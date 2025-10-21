V Zokyjevi pesmi tudi harmonika (VIDEO)

Pesem Radi tebe Mare Zorana Cilenška - Zokyja so poslušalci na Hrvaškem in v Sloveniji odlično sprejeli, zdaj pa bo dobila še različico v slovenskem jeziku. Posnel je tudi videospot. Besedilo za slovensko verzijo je prispeval Roman Končar, vokal je Zoky posnel pri prijatelju Dušanu Zoretu v studiu Napoleon, za glasbeni vložek s harmoniko pa je poskrbel Nejc Kastelic. Spremljevalne vokale je odpela klapa iz Splita, za aranžma in glasbeno produkcijo sta poskrbela Želimir Škarpona in David Musap, ki sta skladbo posnela v studiu Škarpona.

Posneli so tudi videospot, in sicer v prijetnem okolišu ambienta Zoranove sestre v Ščitu pri Litiji in ambientu gostišča Mustang bar v Šmartnem pri Litiji. Scenarij in izvedbo je nadzoroval Roman Končar, posnela ga je ekipa HIT studia Josipa Pokupca. V spotu so nastopili Zoran Cilenšek - Zoky, Dragan Vrhovec, Rok Kemperle, Blaž Jesenšek in Brigita Oven Cilenšek. Zoky se zdaj že pripravlja na še en festival v sosednji Hrvaški, Darfest, ki bo 24. oktobra v mestu Daruvar.