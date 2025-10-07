Veličastni spektakel legendarnih Mi2 (FOTO)

Ena največjih slovenskih rock skupin vseh časov, Mi2, je dokazala, da za veličasten spektakel ne potrebujejo bombastičnih napovedi. Skupina je nastala leta 1995 v Rogatcu, ko si verjetno nihče ni predstavljal, da bodo čez tri desetletja brez težav napolnili največjo slovensko dvorano. Njihova zgodba je zgodba o vztrajnosti, humorju, družbeni kritiki in neizmerni povezanosti z občinstvom.

Brez velikega pompa so napolnili ljubljanske Stožice in z več kot dvournim nastopom pokazali, zakaj že tri desetletja kraljujejo na domačih odrih. Večer je bil prežet z nostalgijo, energijo in čustvi, ki so povezala vse generacije občinstva. Več kot 10.000 oboževalcev je skupaj s Tonetom Kregarjem - Tončem, Jernejem Dirnbekom in ostalimi člani benda pelo njihove zimzelene uspešnice. »Edini osrednji gostje ste vi!« je Tonč z nasmehom nagovoril množico že na začetku večera in takoj postavil izhodišče, da to ni bil običajen koncert, temveč skupno praznovanje treh desetletij glasbene zgodovine.

Njihov največji koncert

Mi2 so z razprodano dvorano dosegli nov mejnik. Šlo je za njihov največji in najdaljši koncert doslej s kar 27 izvedenimi skladbami. Na oder niso pripeljali gostov, temveč so vse stavili nase in zadeli v polno. Zvoki uspešnic, kot so Črtica, Pojdi z menoj v toplice, Odhajaš in Sladka kot med, so dvorano spremenili v mogočen zbor, ki je vsako pesem pospremil s prepoznavnimi verzi in dvignjenimi rokami.

Skupina je skozi desetletja razvijala svoj glasbeni izraz, kar je čutila tudi publika. Sobotni koncert ni bil le proslava jubileja, temveč potrditev statusa legend slovenskega rocka. In čeprav so praznovali 30 let, je bilo iz vsake skladbe jasno, da so Mi2 še kako živi, uigrani in pripravljeni na nove zgodbe.

Zabavo za 30. rojstni dan so si omislili kar v največji slovenski dvorani. FOTO: MEDIASPEED.NET

Nepozabna noč, se je strinjala večina. FOTO: MEDIASPEED.NET