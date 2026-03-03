  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAGRADE BRIT

Večkrat nagrajena Olivia Dean: Svet je ostal brez ljubezni

Po zmagi na grammyjih je britanska pevka slavila tudi na britih.
Ljubezni je premalo, je dejala Deanova. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ljubezni je premalo, je dejala Deanova. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Rosalíe je občinstvo pozitivno presenetila. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Rosalíe je občinstvo pozitivno presenetila. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Ljubezni je premalo, je dejala Deanova. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Rosalíe je občinstvo pozitivno presenetila. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
STA
 3. 3. 2026 | 05:42
2:42
A+A-

Na podelitvi britanskih glasbenih nagrad brit je slavila glasbenica Olivia Dean. Nekaj tednov po prejemu grammyja za najboljšo novo izvajalko je nabor priznanj obogatila še z nagrado za album leta, izvajalko leta, skladbo leta in najboljšo pop izvajalko. Na vrhove lestvic se je povzpela z albumom The Art of Loving, s katerega prihaja uspešnica Man I Need. Za nagrado brit za najboljši album leta, ki na podelitvah glasbenih nagrad velja za najbolj želeno, so bili nominirani tudi raper Dave z albumom The Boy Who Played the Harp, pevka Lily Allen in njen album West End Girl, glasbenik Sam Fender z albumom People Watching ter skupina Wolf Alice z albumom The Clearing.

Eden od vrhuncev večera je bil nastop španske pevke Rosalíe.

Šestindvajsetletna slavljenka se je med govorom ob prejemu nagrade zahvalila sodelavcem, družini in oboževalcem ter poudarila, da album The Art of Loving govori o ljubezni, »ki jo v svetu, polnem razdeljenosti, trenutno občutno primanjkuje oziroma je videti, kot da je ostal brez nje«. Občinstvo v dvorani jo je nagradilo z dolgim stoječim aplavzom, njen govor pa so številni britanski mediji označili za enega najbolj iskrenih trenutkov večera. Skladba Rein Me In, katere avtorja sta Deanova in Sam Fender, je po glasovanju javnosti postala skladba leta. Med nominiranimi so bile tudi uspešnice glasbenikov, kot so Raye, Lola Young, Ed Sheeran, Lewis Capaldi in Calvin Harris.

Nagrada tudi Noelu Gallagherju

Petindvajsetletna vzhajajoča zvezda Lola Young, ki podpisuje uspešnico Messy, je prejela nagrado za najbolj prodorno izvajalko, ob tem pa priznala, da je še pred letom dni dvomila, ali ima v glasbeni industriji sploh svoje mesto. Skupina Wolf Alice je osvojila nagrado za zasedbo leta in s tem potrdila status ene najpomembnejših britanskih rock skupin zadnjega desetletja. Eden od vrhuncev večera je bil nastop španske pevke Rosalíe, ki je osvojila nagrado za najboljšo mednarodno izvajalko in navdušila z energičnim nastopom. Nagrado brit za najboljšo mednarodno skupino je prejela ameriška rock zasedba Geese. Tekstopisec leta je postal Noel Gallagher, medtem ko je nagrado za najboljšo mednarodno skladbo po glasovih publike prejela skladba APT., ki jo podpisujeta ​Rosé in Bruno Mars. Podelitev je minila tudi v znamenju bleščeče mode, družbenih sporočil in poudarka na raznolikosti, kritiki pa so letošnje britovske nagrade označili za ene najbolj prepričljivih v zadnjih letih.

Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP
Robbie Williams se je poklonil Ozzyju Osbournu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Slavljenka je prejela kar štiri brite. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Rosalíe je občinstvo pozitivno presenetila. FOTO: Isabel Infantes/Reuters
Rosalíe je občinstvo pozitivno presenetila. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Več iz teme

britglasbene nagradeOlivia Deanglasba
ZADNJE NOVICE
08:20
Novice  |  Slovenija
ŽE 12. ZBIRKA

Srečkova ljubezen ne popušča

Predstavitev nove zbirke kot poklon življenju, ustvarjanju in ljubezni do poezije.
Primož Hieng3. 3. 2026 | 08:20
08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
08:05
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
RAZLIČNI VZROKI

To ni le težava starejših, ampak tudi več kot milijarde mladih po svetu

Zanemarjene težave lahko vodijo v izgubo sluha, ta pa vpliva na socialne odnose, samozavest in kognitivne sposobnosti.
3. 3. 2026 | 08:05
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTNA PROMETNA NESREČA

Po trčenju se je traktor prevrnil na streho in zagorel, voznik (51) umrl na kraju nesreče

Zgodilo se je na regionalni cesti Novo mesto–Otočec.
3. 3. 2026 | 08:05
07:49
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Brez skrivnosti, le dobre surovine: tako nastaja najboljša kranjska klobasa v Sloveniji

Pozoren moraš biti, da vse narediš tako, kot je napisano, pravi Jože Mlinarič, ki dela najbolje ocenjeno in najbolj okusno kranjsko klobaso.
Alenka Kociper3. 3. 2026 | 07:49
07:42
Novice  |  Svet
NASVET

Če nimate za drago meso, jejte jetra, svetuje minister za zdravje

Zdravstveni minister ZDA ob inflaciji svetuje nakup cenejših vrst mesa. Podobno je pred dobrima dvema stoletjema svetovala francoska kraljica.
3. 3. 2026 | 07:42

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POLETNI FESTIVALI

Kaj vse se poleti obeta v Zagrebu?

Od svetlobnih instalacij, koncertov na prostem, jazzovskih večerov in poletnih festivalov do prestižnih športnih tekmovanj, ki privabljajo obiskovalce z vsega sveta.
26. 2. 2026 | 20:30
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
PremiumPromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZUNANJE ZADEVE

Oddaljeni točki, ki vplivata na vsakdanje življenje ljudi po svetu

Ko je Slovenija s 1. januarjem 2026 prevzela triletni mandat v Svetu OZN za človekove pravice, se je njeno mednarodno delovanje preselilo v Ženevo, v mesto ob jezeru, kjer se stikajo države in vrednote, ki so v času globalnih kriz še posebej na preizkušnji.
26. 2. 2026 | 10:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAHODNI BALKAN

Pametna tovarna, kjer proizvajajo najdragocenejšo valuto današnjega časa

Zahodni Balkan ostaja eno ključnih zunanjepolitičnih in razvojnih območij Slovenije. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS v regiji gradi dolgoročna partnerstva, ki temeljijo na znanju, solidarnosti in skupnih evropskih vrednotah.
26. 2. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
URBANO ZELENJE

Prvi javni park pri sosedih vabi na nepozabno sprostitev

Poleg vznemirljivega leta 2026, polnega kulturnih in športnih dogodkov, festivalov ter glasbenih spektaklov, mesto vabi tudi s svojo mirnejšo, bolj zeleno stranjo.
26. 2. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL SVETLOBE

Prihaja dogodek, ki simbolično napoveduje pomlad

Vsako leto prinese nove umetniške vizije, mesto pa postane živa galerija, kjer vsako pročelje, park in trg pripovedujejo svojo impresivno zgodbo.
26. 2. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BRDA

Kam na nepozaben izlet za konec tedna?

V objemu Alp in Jadrana, med Furlansko nižino in smaragdno Sočo, ležijo Brda – gričevnata pokrajina, ki kliče po raziskovanju ne le z očmi, ampak z vsemi čutili.
27. 2. 2026 | 11:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
BELA KRAJINA

Popolna destinacija za ljubitelje sproščenih mestnih sprehodov

Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
27. 2. 2026 | 18:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PRISTNA HRVAŠKA

Eden najpomembnejših dosežkov v hrvaškem turizmu v zadnjih letih

Od istrskih vasi in dalmatinskih otokov do gorskih krajev ter celinskih ravnic, povsod gostitelji poskrbijo, da se boste počutili kot doma.
27. 2. 2026 | 08:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki