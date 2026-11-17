Radio Štajerski val, ena najstarejših lokalnih radijskih postaj pri nas, je v Podčetrtku pripravil tradicionalni glasbeni Večer s prijatelji, že 39. Štajerski valček, ki je združil tako radijske ustvarjalce Štajerskega vala kot tudi zveste poslušalce in seveda glasbenike vseh žanrov. Pričarali so večer, poln glasbe, dobre volje, smeha, romantike in prijateljstva. Za pester glasbeni program so med drugim skrbeli Tanja Žagar, Uroš in Tjaša Steklasa, Maraaya, Luka Basi in Nastja Gabor, Čuki, Guinnessov rekorder v najdaljšem igranju na harmoniko Robert Goter, ansambel Petra Finka, ansambel Petka, kvartet Pušeljc in številni drugi glasbeni gostje.

60 harmonikarjev je moči združilo v harmonikarskem orkestru Simona Plemenitaša iz Rogaške Slatine.

»Večer s prijatelji ni zgolj glasbeni dogodek, temveč pravi praznik slovenske glasbe. Zavedamo se, da radio niso samo frekvence, ni samo eter. Radio smo ljudje. Radio so naše zgodbe in so prijateljstva, ki se spletajo med nami, ko z našimi glasovi vstopamo v domove, avtomobile in življenja. In te vezi, ki jih gradimo s poslušalkami in poslušalci na eni strani ter glasbenimi prijatelji na drugi, se na dogodkih, kot je Večer s prijatelji, še krepijo. In toplo nam je pri srcu, ker nam v svetu, ki postaja vse bolj digitalen, ljudje pa odtujeni, še vedno uspe ohranjati pristne, tople odnose. Mi svoje poslušalce in njihove zgodbe ter lokalno okolje, v katerem sobivamo, poznamo in med nami se pretaka prijetna energije, ki se je čutila tudi skozi ves večer,« je ob koncu strnila misli programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajković.

Peli v en glas

Sicer pa je bil še posebej ganljiv nastop ansambla Vikend, ki je večer polepšal s Slakovo V dolini tihi – tudi tokrat so jo vsi v dvorani zapeli z njimi. Za presenečenje je poskrbel pevec Gregor Ravnik, ki je stopil na oder v trenutku, ko je mladi Vojničan Maj Vrečar, izjemni glasbeni talent, ki se je predstavil tudi v radijski rubriki Mladi val, že pel pesem Solinar. Do konca sta jo zapela skupaj.

Priprava takšnega dogodka te fizično povsem izčrpa, na drugi strani pa čustveno napolni.

Bučen aplavz sta požela izjemna harmonikarka Sinja Gračnar, absolutna zmagovalka letošnje 45. Zlate harmonike Ljubečna, ter še en mladi up Martin Marin Zver s Ptuja. Odprtih ust je obiskovalce v dvorani za nekaj trenutkov pustil čarodej Magic Aleksander, najbolj pa je navdušil nastop številnega harmonikarskega orkestra Simona Plemenitaša iz Rogaške Slatine, v katerem je moči združilo 60 harmonikarjev, starih od pet do 60 let. Na oder so prišli ob igranju Poročne koračnice, najbolj pa navdušili kot vedno in povsod z Avsenikovo Na Golici. Spremljala sta jih glasbenika in prijatelja Rok Hrovat in Jaka Janc, sicer člana ansambla Petra Finka.

»Priprava takšnega dogodka te fizično povsem izčrpa, na drugi strani pa čustveno napolni. A utrujenost mine in na koncu ostanejo samo emocije in prijetni občutki. Ponosna sem, da sem del te zgodbe,« je ob koncu misli strnila radijska voditeljica Katja Žolgar, ena od radijske ekipe, ki je z drugimi povezala večer v dogodek, ki bo mnogim ostal še dolgo v lepem spominu.

Ekipa Štajerskega vala že 39 let prireja glasbeno prireditev Štajerski valček. FOTO: Blaž Lah

Ansambel Vikend je pobožal dušo vseh v dvorani s Slakovo V dolini tihi. FOTO: Arhiv Šv