  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Valentin s Prifarci še zadnjič zapel

Prifarski muzikanti so v Cankarjevem domu priredili 17. letni koncert s prijatelji.
Prifarski muzikanti so na sceni že 37 let. Foto: Branka Timpran

Prifarski muzikanti so na sceni že 37 let. Foto: Branka Timpran

S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran

S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran

Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran

Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran

Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran

Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran

Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran

Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran

Valentin Južnič je odpel Mandolino in odložil bisernico. Foto: Branka Timpran

Valentin Južnič je odpel Mandolino in odložil bisernico. Foto: Branka Timpran

Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran

Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran

Prifarski muzikanti so na sceni že 37 let. Foto: Branka Timpran
S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran
Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran
Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran
Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran
Valentin Južnič je odpel Mandolino in odložil bisernico. Foto: Branka Timpran
Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran
Mojca Marot
 14. 1. 2026 | 16:17
3:15
A+A-

»To smo po novem mi. Nas osem Prifarcev,« so pred tremi leti razkrili Prifarski muzikanti, potem ko so razprodali tri koncerte v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD), ob 35-letnici pa medse sprejeli osmega člana, najmlajšega, tedaj 23-letnega harmonikarja in kitarista ter igralca na berdo Matijo Marinča, kar 51 let mlajšega od najstarejšega Prifarca Valentina Južniča. Lani novembra so Prifarski muzikanti, ki muzicirajo že 37 let, v CD znova razprodali dva koncerta zapored. Stu ledi nej pride notr sta bila poimenovana, po istoimenski primorski ljudski pesmi, saj sta bila posvečena Primorski in njenim ljudem. Lani smo bili priča tudi ganljivemu slovesu najstarejšega člana, 74-letnega Južniča, soustanovitelja skupine, ki je na odru svojo bisernico odložil v kot in dejal, da bo še zadnjič zapel zanj tako značilno pesem Mandolina. Ali bodo iskali novega člana ali ne, se še niso odločili.

Drugega tamburaša bomo morda že še dobili, takega pajdaša pa težko.

Še naprej jih vodi Martin Marinč, ob njem so njegov sin Matija, Tonči in Uroš Obranovič, Dejan Šuštar, Jernej Pečak in Mitja Ferenc. Kljub ganljivemu Valentinovemu slovesu, ob katerem so se marsikomu orosile oči, sta bila tudi tedaj oba večera nabita z energijo, ljudsko pesmijo, plesom in zimzelenimi melodijami, oder pa so napolnili tudi njihovi številni glasbeni prijatelji, večinoma iz Primorske. Iz ene od istrskih vasi so prišli člani Klape Semikantá, iz Kopra Tinkara Kovač, iz Ankarana Gregor Ravnik, ki je bil presenečenje večera, koncerta sta vodili Lara Jankovič, ki prihaja iz Ajdovščine, in ljubiteljica muzikalov, fotografinja in pevka Tanja Pečenko, plesala je folklorna skupina Tine Rožanc s Cvetom rožanskih deklet, v goste so prišli tudi bratje Sotošek iz Krškega, tradicionalni gostje Prifarskih koncertov.

51 LET RAZLIKE je bilo med najstarejšim in najmlajšim Prifarcem.

Slišali smo lahko pesmi Veseli pastir, Vejica rožmarina, Burja istrijanska, Šavrinka, Nona, Novica ter druge stare pesmi in popevke iz sončnega Sredozemlja. Zahvaljujoč voditeljicama tako veselega in zabavnega koncerta Prifarci že dolgo niso naredili, verjetno tudi zato, ker so Primorci znani kot veseli ljudje. Za nekaj drame je v drugem delu poskrbel, kot rečeno, Južnič, ko je napovedal svoje slovo, vsi v dvorani so se od njega poslovili z dolgim in stoječim aplavzom. Martin Marinč, njegov bratranec, je ob tem dejal, da bodo drugega tamburaša morda že še dobili, a takega pajdaša težko. Tudi scenarij za zadnji, novembrski koncert je napisala televizijska voditeljica Rosvita Pesek, že 17. ga je posnela Televizija Slovenija, poltretjo uro dolg posnetek si bo mogoče v petek, 16. januarja, ob 20. uri ogledati na drugem programu. Škoda le, da gledalci ne bodo videli dogajanja po koncertu, v preddverju Gallusove dvorane, kjer je za prešerno vzdušje poskrbel Toni Sotošek s svojimi harmonikarji. 

S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran
S Tinkaro Kovač so zapeli pesem Oj mati, mamca. Foto: Branka Timpran

Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran
Mitja Ferenc sredi prepolne dvorane Cankarjevega doma Foto: Branka Timpran

Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran
Matija in Martin Marinč z Laro Jankovič Foto: Branka Timpran

Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran
Stalna gostja njihovih koncertov je predsednica države Nataša Pirc Musar. Foto: Branka Timpran

Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran
Vsi nastopajoči na odru Foto: Branka Timpran

Valentin Južnič je odpel Mandolino in odložil bisernico. Foto: Branka Timpran
Valentin Južnič je odpel Mandolino in odložil bisernico. Foto: Branka Timpran

Več iz teme

PrifarcikoncertValentin Južničglasba
ZADNJE NOVICE
16:17
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Valentin s Prifarci še zadnjič zapel

Prifarski muzikanti so v Cankarjevem domu priredili 17. letni koncert s prijatelji.
14. 1. 2026 | 16:17
16:02
Novice  |  Svet
MNOŽIČNI PROTESTI

Se v Iranu pripravlja državni udar? Nekatere države svoje prebivalce pozvale k takojšnjemu umiku

Med protesti je umrlo med 12.000 in 20.000 ljudi, ogromno so jih oblasti aretirale in jih nameravajo usmrtiti.
14. 1. 2026 | 16:02
15:44
Novice  |  Svet
ZNAŠLA SE JE

Kot varuška domov prihrani 14.000 evrov na leto

Britanka se je odločila za življenje brez kreditov in najemnin, denar raje porabi za restavracije in kulturne dogodke.
14. 1. 2026 | 15:44
15:36
Novice  |  Slovenija
ZADEVA BOBNAR

Golob pod ognjem KPK: Svoboda ga brani, Janša govori o globoki državi

Vrstijo se odzivi na torkovo odločitev KPK, da je predsednik vlade v zadevi Bobnar kršil integriteto.
14. 1. 2026 | 15:36
15:03
Bulvar  |  Domači trači
VSI ODHAJAJO

Bo kak znan obraz sploh še ostal na Planet TV? Odpoved je dal tudi Jure Godler

Dogajanje nakazuje, da Planet TV prehaja v obdobje večjih sprememb. Odšli so Miran Tišič, Igor Krmelj, Ana Gaber, Martin Senica, po novem tudi Jure Godler.
14. 1. 2026 | 15:03
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVA HRANA

Pomaga tudi kislo zelje: kaj so postbiotiki in kaj spodbuja njihovo tvorbo

Sezona prehladov in virusov je v polnem razmahu, zato mnogi iščejo načine, kako na naraven način okrepiti imunski sistem.
14. 1. 2026 | 15:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki