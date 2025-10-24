Valček, ki je čakal pravi glas: Coto in Veseli svatje navdušili s pesmijo Rože

NARODNOZABAVNA GLASBA

Veseli svatje imajo nov valček Rože, ki ga je imel v predalu Zdenko Cotič - Coto.

»Pred nekaj leti smo si na enem od koncertov zaodrje delili s člani skupine Jana Plestenjaka. Med njimi je bil legendarni Zdenko Cotič - Coto, s katerim je beseda stekla tudi o slovenski narodnozabavni glasbi. Povedal nam je, da ima v predalu valček, za katerega si želi, da bi ga odpel žameten ženski glas. Izbral je nas, za kar smo mu neskončno hvaležni,« so ponosni Veseli svatje, ki so pred dnevi za valček z naslovom Rože posneli videospot in ga že delili s poslušalci. Prvi odzivi so, pričakovano, fenomenalni, saj je avtor valčka, tako glasbe kot besedila, priznani primorski kitarist Zdenko ...