5282! In rekord so podrli. A mi se ne damo, čeprav je Slovencev samo dva milijona, Kitajcev pa 1,4 milijarde,« pravi Robert Goter, Velenjčan, ki se bo prej, med 13. in 16. majem, ponovno lotil še svojega podviga v najdaljšem igranju harmonike.

Spomnimo, letos v začetku aprila si je želel preseči rekord Francozinje Christelle De Franceschi, ki je harmoniko igrala 80 ur, 53 minut in 28 sekund. A žal je Robertu zmanjkalo moči po 58 urah, 24 minutah in 25 sekundah. Kljub temu mu je uspelo poenotiti Slovence, saj so mu številni iskreno privoščili uspeh. Mestna občina Velenje, ki bo skupaj z Zavodom za turizem Šaleške doline, Mladinskim centrom Velenje in Vista parkom Velenje soorganizatorka obeh dogodkov tudi drugo leto, mu je podelila naziv ambasador Velenja.

50 TISOČ

harmonik je v Sloveniji.

Harmonika v naših srcih

»Slovenci se ne damo. Dokazali bomo, kot že velikokrat, da smo velik narod in da harmoniko in slovensko glasbo nosimo v srcih. Po moji oceni igra v Sloveniji na klavirsko harmoniko vsaj 8000 ljudi, na diatonično vsaj 25.000, kromatično pa okoli 3000. Harmonik je v Sloveniji med 40 in 50.000 ali še več. Zato sem prepričan, da nam bo ta rekord uspelo podreti. To bo vseslovenski harmonikarski praznik stoletja na Vista parku, ko bomo vsi nastopajoči Avsenikovo skladbo Na Golici v CFB uglasitvi odigrali vsaj trikrat, da bomo zadostili Guinnessovemu kriteriju, saj mora skladba trajati od pet do 10 minut. Sodelovali bodo lahko vsi z diatoničnimi, klavirskimi in kromatičnimi harmonikami,« pravi Goter.

Prvih tisoč prijavljenih bo dobilo posebno darilo, zato ne odlašajte.

Po koncu bodo med sodelujočimi izžrebali pet srečnežev, ki bodo prejeli eno od harmonik: Goter, Butolen, Rošer Slovenko, Munda ali harmoniko Fismen, ter druge nagrade, tudi Totter midi sistem, narodno nošo Štajner, uglaševanje Plaznik štima in bon v vrednosti 1000 evrov Frajton centra v Žalcu. »Zato se pridružite največjemu harmonikarskemu prazniku stoletja, da boste del zgodbe, ki bo odmevala daleč onkraj meja Slovenije, saj so prijavljeni tudi že harmonikarji iz sosednje Avstrije, Hrvaške in Italije. Zato, harmonikarji vseh generacij, zdaj je čas, da se združimo,« pravi Goter.

Izstopajoča imena

Do nedelje zvečer se je prijavilo 430 harmonikarjev, med njimi sveži Guinnessov rekorder Anže Zavrl, ki je pretekel ljubljanski maraton s harmoniko Maratoniko, na katero je ves čas igral. Med bolj izstopajočimi imeni so mentorji Robi Novak, Simon Bučar, Klemen Rošer, Nejc Pačnik, Andrej Gropajc, Siniša Čeh, ki bodo s seboj pripeljali še svoje učence. Udeležbo je potrdil tudi Boštjan Konečnik, ki te dni promovira svoji FrajMiniko in FrajTonko, najmanjšo in največjo harmoniko.

»Cilj naše projektne skupine, ki pripravlja organizacijo za skupinski Guinnessov rekord, je, da se do konca novembra prijavi vsaj 1000 harmonikarjev in harmonikaric. Prvih tisoč prijavljenih bo dobilo posebno darilo, zato ne odlašajte. To bo dogodek, kot ga v Sloveniji še ni bilo. Zato, drage harmonikarice in harmonikarji, ne odlašajte, hitro obiščite stran vistarekord.si in se prijavite ter si tako zagotovite lepo darilo,« sklene Goter. Dogodek bomo spremljali tudi pri vašem in našem najljubšem časopisu, Slovenskih novicah. 

To bo dogodek, kot ga v Sloveniji še ni bilo.

harmonikaVelenjeSlovenijaturizemGuinnessov rekordnagradaglasbarekordkoncert
