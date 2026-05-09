FRANŠIZA AVATAR

Večmilijardna franšiza Avatar v središču spora zaradi domnevne kraje identitete

James Cameron je soočen z obtožbo o kopiranju resnične podobe dekleta za lik v Avatrju.
James Cameron  FOTO: Aude Guerrucci Reuters
STA, A. G.
 9. 5. 2026 | 08:44
Filmski ustvarjalec James Cameron in družba Walt Disney se v povezavi s filmsko franšizo Avatar soočata s tožbo, ki jo je vložila igralka Q'orianka Kilcher. Ta trdi, da je režiser lik Neytiri brez njenega dovoljenja zasnoval na podlagi njene obrazne fiziognomije, potem ko jo je videl v oglasu za film Terrencea Malicka Novi svet za časopis LA Times. 

Igralka v tožbi navaja, da je Cameron »povzel njene obrazne poteze« in svoji »oblikovalski ekipi naročil«, naj protagonistko Neytiri oblikuje po njenem videzu. V sporočilu za javnost o tožbi je navedeno, da je »eden najvplivnejših hollywoodskih filmskih ustvarjalcev namerno izkoristil biometrično identiteto in kulturno dediščino mlade staroselke, da bi ustvaril filmsko franšizo, ki je podrla vse rekorde, brez navedbe njenega imena ali nadomestila«, poroča britanski Guardian.

FOTO: Arhiv Film
FOTO: Arhiv Film

V tožbi je več milijard vredna serija Avatar opisana kot franšiza, ki se »prikazuje kot naklonjeno do prizadevanj staroselcev, a obenem potiho izkoristi resnično staroselsko deklico«. V filmu je v vlogi Neytiri zaigrala ameriška filmska igralka Zoe Saldana.

V filmu Novi svet iz leta 2005 je Kilcher, ki je po rodu iz Peruja, zaigrala v vlogi Pocahontas, v igralski zasedbi sta bila tudi Colin Farrell in Christian Bale.

Ko sta se leta 2010 po izidu prvega filma iz frašize Avatar Kilcher in Cameronom srečala, je režiser igralki tudi podaril uokvirjeno signirano risbo Neytiri, ki jo je narisal sam. Kot zatrjuje igralka, je bilo poleg risbe sporočilo, kjer je pisalo: »Tvoja lepota je bila moj prvi navdih za Neytiri. Škoda, da si snemala drug film. Pa drugič.«

Najbolj dobičkonosni filmi

Vendar pa Cameron igralke pozneje ni poskušal angažirati za projekt, kljub prizadevanjem njenega agenta.

»Milijoni ljudi so odprli svoja srca Avatarju, ker so verjeli v njegovo sporočilo in jaz sem bila ena od njih,« je še povedala Kilcher. Dodala je, da si nikoli ni predstavljala, da bi nekdo, ki mu je zaupala, sistematično uporabil njen obraz z dodelanim oblikovalskim procesom in ga vključil v produkcijo brez njene vednosti ali soglasja. »To presega vse mejo, takšno delovanje je zelo napačno,« je njene besede navedel britanski portal.

Najnovejši del filmske uspešnice Avatar: Ogenj in pepel je v kina prišel decembra lani. Film sledi filmu Avatar in nadaljevanju Avatar: Pot vode, ki se uvrščata na vrh lestvice najbolj dobičkonosnih filmov.

 

