  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OSEM LET PO SMRTI

Veličastni poklon Oliverju Dragojeviću v Veli Luki

Osem let je že od smrti legendarnega pevca. V Velo Luko se je zgrnilo več kot 30.000 ljudi.
Oliver Dragojević med koncertom FOTO: Ljubo Vukelič/Delo
Oliver Dragojević med koncertom FOTO: Ljubo Vukelič/Delo
Aleksander Brudar
 31. 7. 2026 | 05:43
1:57
A+A-

Več kot 30 tisoč ljudi iz Hrvaške in številnih drugih držav, tudi iz Slovenije, se je v sredo zvečer zgrnilo v Velo Luko, majhno pristaniško mesto na zahodnem delu otoka Korčula. Spremljali so že osmo izvedbo koncerta Sledi v neskončnosti, s katerim so se poklonili hrvaškemu pevcu Oliverju Dragojeviću, ki je v starosti 70 let umrl 29. julija 2018. V kraju, ki ga je imel legendarni dalmatinski pevec za svoj drugi dom in kjer je tudi pokopan, so se ves dan vrstile spominske prireditve, ob 21.15 zvečer pa se je začel slavnostni koncert, na katerem so različni hrvaški glasbeniki zapeli njegove najbolj znane pesmi.

Na plavajočem odru je koncert odprl Peter Grašo, in sicer s pesmijo Neka se drugi raduju. Že po prvih kiticah so se med večtisočglavo množico prižgale bakle in skupaj z njim zapeli refren. »Je človek z največjo dušo, eden največjih umetnikov in najlepših glasov, kar smo jih kdaj imeli in jih verjetno še bomo imeli,« se je nato poklonil Dragojeviću. Eden od vrhuncev večera je bil nastop Nine Badrić. S prvimi takti pesmi Nedostaješ mi ti se je celotna Vela Luka dvignila na noge. Enako je bilo, ko je za mikrofon poprijel Jakov Jozinović. Dragojević je veljal za velikega ljubitelja morja in jadranja. Kadar ni stal na odru, ga je bilo največkrat mogoče srečati na njegovi barki. Prav zato so ga številni opisovali kot pravega morskega volka, kar je simbolično sovpadalo tudi z eno njegovih najbolj znanih pesmi Stari morski vuk. Morje je bilo njegov drugi dom in prostor, kjer je našel mir daleč od javnosti.

29. julija 2018 je umrl Oliver.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Oliver DragojevićHrvaškaglasbapeveckoncertpesemobletnica
ZADNJE NOVICE
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
11 LET ZAPORA

Posiljena več kot 100-krat, grozljiva zgodba iz slovenske Istre dobila pravnomočni epilog

Pravnomočna sodba za spolno zlorabo mladoletnice. Očim bo zaradi grozljivih dejanj 11 let v zaporu.
Moni Černe31. 7. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Slovenija
NEVARNA BOLEZEN

Ubijalec pasjih mladičev, pasji parvovirus najpogosteje prizadene mladiče

Veterinarji pozivajo k previdnosti pred nevarno boleznijo.
31. 7. 2026 | 07:00
06:49
Poletje s SN
POLETNA NAGRADNA IGRA Z LIDLOM

Sreča se mu je nasmehnila prvič: Pavel se je na poletno nagradno igro prijavil dvakrat

Slovenske novice prebere od prve do zadnje strani.
31. 7. 2026 | 06:49
06:31
Novice  |  Slovenija
RUTINA NI VEDNO PREDNOST

Vozniški izpit ste opravili pred leti – koliko znanja vam je še ostalo?

Osvežitvena vožnja je individualno svetovanje z usposobljenim učiteljem in naložba v varnost
31. 7. 2026 | 06:31
06:10
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZMAGOVALCI NE MIRUJEJO

Domen Prevc, smučarski skakalec: To je najbolj divje poletje (Suzy)

Preden se poletje zares razživi, večina razmišlja, kam bo pobegnila pred vsakdanom.
31. 7. 2026 | 06:10
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Trije avgusta najsrečnejši astrološki znaki kitajskega horoskopa

Nekateri astrološki znaki kitajskega horoskopa bodo magnet za denar in uspeh.
31. 7. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki