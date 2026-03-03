Večkrat nagrajena Olivia Dean: Svet je ostal brez ljubezni

Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad brit je slavila glasbenica Olivia Dean. Nekaj tednov po prejemu grammyja za najboljšo novo izvajalko je nabor priznanj obogatila še z nagrado za album leta, izvajalko leta, skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Na vrhove lestvic se je povzpela z albumom The Art of Loving, s katerega prihaja uspešnica Man I Need. Za nagrado brit za najboljši album leta, ki na podelitvah glasbenih nagrad velja za najbolj želeno, so bili nominirani tudi raper Dave z albumom The Boy Who Played the Harp, pevka Lily Allen in njen album West End Girl, glasbenik Sam Fender z albumom People Watching ter skupina Wolf Alice z albumom The Clearing.

Eden od vrhuncev večera je bil nastop španske pevke Rosalíe.

Šestindvajsetletna slavljenka se je med govorom ob prejemu nagrade zahvalila sodelavcem, družini in oboževalcem ter poudarila, da album The Art of Loving govori o ljubezni, »ki jo v svetu, polnem razdeljenosti, trenutno občutno primanjkuje oziroma je videti, kot da je ostal brez nje«. Občinstvo v dvorani jo je nagradilo z dolgim stoječim aplavzom, njen govor pa so številni britanski mediji označili za enega najbolj iskrenih trenutkov večera. Skladba Rein Me In, katere avtorja sta Deanova in Sam Fender, je po glasovanju javnosti postala skladba leta. Med nominiranimi so bile tudi uspešnice glasbenikov, kot so Raye, Lola Young, Ed Sheeran, Lewis Capaldi in Calvin Harris.

Nagrada tudi Noelu Gallagherju

Petindvajsetletna vzhajajoča zvezda Lola Young, ki podpisuje uspešnico Messy, je prejela nagrado za najbolj prodorno izvajalko, ob tem pa priznala, da je še pred letom dni dvomila, ali ima v glasbeni industriji sploh svoje mesto. Skupina Wolf Alice je osvojila nagrado za zasedbo leta in s tem potrdila status ene najpomembnejših britanskih rock skupin zadnjega desetletja. Eden od vrhuncev večera je bil nastop španske pevke Rosalíe, ki je osvojila nagrado za najboljšo mednarodno izvajalko in navdušila z energičnim nastopom. Nagrado brit za najboljšo mednarodno skupino je prejela ameriška rock zasedba Geese. Tekstopisec leta je postal Noel Gallagher, medtem ko je nagrado za najboljšo mednarodno skladbo po glasovih publike prejela skladba APT., ki jo podpisujeta ​Rosé in Bruno Mars. Podelitev je minila tudi v znamenju bleščeče mode, družbenih sporočil in poudarka na raznolikosti, kritiki pa so letošnje britovske nagrade označili za ene najbolj prepričljivih v zadnjih letih.

Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters