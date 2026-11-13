Velik uspeh Kristalnega planeta: v dveh mesecih več kot 100.000 gledalcev

Hrvaško-češko-slovaški animirani film Kristalni planet režiserja Arsena Antona Ostojića si je po dveh mesecih predvajanja v kinematografih šestih držav ogledalo več kot 100.000 gledalcev. Celovečerna pustolovščina za vso družino je na Hrvaškem pritegnila več kot 31.000 gledalcev, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kristalni planet so doslej predvajali na Hrvaškem, Češkem, Slovaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, pa tudi v Turčiji, kjer se je že prvi konec tedna predvajanja uvrstil med najbolj gledane filme. Redna distribucija na Hrvaškem se je začela konec avgusta, novembra bo prišel v grške kinematografe. V Sloveniji ga občasno predvajajo v izbranih kinematografih in kulturnih domovih.

Film je nastal po doslej neobjavljeni zamisli in scenariju priznanega animatorja in karikaturista Dušana Vukotića.

Nastal je po doslej neobjavljeni zamisli in scenariju priznanega animatorja in karikaturista Dušana Vukotića, prvega hrvaškega dobitnika oskarja, ki je umrl leta 1998 pri 71 letih. V središču zgodbe je enajstletna Rea, ki po preselitvi na novoodkriti planet najde Burgija, mladiča nenavadne vrste, podobne dinozavrom, ki živi v podzemlju planeta in ga je strašna pošast ločila od njegove mame. Medtem ko ga Rea poskuša vrniti njegovi materi, se sooči z veliko nevarnostjo v podobi pohlepnega guvernerja Kristalnega planeta Mordokana, ki želi Burgija izkoristiti za lastne interese in dobiček. Rea, Burgi in Andy, Rejin novi sosed, se morajo zanesti na svoje prijateljstvo in pogum, da premagajo ovire ter zaščitijo krhko biotsko raznovrstnost živih bitij na Kristalnem planetu.

Pustolovska zgodba odpira vprašanja odnosa industrije, dobička in tehnologije do narave ter krhke biotske raznovrstnosti.

Pustolovska zgodba odpira tudi vprašanja odnosa industrije, dobička in tehnologije do narave ter krhke biotske raznovrstnosti, poudarjajo ustvarjalci filma. Režiser Arsen Anton Ostojić, ki je doslej režiral igrane filme Ta divna splitska noć, Ničiji sin, Halimin put in F20, je za projekt zbral mednarodno produkcijsko in animatorsko ekipo. V hrvaški različici so likom glasove posodili Goran Navojec, Katja Matković, Judita Franković Brdar, Ivan Glowatzky, Jelena Miholjević, Lela Margitić in Pero Juričić, v mednarodni različici pa so nekaterim ključnim likom glasove posodili priznani igralci Jeremy Irons, Vanessa Redgrave in Michael York.

Rea, Burgi in Andy se morajo zanesti na svoje prijateljstvo in pogum. FOTO: Havc

V središču zgodbe je enajstletna Rea. FOTO: Havc

Celovečerna pustolovščina za vso družino FOTO: Havc