Veličastni poklon Oliverju Dragojeviću v Veli Luki

Več kot 30 tisoč ljudi iz Hrvaške in številnih drugih držav, tudi iz Slovenije, se je v sredo zvečer zgrnilo v Velo Luko, majhno pristaniško mesto na zahodnem delu otoka Korčula. Spremljali so že osmo izvedbo koncerta Sledi v neskončnosti, s katerim so se poklonili hrvaškemu pevcu Oliverju Dragojeviću, ki je v starosti 70 let umrl 29. julija 2018. V kraju, ki ga je imel legendarni dalmatinski pevec za svoj drugi dom in kjer je tudi pokopan, so se ves dan vrstile spominske prireditve, ob 21.15 zvečer pa se je začel slavnostni koncert, na katerem so različni hrvaški glasbeniki zapeli njegove najbolj znane pesmi.

Na plavajočem odru je koncert odprl Peter Grašo, in sicer s pesmijo Neka se drugi raduju. Že po prvih kiticah so se med večtisočglavo množico prižgale bakle in skupaj z njim zapeli refren. »Je človek z največjo dušo, eden največjih umetnikov in najlepših glasov, kar smo jih kdaj imeli in jih verjetno še bomo imeli,« se je nato poklonil Dragojeviću. Eden od vrhuncev večera je bil nastop Nine Badrić. S prvimi takti pesmi Nedostaješ mi ti se je celotna Vela Luka dvignila na noge. Enako je bilo, ko je za mikrofon poprijel Jakov Jozinović. Dragojević je veljal za velikega ljubitelja morja in jadranja. Kadar ni stal na odru, ga je bilo največkrat mogoče srečati na njegovi barki. Prav zato so ga številni opisovali kot pravega morskega volka, kar je simbolično sovpadalo tudi z eno njegovih najbolj znanih pesmi Stari morski vuk. Morje je bilo njegov drugi dom in prostor, kjer je našel mir daleč od javnosti.