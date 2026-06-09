Večer brutalnega kitarskega nažiganja: metalski hardcore, deathcore in katarzična jeza

V organizaciji Kina Šiška in Kulturnega društva Veseli dihurčki v Ljubljano nocoj prihajajo besneče ameriške zveri Kublai Khan TX. Gre za ameriško skupino, ki ustvarja katastrofalno težke komade, ki zvenijo kot brezkompromisni obračun med metalskim hardcorom devetdesetih let prejšnjega stoletja in sodobno deathcore agresijo. Tudi v besedilih ne ovinkarijo, saj se lotevajo tako rasizma, policijskega nasilja, religije in družbene neenakosti kot depresije, anksioznosti in osebne odgovornosti. »Kublai Khan TX pišejo zvočno spremljavo trenutkov, ko se zazreš v lasten odsev in tuhtaš, ali se boš izboljšal kot človek ali boš zalučal ogledalo skozi okno. In ko jih poslušaš, se ti obe možnosti zdita enako smiselni,« so zapisali organizatorji današnjega koncerta v Kinu Šiška.

Malevolence igrajo metalizirani hardcore z britanskim karakterjem. FOTO: arhiv skupine

V tej neposrednosti so se našle horde poslušalcev po vsem svetu. Skupina je danes eno največjih imen v brutalni, težki glasbi brez dlake na jeziku, z več sto milijoni spletnih pretakanj samo na glasbeni platformi spotify, nekaj deset milijoni ogledov na youtubu in s sodelovanji z imeni, kot so Terror in Despised Icon, ter slovesom divjih in katarzičnih koncertov. Na aktualni turneji jih spremljajo britanski Malevolence s svojo neizprosno različico metalskega hardcora, v kateri se uničujoči rifi, ritmični breakdowni in bridki refreni spajajo z izrazitim britanskim karakterjem. Od zgodnjih DIY začetkov se je skupina povzpela med najbolj cenjene britanske predstavnike težke glasbe, na odru pa delujejo kot nadzorovan izgred. Navdihnjeni s hardcorom, thrashom in klasičnim metalom mojstrsko balansirajo brutalnost in natančnost.

Za uvod v večer bodo poskrbeli ameriški Boundaries z neizprosnim udarcem sodobnega metalcora, v katerem se iskrena, surova čustva prepletajo z neizmerno težo. Skupino iz Connecticuta odlikujejo izjemno osebna besedila in eksplozivna koncertna energija, sloves pa so prigarali predvsem s pretapljanjem ranljivosti v moč in srdite jeze v hipnotično melodiko.