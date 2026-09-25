  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RITEM ŽIVLJENJA, GLAS SRCA

Več kot tisoč nastopajočih, Noč Modrijanov povezala Slovenijo: »Glasba deluje čudežno« (VIDEO)

V znamenju prijateljstva, skupnosti, lepote življenja in ljubezni do glasbe je več kot tisoč nastopajočih občinstvo popeljalo skozi slovensko glasbeno dediščino in sodobne uspešnice.
FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek
FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek
STA, A. G.
 25. 9. 2026 | 11:04
 25. 9. 2026 | 11:04
A+A-

Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodnozabavnih zasedb Modrijani je na četrtkovi Noči Modrijanov v znamenju prijateljstva, skupnosti, lepote življenja in ljubezni do glasbe občinstvo v Stožicah popeljala v pravljico slovenske glasbe. Z vrsto gostov so pripravili večer slovenskih uspešnic, med katerimi so zazvenele tudi njihove skladbe Ti moja rožica, Ko si na tleh, Rock Me in Čebelar. Pod geslom Ritem življenja, glas srca je večurni koncert združil več kot tisoč nastopajočih, številne glasbene zasedbe, posamezne izvajalce, folklorne skupine, kvartete in pevske zbore.

Da glasba zdravi, spodbuja, motivira in navdušuje ter na človeka deluje čudežno, je ob koncu Noči Modrijanov za STA povedal frontman skupine Modrijani Blaž Švab. Vesel je, da že od začetka njihove glasbene poti vztrajajo v isti zasedbi, ki se ji je pred leti pridružil tudi pevec Sergije Lugovski. Kot je poudaril, pri ustvarjanju ne gre zgolj za glasbo, temveč tudi za skupne spomine in razširjeno družino. Najlepše stvari bodo, kot so se strinjali, šele podoživljali. Večurni koncert, ki ga bodo nocoj ponovili, se je začel s projekcijo fotografij in videoposnetkov njihove dosedanje poti. Obenem je bil uvod posvečen Petru Švabu, »atu Modrijanu«, ki je pomembno zaznamoval njihovo glasbeno pot.

Od Avsenikov do Modrijanov

Na oder je že ob začetku prireditve stopilo več sto mladih in starejših harmonikarjev. Glasbeno popotovanje po slovenski narodnozabavni sceni se je nadaljevalo s številnimi znanimi skladbami. Med drugim so zazvenele Na Golici bratov Avsenik, Ti moja rožica in Kiss Me Modrijanov, Iskal sem te in našel Zlatih muzikantov, Malo, malo ansambla Gadi ter Nocoj je druga rekla mi Mladih Dolenjcev.

Na večeru slovenske glasbe, ki so se ga udeležili tudi poslušalci iz tujine, se je Modrijanom pridružila vrsta glasbenikov. Med nastopajočimi so bili ansambli Fehtarji, Čuki, Kvatropirci, Poskočni muzikanti in Diamanti, pa tudi številni posamezni izvajalci. Na odru so se zvrstili Alfi Nipič, Magnifico, Dejan Vunjak, Žan Serčič, Rok Lunaček, Vili Resnik, Miran Rudan in Bojan Cvjetićanin.

Bučen aplavz za Ota Pestnerja in Eldo Viler

V sozvočju orkestra so poslušalci z bučnim aplavzom pospremili tudi Ota Pestnerja in Eldo Viler, s katero Modrijani podpisujejo skladbo Klic srca. V polni dvorani so Modrijani poudarili moč glasbe, ki povezuje različne generacije ter prepleta prijateljstvo, družinske vezi, veselje do življenja in ljubezen do domovine in sveta.

Za plesno razpoloženje sta med drugim poskrbeli skladbi Trmoglavka in Hočem le tebe, ki so jo Modrijani ustvarili skupaj z Isaacom Palmo.

Na oder stopili tudi mladi glasbeniki

Noč Modrijanov pa ni bila namenjena le uveljavljenim glasbenikom. Koncert je bil tudi priložnost za mlade in nadobudne izvajalce. Z ganljivimi zgodbami so na oder stopili otroci Inštituta Zlata pentljica, ki so zmagali v boju z rakom, slepi deček ter mladenič, ki harmoniko igra zgolj s tremi prsti.

Koncert Modrijanov in Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom FOTO: Facebook, zaslonski posnetek
Koncert Modrijanov in Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

O vplivu Modrijanov na slovensko glasbo sta med drugim spregovorila tudi član skupine Gadi in harmonikar Anže Zavrl, ki je lani med igranjem na harmoniko pretekel ljubljanski maraton, ter Robert Goter, ki je na harmoniko neprekinjeno igral okoli 83 ur in s tem postavil Guinnessov rekord.

Odzivi na družbenih omrežjih 

Tina Roškar je bila navdušena. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala: »Otroci so igrali v prvi vrsti, takoj za Modrijani, pred več tisoč glavo množico. Sploh si ne morem predstavljati njihovega počutja. Lahko pa iskreno povem, kako zelo sem ponosna na njihovega učitelja Damjansandra Klemenčič, ki jih je pripeljal na ta velik oder in na vse otroke, ki so ponosno, iskreno in srčno zaigrali na svoje harmonike. Carji ste!!«

Na družbenem omrežju Facebook so se na Noč Modrijanov odzvali tudi v Gostišču pri Antonu, kjer so bili del ekipe, ki je sodelovala pri izvedbi dogodka. Zapisali so, da so »hvaležni in ponosni«, da so lahko sodelovali pri tako veliki glasbeni zgodbi. Modrijanom so se zahvalili za zaupanje in priložnost, da so lahko s svojo ekipo prispevali k dogodku, v katerem so se po njihovih besedah prepletali glasba, energija, veselje in hrana. »Biti del tako velikega dogodka je za nas nekaj posebnega,« so zapisali in dodali, da se veselijo še številnih skupnih zgodb in lepih trenutkov.

Modrijani predstavili svoje uspešnice in uspešnice drugih

Zasedbo Modrijanov poleg Blaža Švaba in Sergija Lugovskega sestavljajo še Rok Švab, Franjo Oset in Peter Oset. Občinstvo so navdušili s svojimi uspešnicami, med katerimi so Ime očeta, Huda ura, rock nažiga in S teboj, pa tudi s skladbami drugih izvajalcev. Zazvenele so še Mali barabin, Hir aj kam, hir aj go, Polka za 2 milijona folka, Schatzi in Tam za vasjo, ki so jo Modrijani ustvarili skupaj z ansamblom Stil.

Noč Modrijanov je tako v Stožicah združila različne generacije, številne glasbene zvrsti in več kot tisoč nastopajočih. V središču večera pa je ostala misel, ki jo je povzela že tema letošnjega dogodka: ritem življenja in glas srca.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Modrijaniglasbakoncertnoč modrijanovBlaž ŠvabRok Švabharmonikaslovenska glasbanarodnozabavna glasbaLjubljanaSlovenijaNoč Modrijanov 2026Franjo Oset
ZADNJE NOVICE
11:01
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MAFIJSKO

Otroka poimenovali Dior in Al Capone, v zapor pa z Guccijem: razkošje srhljivega klana Hamidović (VIDEO)

Da bi ohranili razkošen življenjski slog, so moški iz klana Hamidović – romske družine, ki izvira iz Bosne in Hercegovine leta širili strah med celo vojsko mladih žeparic, ki so delovale v pariškem javnem prometu.
25. 9. 2026 | 11:01
10:21
Bulvar  |  Tuji trači
UMOR?

Šok v glasbenem svetu: napadli legendarnega glasbenika, 77-letnik umrl v bolnišnici (VIDEO)

Policija primer preiskuje kot sum umora.
25. 9. 2026 | 10:21
10:17
Bulvar  |  Tuji trači
ZASLUŽEK

Za nekaj ur petja tudi 120 tisočakov: poglejte, koliko bodo zvezdniki zaslužili za novo leto

Razkriti vrtoglavi honorarji pevcev za novo leto 2027.
25. 9. 2026 | 10:17
10:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ

Nekdo zanetil požar v sanitarijah na OŠ Brestanica, morali so evakuirati otroke

Kdo je odvrgel goreči predmet v koš za smeti, za zdaj ni znano.
25. 9. 2026 | 10:16
10:05
Lifestyle  |  Stil
MODNI IZBOR

Rokavice so modni dodatek jeseni 2026: nosile jih bomo, tudi če nas ne bo zeblo

Pozabite na dolgočasne športne modele: rokavice se vračajo kot eden najbolj razkošnih in opaznih modnih dodatkov jeseni in zime 2026.
Barbara Kotnik25. 9. 2026 | 10:05
09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Naprava, ki omogoča več zbranosti

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORO

Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
25. 9. 2026 | 08:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVE

Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
17. 9. 2026 | 12:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVARUJ

Ključi prvega stanovanja v roki. Kaj te čaka zdaj?

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
25. 9. 2026 | 09:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Vaš sosed kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
24. 9. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
POMAGAJMO ŽIVALIM

Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
17. 9. 2026 | 14:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLN TANK

Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
Promo Slovenske novice23. 9. 2026 | 13:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA BLIŽNJEGA

Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

»Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
Promo Slovenske novice24. 9. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
17. 9. 2026 | 12:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

To je novost pri skrbi za zobe

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MITI O INVESTIRANJU

Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBOVALNE VERIGE

Kaj se dogaja v Zalogu

Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
17. 9. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam?

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Je njej res hladneje kot njemu?

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

V osmih tednih do konkretnih rezultatov

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
GROŽNJE

S kom se vsak teden sestaja prvi mož slovenskega podjetja in zakaj?

Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
24. 9. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI TEK

Koliko krogov zmorete v uri in pol?

Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
23. 9. 2026 | 11:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PREHITRO

»Zgodila se mi je nesreča. Naj moja zgodba ne postane vaša« (video)

»Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
24. 9. 2026 | 07:37
Promo
Lifestyle  |  Polet
OLIMPIJSKI FESTIVAL

Ljudje že govorijo, kaj se bo ta konec tedna dogajalo v prestolnici

Kam z otroki zadnji konec tedna v septembru? Pred vrati je 12. Olimpijski festival. Sredi Ljubljane vas čaka več kot 50 športnih izzivov, srečanja z olimpijci, nagrade in brezplačen vstop.
17. 9. 2026 | 12:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
22. 9. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRENOVA DOMA

Resnica je, da prenova skoraj vedno stane več kot pričakovano

Sestava proračuna pred začetkom prenove je bistvena, da skriti stroški ne postanejo razlog, da bi prostor ostal nedokončan.
25. 9. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Polet
GIBANJE

»Tina, ti si zmožna več.« Stavek, ki ga ni nikoli pozabila (video)

Šport je odkrila šele nekaj let pred upokojitvijo. Potem je prišla prva tekma z izposojenim kolesom, svetovni naslov, hud padec in spoznanje, da si življenja brez gibanja ne predstavlja več.
23. 9. 2026 | 11:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZLATI MEDALJI

Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
Promo Slovenske novice25. 9. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

»Ne razumem, zakaj so dopustili, da so izgubili četrtino sredstev« (video)

Pri dolgoročnem varčevanju lahko največ stanejo odlašanje, inflacija in napačna izbira naložb.
22. 9. 2026 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Polet
ARHITEKTURA SLOVENIJE

Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
Promo Slovenske novice21. 9. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Novice  |  Slovenija
SONČNA PRIHODNOST

Slovenske železnice razkrivajo novosti

Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice18. 9. 2026 | 08:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki