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Velik uspeh za Davida Amara, slavil je na festivalu »Biser Jadrana 2026«

Izbrala ga je žirija in publika: Slovenski pevec je zmagal med 24 nastopajočimi, s skladbo »Sine, javi se«.
Izjemen uspeh je dosegel slovenski pevec David Amaro FOTO: RTCG
Izjemen uspeh je dosegel slovenski pevec David Amaro FOTO: RTCG
O. B.
 19. 7. 2026 | 21:31
 19. 7. 2026 | 21:44
5:31
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Tretja izvedba glasbenega festivala »Biser Jadrana« (Pearl of the Sea), ki je sinoči potekal v črnogorskem letovišču Tivtu, se je končala po notah slovenskega pevca Davida Amara, ki ima v teh dneh veliko razlogov za zadovoljstvo. Po odličnih nastopih v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas, s čimer je sprejel enega največjih televizijskih izzivov svoje kariere, je slavil na poletnem odru v Tivtu, kjer je občinstvo uživalo v 24 novih skladbah izvajalcev iz Črne Gore in regije. Na Festivalu, ki ga je organizirala nevladna organizacija »Missing part« ob podpori Občine Tivat in Centra za kulturo Tivat ter številnih sponzorjev in prijateljev, dogodek pa so v živo prenašale televizijske postaje iz regije (TVCG, B92, RTV BN, MRT in številne druge regionalne televizijske hiše), je prvo nagrado osvojil David Amaro iz Slovenije s skladbo »Sine, javi se«.

Gre za izjemen dosežek slovenskega pevca, saj ta glasbeni dogodek, ki je bil tudi letos prirejen kot edinstven festivalski večer, ki je združil avtorje in izvajalce iz Črne Gore, Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Hrvaške ter Severne Makedonije,  potrdil svoj status enega najpomembnejših poletnih glasbenih dogodkov na črnogorski obali. Izvedenih je bilo 24 novih skladb, ki jih je strokovna komisija izbrala med 164 prijavami na letošnji natečaj. Občinstvo je lahko prisluhnilo raznolikemu glasbenemu programu, ki je segal od sredozemskega pop zvoka in balad do sodobnejših glasbenih priredb.

O festivalskih nagradah je odločala strokovna žirija v sestavi: Andrea Orlando Tripović, Stevan Faddy, Bojana Stamenov, Lukjan Ivanovic, Ilda Karahmet, Lana Škrgetić, Antonija Šola, Anel Ćurić, Marijetka Got in David Maelkov iz cele regije. Po koncu njihovega dela je sledila razglasitev najboljših in podelitev nagrad, za kar je poskrbel predsednik občine Tivat Željko Komenović. Ob poklonu publiki je izpostavil, da »Biser Jadrana« vse bolj postaja regionalna glasbena atrakcija: »Morda bo to festival z največ nagradami, a tudi z največ nasmehi in energijo. Ko se je začela ta tivtska glasbena zgodba in ko sta Bojan Delić predstavila svojo zamisel in koncept, niti on niti jaz nisva pričakovala takšne količine pozitivne in ustvarjalne energije, niti tega, da bo vse skupaj preraslo v dogodek, ki bo pritegnil toliko pozornosti v celotni regiji. Zahvaljujem se vsem sodelujočim, organizatorjem in prijateljem festivala, še posebej hiši RTCG, ki je neposredno prenašala te štiri ure programa in v regijo pošiljala čudovite posnetke iz Tivta,« je med drugi dejal župan Tivta, kjer mimogrede tačas počitnikuje veliko slovenskih državljanov.

David Amaro FOTO: RTCG
David Amaro FOTO: RTCG

Prvo nagrado žirije in tudi naklonjenost občinstva si je prislužil David Amaro s skladbo »Sine, javi se«, druga nagrada je pripadla Mili Nikić za skladbo »Bitan«, tretjo nagrado pa je prejel Mahir Nulalić iz Sarajeva s pesmijo »Teh rok ne dam nikomur«. Dve nagradi za najboljšo interpretacijo sta prejela Majda Božović in David Radosavljević. Nagrado za najboljšo skladbo je prejel Marko Vukes za skladbo »Pamtim«. Nagrado za najboljše besedilo je prejel Momčilo Zeković za skladbo »Lestvica po lestvici«. Nagrado za najboljši aranžma je prejel Aleksandar Sofronijević za skladbo »Ti si moje more«. Teodora Stijepović je prejela nagrado za najboljšega debitanta. Nagrado za novo mlado upanje je prejel Mlađen Popović. Najboljši duet festivala je bil Ana Petan in Nataša Mihailović. Nagrado za dolgoletni glasbeni prispevek regiji je prejela Milena Vučić. Željko Vukčević je imel najboljši odrski nastop. Nagrado za ohranjanje mediteranske in klapske glasbe je prejela tivatska klapa Jadran.e dam.«

Letošnja izvedba festivala »Biser Jadrana« je znova potrdila ambicijo organizatorjev, da Tivat uveljavijo kot pomembno festivalsko destinacijo in stičišče uveljavljenih ter mladih izvajalcev iz regije. Po vrnitvi k zasnovi edinstvenega festivalskega večera je občinstvo program pozdravilo z dolgotrajnim aplavzom

Za letošnje nagrade so se sicer potegovali: Milena Vučić s pesmijo Nedelja, Samir Ramović – Lestvica po lestvica, Igor Cukrov – Nina, Makadam – Kar imam ja, imaš ti, Ana Petan in Nataša Malinkova – Pod mojimi nogama, Majda Božović – Devojka iz sosedstva, David Radosavljević – Pod tvojim oknom, Klapa Jadran – Tivatske vale, Milan Bujaković - »Ti si moje more«, Emil Fetahović - »Sudbina«, Marko Vukes - »Spominjam se«, Luka Radović in Đurđa Petrović Poljak - »Korenine«, Mahir Mulalić - »Nikomur ne dam te ljubezni«, Luka Leković - »Spominjam se«, Ivana Ćosić in Miki Charter - »Dušina«, Željko Vukčević - »Čuvat te bom«, Martinijan Kirilovski - »Sirena«, Nina Petković - »Ustnice medu«, David Amaro - »Sine, pokliči me«, Teodora Stijepović - »Moja hiša«, Marijana Soldo - »Dušo moja«, Mila Nikić - »Bitan«, Magnus Band - »Ako nisi tu« in Mlađen Popović s pesmijo »Tajna«.

V revijalnem delu festivala sta nastopili Andrijana Božović in Tamara Živković, posebni gost pa je bil Alen Slavica...

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