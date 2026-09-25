Več kot tisoč nastopajočih, Noč Modrijanov povezala Slovenijo: »Glasba deluje čudežno« (VIDEO)

Ena najbolj priljubljenih slovenskih narodnozabavnih zasedb Modrijani je na četrtkovi Noči Modrijanov v znamenju prijateljstva, skupnosti, lepote življenja in ljubezni do glasbe občinstvo v Stožicah popeljala v pravljico slovenske glasbe. Z vrsto gostov so pripravili večer slovenskih uspešnic, med katerimi so zazvenele tudi njihove skladbe Ti moja rožica, Ko si na tleh, Rock Me in Čebelar. Pod geslom Ritem življenja, glas srca je večurni koncert združil več kot tisoč nastopajočih, številne glasbene zasedbe, posamezne izvajalce, folklorne skupine, kvartete in pevske zbore.

Da glasba zdravi, spodbuja, motivira in navdušuje ter na človeka deluje čudežno, je ob koncu Noči Modrijanov za STA povedal frontman skupine Modrijani Blaž Švab. Vesel je, da že od začetka njihove glasbene poti vztrajajo v isti zasedbi, ki se ji je pred leti pridružil tudi pevec Sergije Lugovski. Kot je poudaril, pri ustvarjanju ne gre zgolj za glasbo, temveč tudi za skupne spomine in razširjeno družino. Najlepše stvari bodo, kot so se strinjali, šele podoživljali. Večurni koncert, ki ga bodo nocoj ponovili, se je začel s projekcijo fotografij in videoposnetkov njihove dosedanje poti. Obenem je bil uvod posvečen Petru Švabu, »atu Modrijanu«, ki je pomembno zaznamoval njihovo glasbeno pot.

Od Avsenikov do Modrijanov

Na oder je že ob začetku prireditve stopilo več sto mladih in starejših harmonikarjev. Glasbeno popotovanje po slovenski narodnozabavni sceni se je nadaljevalo s številnimi znanimi skladbami. Med drugim so zazvenele Na Golici bratov Avsenik, Ti moja rožica in Kiss Me Modrijanov, Iskal sem te in našel Zlatih muzikantov, Malo, malo ansambla Gadi ter Nocoj je druga rekla mi Mladih Dolenjcev.

Na večeru slovenske glasbe, ki so se ga udeležili tudi poslušalci iz tujine, se je Modrijanom pridružila vrsta glasbenikov. Med nastopajočimi so bili ansambli Fehtarji, Čuki, Kvatropirci, Poskočni muzikanti in Diamanti, pa tudi številni posamezni izvajalci. Na odru so se zvrstili Alfi Nipič, Magnifico, Dejan Vunjak, Žan Serčič, Rok Lunaček, Vili Resnik, Miran Rudan in Bojan Cvjetićanin.

Bučen aplavz za Ota Pestnerja in Eldo Viler

V sozvočju orkestra so poslušalci z bučnim aplavzom pospremili tudi Ota Pestnerja in Eldo Viler, s katero Modrijani podpisujejo skladbo Klic srca. V polni dvorani so Modrijani poudarili moč glasbe, ki povezuje različne generacije ter prepleta prijateljstvo, družinske vezi, veselje do življenja in ljubezen do domovine in sveta.

Za plesno razpoloženje sta med drugim poskrbeli skladbi Trmoglavka in Hočem le tebe, ki so jo Modrijani ustvarili skupaj z Isaacom Palmo.

Na oder stopili tudi mladi glasbeniki

Noč Modrijanov pa ni bila namenjena le uveljavljenim glasbenikom. Koncert je bil tudi priložnost za mlade in nadobudne izvajalce. Z ganljivimi zgodbami so na oder stopili otroci Inštituta Zlata pentljica, ki so zmagali v boju z rakom, slepi deček ter mladenič, ki harmoniko igra zgolj s tremi prsti.

Koncert Modrijanov in Inštitut Zlata Pentljica, otroci z rakom FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

O vplivu Modrijanov na slovensko glasbo sta med drugim spregovorila tudi član skupine Gadi in harmonikar Anže Zavrl, ki je lani med igranjem na harmoniko pretekel ljubljanski maraton, ter Robert Goter, ki je na harmoniko neprekinjeno igral okoli 83 ur in s tem postavil Guinnessov rekord.

Odzivi na družbenih omrežjih

Tina Roškar je bila navdušena. Na družbenem omrežju Facebook je zapisala: »Otroci so igrali v prvi vrsti, takoj za Modrijani, pred več tisoč glavo množico. Sploh si ne morem predstavljati njihovega počutja. Lahko pa iskreno povem, kako zelo sem ponosna na njihovega učitelja Damjansandra Klemenčič, ki jih je pripeljal na ta velik oder in na vse otroke, ki so ponosno, iskreno in srčno zaigrali na svoje harmonike. Carji ste!!«

Na družbenem omrežju Facebook so se na Noč Modrijanov odzvali tudi v Gostišču pri Antonu, kjer so bili del ekipe, ki je sodelovala pri izvedbi dogodka. Zapisali so, da so »hvaležni in ponosni«, da so lahko sodelovali pri tako veliki glasbeni zgodbi. Modrijanom so se zahvalili za zaupanje in priložnost, da so lahko s svojo ekipo prispevali k dogodku, v katerem so se po njihovih besedah prepletali glasba, energija, veselje in hrana. »Biti del tako velikega dogodka je za nas nekaj posebnega,« so zapisali in dodali, da se veselijo še številnih skupnih zgodb in lepih trenutkov.

Modrijani predstavili svoje uspešnice in uspešnice drugih

Zasedbo Modrijanov poleg Blaža Švaba in Sergija Lugovskega sestavljajo še Rok Švab, Franjo Oset in Peter Oset. Občinstvo so navdušili s svojimi uspešnicami, med katerimi so Ime očeta, Huda ura, rock nažiga in S teboj, pa tudi s skladbami drugih izvajalcev. Zazvenele so še Mali barabin, Hir aj kam, hir aj go, Polka za 2 milijona folka, Schatzi in Tam za vasjo, ki so jo Modrijani ustvarili skupaj z ansamblom Stil.

Noč Modrijanov je tako v Stožicah združila različne generacije, številne glasbene zvrsti in več kot tisoč nastopajočih. V središču večera pa je ostala misel, ki jo je povzela že tema letošnjega dogodka: ritem življenja in glas srca.