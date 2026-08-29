V Vukovarju veliki Thompsonov koncert, poglejte te prizore (FOTO)

V Vukovarju, v mestu, ki je za Hrvate zaradi vojne posebnega pomena, se danes odvija veliki koncert Marka Perkovića Thompsona pod imenom »Vukovar – Skupaj za prihodnost«. Na koncertu so pričakovali ogromno množico pristašev tega glasbenika. To se je tudi uresničilo. Množica je preplavila prizorišče in navdušeno prepeva hite tega glasbenika. Po besedah portala Index.hr gre za koncert humanitarnega značaja, saj bo denar namenjen salezijanskemu domu v Zagrebu in donatorski kampanji ITC Vukovar.

Marko Perković Thompson FOTO: Davor Javorovic/pixsell

Marko Perković Thompson FOTO: Davor Javorovic/pixsell

Zagorele so bakle. FOTO: Mia Slafhauzer/pixsell

Omenjeni portal piše, da so že pred začetkom koncerta prižgali bakle. Te pa so zagorele tudi med samim koncertom, ki se je začel ob 20.30. Otvorili so ga s pesmijo Ustani iz sjene. Kot je videti na posnetkih, je koncert prava paša za oči, saj so organizatorji poskrbeli za pestro pirotehniko, uporabili pa so tudi drone, s katerimi so prikazali razne motive.

Tudi za ognjemet so poskrbeli. FOTO: Mia Slafhauzer/pixsell

Prišlo je ogromno ljudi. FOTO: Marko Seper/pixsell

Uporabili so tudi drone. FOTO: David Jerkovic/pixsell

Na enem prejšnjih koncertov Thompsona je bil tudi Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Tisti koncert je še posebej odmeval tako na Hrvaškem kot tudi v tujini. Organizatorji so trdili, da se je takrat na Hipodromu zbralo kar 504.000 ljudi.