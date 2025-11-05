  • Delo d.o.o.
AMERIŠKE METALCORE LEGENDE

Velikani sodobnega metalcora v Cvetki

Ameriški As I Lay Dying so na turneji ob 20. obletnici albuma Shadows Are Security. Skupina po kontroverznem premoru od leta 2018 spet deluje in izdaja plošč.e
V živo na festivalu Wacken leta 2022 FOTO: Sven Mandel/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
V živo na festivalu Wacken leta 2022 FOTO: Sven Mandel/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
S. I.
 5. 11. 2025 | 11:26
2:54
A+A-

Ameriške metalcore legende As I Lay Dying se bodo v okviru turneje ob dvajseti obletnici svojega prelomnega albuma Shadows Are Security ustavili tudi v Ljubljani. V organizaciji Kulturnega društva Veseli dihurčki, ki že več kot dve desetletji skrbi za bobniče alternativnih zvokov željne publike, bodo nocoj zasedli oder ljubljanske Cvetličarne, kjer bodo preigravali komade z omenjenega albuma in tudi druge uspešnice iz skoraj četrt stoletja obstoja skupine.

As I Lay Dying so velikani sodobnega metalcora, znani po energičnih nastopih, natančnem muziciranju in čustveno nabitih besedilih. Skupina, ki prihaja iz San Diega v Kaliforniji, od ustanovitve leta 2000 premika meje težke glasbe, pri čemer meša melodične death metal rife z intenzivnostjo hardcora, da bi ustvarila zvok, ki je hkrati agresiven in ki odmeva v dnu duše.

Pevec skupine Tim Lambesis je zdaj »popolnoma drug človek«. FOTO: arhiv organizatorja
Pevec skupine Tim Lambesis je zdaj »popolnoma drug človek«. FOTO: arhiv organizatorja

Skupino je ustanovil vokalist Tim Lambesis skupaj s kitaristoma Nickom Hipo in Evanom Whitom, basistom Aaronom Kennedyjem in bobnarjem Jordanom Mancinom. Njihov prvenec Beneath the Encasing of Ashes (2001) je postavil temelje za kariero, ki jo zaznamujeta neusmiljena energija in natančnost. Z izdajo albumov Frail Words Collapse (2003) in Shadows Are Security (2005) se je skupina uveljavila kot gonilna sila v žanru metalcora, ki združuje energične rife, zapletene ritme in ravnovesje med ostrim in melodičnim vokalom, kar je očaralo oboževalce po vsem svetu.

Zgodile so se tmenjave v zasedbi

Album An Ocean Between Us (2007) je zaznamoval prelomni trenutek, saj je debitiral na osmem mestu lestvice Billboard 200 in pokazal, da je tudi tehnično intenzivna in agresivna glasba privlačna za širšo publiko, singel Nothing Left pa je bil nominiran za grammyja za najboljšo metal izvedbo. Čez leta je skupina nastopala po svetu, nastopala na velikih festivalih in si zgradila zvesto, globalno bazo oboževalcev.

Sledil je večletni premor, ko je bil pevec Tim Lambesis leta 2013 aretiran, ker je poskušal najeti poklicnega morilca za umor svoje odtujene žene; izkazalo se je, da je bil »morilec« dejansko detektiv pod krinko. Leta 2014 je bil spoznan za krivega in obsojen na šest let zapora; pogojno so ga izpustili decembra 2016. Lambesis se je tedaj opravičil tako članom kot oboževalcem skupine in povedal, da je zdaj popolnoma drug človek. Skupina je leta 2018 ponovno začela delovati in izdala dva uspešna albuma, zgodile pa so se tudi menjave v zasedbi, tako da je Lambesis zdaj edini originalni član As I Lay Dying.

Album An Ocean Between Us je leta 2007 debitiral na 8. mestu lestvice Billboard 200.

