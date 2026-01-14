Valentin s Prifarci še zadnjič zapel

»To smo po novem mi. Nas osem Prifarcev,« so pred tremi leti razkrili Prifarski muzikanti, potem ko so razprodali tri koncerte v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD), ob 35-letnici pa medse sprejeli osmega člana, najmlajšega, tedaj 23-letnega harmonikarja in kitarista ter igralca na berdo Matijo Marinča, kar 51 let mlajšega od najstarejšega Prifarca Valentina Južniča. Lani novembra so Prifarski muzikanti, ki muzicirajo že 37 let, v CD znova razprodali dva koncerta zapored. Stu ledi nej pride notr sta bila poimenovana, po istoimenski primorski ljudski pesmi, saj sta bila posvečena Primorski in njenim ljudem. Lani smo bili priča tudi ganljivemu slovesu najstarejšega člana, 74-letnega Južniča, soustanovitelja skupine, ki je na odru svojo bisernico odložil v kot in dejal, da bo še zadnjič zapel zanj tako značilno pesem Mandolina. Ali bodo iskali novega člana ali ne, se še niso odločili.

Drugega tamburaša bomo morda že še dobili, takega pajdaša pa težko.

Še naprej jih vodi Martin Marinč, ob njem so njegov sin Matija, Tonči in Uroš Obranovič, Dejan Šuštar, Jernej Pečak in Mitja Ferenc. Kljub ganljivemu Valentinovemu slovesu, ob katerem so se marsikomu orosile oči, sta bila tudi tedaj oba večera nabita z energijo, ljudsko pesmijo, plesom in zimzelenimi melodijami, oder pa so napolnili tudi njihovi številni glasbeni prijatelji, večinoma iz Primorske. Iz ene od istrskih vasi so prišli člani Klape Semikantá, iz Kopra Tinkara Kovač, iz Ankarana Gregor Ravnik, ki je bil presenečenje večera, koncerta sta vodili Lara Jankovič, ki prihaja iz Ajdovščine, in ljubiteljica muzikalov, fotografinja in pevka Tanja Pečenko, plesala je folklorna skupina Tine Rožanc s Cvetom rožanskih deklet, v goste so prišli tudi bratje Sotošek iz Krškega, tradicionalni gostje Prifarskih koncertov.

51 LET RAZLIKE je bilo med najstarejšim in najmlajšim Prifarcem.

Slišali smo lahko pesmi Veseli pastir, Vejica rožmarina, Burja istrijanska, Šavrinka, Nona, Novica ter druge stare pesmi in popevke iz sončnega Sredozemlja. Zahvaljujoč voditeljicama tako veselega in zabavnega koncerta Prifarci že dolgo niso naredili, verjetno tudi zato, ker so Primorci znani kot veseli ljudje. Za nekaj drame je v drugem delu poskrbel, kot rečeno, Južnič, ko je napovedal svoje slovo, vsi v dvorani so se od njega poslovili z dolgim in stoječim aplavzom. Martin Marinč, njegov bratranec, je ob tem dejal, da bodo drugega tamburaša morda že še dobili, a takega pajdaša težko. Tudi scenarij za zadnji, novembrski koncert je napisala televizijska voditeljica Rosvita Pesek, že 17. ga je posnela Televizija Slovenija, poltretjo uro dolg posnetek si bo mogoče v petek, 16. januarja, ob 20. uri ogledati na drugem programu. Škoda le, da gledalci ne bodo videli dogajanja po koncertu, v preddverju Gallusove dvorane, kjer je za prešerno vzdušje poskrbel Toni Sotošek s svojimi harmonikarji.

S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran

Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran

Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran

Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran

Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran